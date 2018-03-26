Дайджест российских СМИ – 26 марта

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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

- 85 миллиардов ставят на крыло - Новый вариант Superjet нужен военным, силовикам и S7 - Как стало известно "Ъ", президент Владимир Путин поддержал идею Минпромторга о разработке новой версии SSJ100, согласившись с выделением проекту около 85 млрд руб.

- США отрабатывают удары по дипкорпусу - Дональда Трампа втягивают в новый конфликт с Россией - Москва и Вашингтон стоят на пороге нового кризиса: по данным источников в Белом доме, президент Трамп в понедельник может выслать из страны десятки российских дипломатов.

- Роботов только за смертью посылать - Снижение безработицы при росте зарплат настораживает Банк России - В новом докладе Банка России о денежно-кредитной политике ЦБ отметил одно существенное изменение рисков — оно связано с ситуацией на рынке труда.

- Взыскание поставили на "Поток" - Суд защитил инвесторов краудфандинговой площадки - Суд впервые взыскал средства с должника краудфандинговых платформ в пользу инвесторов, фактически признав законной цессионную передачу прав требований в электронном виде.

- Минтруд нащупывает ориентиры - На годовой коллегии ведомство представило цели на 2018 год - Минтруд позитивно оценивает результаты своей работы в 2017 году, относя к достижениям стабильность на рынке труда, рост пенсий и зарплат, поддержку матерей и инвалидов.

- "Брексит" дотянули до новой фазы - ЕС согласился приступить к обсуждению торгового соглашения - Лидеры стран ЕС открыли дорогу решающей фазе переговоров по "Брекситу", подписав соглашение о 21-месячном переходном периоде и ключевые тезисы об отношениях блока с Великобританией после выхода страны из Европейского союза.

- В "Ядрово" наступают неприемные дни - Жители Клина опасаются последствий рекультивации полигона в Волоколамске - В выходные в Подмосковье продолжились протесты против мусорных полигонов. Жители Волоколамска пришли к зданию горадминистрации, требуя немедленного закрытия свалки "Ядрово".

- Детали "Анов" повстречаются в Белоруссии - Украинский "Антонов" хочет возобновить производство самолетов с российскими комплектующими в третьей стране - Украина и Белоруссия могут создать на базе Минского завода гражданской авиации (МЗГА) совместное предприятие. Украинское ГП "Антонов" рассчитывает таким образом получить доступ к российским комплектующим в обход санкций и наладить серийный выпуск самолетов Ан-148/158/178.

- Граждане проявили негатив - Более половины россиян плохо относятся к Украине - Граждане Украины позитивнее относятся к России, чем россияне к Украине. Более половины россиян (55%) относятся к Украине негативно, а к России отрицательно относятся 38% респондентов из соседней республики.

- Справоросс в красном поясе - Как Омской областью управляет первый губернатор-варяг - На прошедших 18 марта президентских выборах один из самых низких результатов по стране — 67,4% — Владимир Путин получил в Омской области, а кандидат КПРФ Павел Грудинин c 20,3% — один из самых высоких.

- ТРЦ загорелся от игровой комнаты - Количество жертв кемеровской трагедии уточняется - 37 человек погибли, более 40 получили ранения, судьба еще нескольких десятков остается неизвестной — таковы результаты пожара, происшедшего в Кемерово в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня".

- Электрошокер не отстранен от сопровождения - Заявившего о применении пыток Виктора Филинкова могут посещать в СИЗО оперативники, на которых он пожаловался - Руководство УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти отказалось запретить доступ в СИЗО к 23-летнему программисту Виктору Филинкову оперативников, на которых он пожаловался в СКР на применение к нему пыток с электрошокером.

- Дорожный ремонт станет заметнее - В России появятся новые правила проведения работ на автомагистралях - Ремонтные работы на российских дорогах будут проводиться по новым правилам — специальный ГОСТ впервые разрабатывается Росавтодором по поручению президента.

- Состав преступления растворился в обращении к генпрокурору - Прекращено дело бывшего совладельца "Петровского пассажа" - Как стало известно "Ъ", ГСУ ГУ МВД по Московской области прекратило уголовное дело в связи с отсутствием состава преступления в отношении гендиректора подмосковной компании "Мармарило", в прошлом совладельца "Петровского пассажа" Тахира Матиева.

