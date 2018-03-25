Роснефть и власти Катара создадут совместный центр исследований в энергетике - МИД Катара

ДОХА, 5 мар /ПРАЙМ/, Юлия Троицкая. Компания "Роснефть" ROSN подпишет соглашение о сотрудничестве с управлением Катара по образованию и науке о создании совместного центра исследований в нефтяной сфере и энергетике во время визита эмира Катара в Москву, сообщили в воскресенье РИА Новости в МИД Катара.

В воскресенье вечером эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани прибыл в Москву с двухдневным рабочим визитом, в ходе которого, как ожидается, на переговорах будут затронуты вопросы сотрудничества в экономике, торговле, сельском хозяйстве, а также расширение инвестиционного сотрудничества.

"Ожидается подписание соглашения о сотрудничестве между управлением Катара по образованию и науке и компанией "Роснефть" в области науки и обучения, которое предусматривает создание совместного научного центра для исследований в нефтяной сфере и энергетике", - отметил собеседник агентства.