- В Египте проведут выборы явки - Активность избирателей выявит реальную популярность Абдель-Фаттаха ас-Сиси - 26 марта в Египте начнутся президентские выборы, которые продлятся три дня. У единственного соперника действующего президента Абдель-Фаттаха ас-Сиси нет шансов на успех. Интрига лишь в том, сколько избирателей примет участие в голосовании.

- Нефтедоллары карабахской войны - Два года назад, 2 апреля 2016 года, азербайджанские войска атаковали позиции армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Нападавшие смяли слабые аванпосты противника и захватили несколько важных в тактическом отношении высот, после чего их наступательный порыв иссяк.

- Конкуренты пересчитали налоги госкомпаний - ФНС предложено изучить продажи "Роснефти" ROSN и "Газпром GAZP нефти" - Независимые трейдеры нефтепродуктов пытаются использовать новую схему борьбы с крупными нефтекомпаниями. "Роснефть" и "Газпром нефть", по мнению участников рынка, продают топливо своим структурам по заниженным ценам и с более выгодной логистикой.

- AliExpress поторгуется с друзьями - Торговая площадка вводит групповые скидки - Вслед за Mail.ru Group китайская торговая площадка AliExpress откроет сервис групповых покупок. Клиенты AliExpress смогут рассчитывать на скидки при покупке электроники, одежды и детских товаров, если в течение суток найдут как минимум еще одного покупателя на тот же товар.

- ОФЗ выложат в супермаркет - ЦБ меняет условия продажи народных облигаций - Условия обращения облигаций федерального займа для населения (ОФЗ-н) могут измениться так, что продавать их можно будет через финансовый маркетплейс (совместный проект ЦБ и участников рынка). Но в нынешнем виде инструмент для этого не приспособлен, и ЦБ разрабатывает схему трансформации ОФЗ-н, которую намерен предложить Минфину и другим эмитентам.

- Сбербанк SBER уходит из Турции - Выгода от продажи Denizbank может достигнуть $2 млрд - Как выяснил "Ъ", сделка по продаже турецкого актива Сбербанка Denizbank дубайскому банку Emirates NBD будет закрыта в третьем квартале, а ее сумма может составить $5,5 млрд.

- Рынок пополнился американскими запасами - Фондовые котировки выросли на нефтяных данных - После двухмесячного перерыва стоимость фьючерсного контракта на поставку североморской нефти Brent вернулась к уровню $70 за баррель. На сырьевой рынок положительно влияют снижающиеся запасы нефти в США, а также риски введения санкций в отношении Ирана.

- Китай увидел медь в России - China Minmetals интересуется Малмыжским месторождением - Одна из крупнейших металлургических компаний КНР China Minmetals рассматривает возможность участия в Малмыжском месторождении меди в Хабаровском крае.

- Реестр ЗАГС защитят от санкций - Госорганы стали основными заказчиками универсальной IT-инфраструктуры - Объем рынка гиперконвергентных систем для хранения и обработки данных составил 1 млрд руб., подсчитали в TAdviser. Более половины этой суммы пришлось на закупку ИТ-инфраструктуры у российской группы IBS для единого государственного реестра записей актов гражданского состояния.

- Импортным фургонам разрешили въезд - Но за пять лет иностранцы успели потерять российский рынок - Апелляционная панель ВТО окончательно отменила антидемпинговые пошлины, введенные РФ в 2013 году на фургоны LCV из Германии и Италии (Peugeot Citroen, Fiat и Volkswagen).

- Москва отстает от России - По темпам ввода нового жилья - Чтобы обеспечить каждого москвича 35-40 кв. м жилья, как в крупных европейских городах, потребуется увеличить текущие объемы строительства почти на четверть.

- Интернет подождет замедления - Смена лидера на рынке рекламы откладывается - Расходы на рекламу в интернете в 2018 году, вопреки ожиданиям селлеров, не превысят затраты на продвижение через ТВ, следует из прогноза рекламной сети Zenith.

- Красота по франшизе - Flormar начала открывать магазины в России - Принадлежащий Groupe Rocher турецкий продавец декоративной косметики Flormar за три года попытается построить в России сеть из более чем 400 франчайзинговых магазинов.

- Сергей Гордеев прощается с торговлей - Совладелец ПИК уступает свои объекты - Основной владелец девелоперской группы ПИК Сергей Гордеев готов расстаться со своими торговыми центрами — строящимся "Саларисом" на западе Москвы и "Ривьерой" на юге столицы.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

- Вагит Алекперов запретил наследникам дробить долю в "Лукойле" LKOH - Бизнесмен контролирует 24,8% акций компании стоимостью более 800 млрд рублей.

- Как горожане помогли рекордной победе Путина - Решающий вклад в результат президента внесли города-миллионники.

- Арест специального назначения - Домашний арест допустим лишь в случае, когда подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы, решил Конституционный суд: отступление от этого правила возможно только в исключительных случаях – например, если обвиняемый нарушил ранее избранную меру пресечения.

- США и Китай обменялись предупредительными залпами в торговой войне - Фондовым рынкам это очень не понравилось.

- Без РЖД будет быстрее - РЖД создаст отдельную структуру для управления инвестициями в проектах государственно-частного партнерства, об этом "Ведомостям" рассказали два человека, близких к компании, и подтвердили два сотрудника РЖД.

- Федор Овчинников: Мы такие же наивные, как птица додо - Федор Овчинников, 37-летний предприниматель из Сыктывкара, ломает все представления о типичном российском бизнесмене средней руки.

- Роскомнадзор добивается блокировки IP-адресов Amazon - Только так можно окончательно заглушить интернет-рацию Zello, заблокированную в прошлом году.

- Заморозку добычи могут продлить на 2019 г. - Рассуждения министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха о продлении сделки ОПЕК+ подтолкнули цены на нефть выше $70/барр.

- Китайцы съели Apple AAPL - По итогам февральских продаж в России доля смартфонов Huawei и Honor (еще один бренд китайской компании) в штуках впервые превысила долю гаджетов Apple.

- Гордеев продает "Ривьеру" - Федеральная антимонопольная служба одобрила ходатайство компании "КЛС Евразия венчур фонд" о приобретении прав на ООО "Ривьера", сообщило ведомство.

- Baring Vostok распробовал российскую версию пиццы Papa John"s - Его фонды вошли в капитал мастер-франчайзи в России.

- Ассоциация "Россия" предложила всем банковским сообществам объединиться - В конкурирующей Ассоциации российских банков считают, что тема с объединением набила оскомину, и ждут конкретных предложений.

- Инвесторы смели Dropbox - Высокий спрос со стороны инвесторов позволил облачному сервису Dropbox оценить в преддверии IPO свои акции выше и без того повышенного ранее диапазона.

- Cadillac CT6: атмосферное явление - Рейс в Бильбао отменили. В Стране Басков неожиданно выпал снег. Конечно, там не были к этому готовы.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

- Про милле - Нетрезвых водителей будут выявлять по анализу крови - Госдума приняла в третьем, окончательном чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Согласно им установить, трезв водитель или выпил, можно будет на основании анализа крови.

- Был какой-то хлопок - В пожаре в кемеровском торгово-развлекательном комплексе погибли дети - Трагедия произошла около четырех часов дня по местному времени. ТРК "Зимняя вишня", расположенный в одной из самых оживленных частей города, был до отказа заполнен посетителями - и детьми, и взрослыми.

- У открытых дверей - Что нового ждет абитуриентов в этом году - В этом году первокурсников ждут 1100 аккредитованных вузов и филиалов. Учеба там высокого качества и соответствует стандартам.

- Пенсия с видом на работу - Для людей старше 55 лет могут ввести квоты на рынке труда - Возрастная дискриминация остается одной из главных проблем рынка труда. По данным портала HeadHunter, 81 процент работодателей признают, что она существует в кадровой практике. Точка отсечения при приеме на работу - 45 лет.

- Победа для страны - Дмитрий Песков рассказал о планах президента - Об успехе Владимира Путина на выборах и "дорожной карте" развития страны, об отношениях с Британией и о разговоре лидеров России и США рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу "МИР" и программе "Итоги недели" (НТВ).

- Бюллетени под присмотром - Общественные наблюдатели придут на выборы всех уровней - В Госдуму внесен законопроект, который закрепляет право Общественной палаты РФ и общественных палат регионов назначать своих наблюдателей на региональных и муниципальных выборах.

- Оператор идет по следу - ФАС не против "переезда" провайдеров за абонентами - У новоселов, получивших квартиры в рамках программы реновации, должна быть возможность пользоваться тем же оператором связи, услуги которого они получали в старом доме.

- Денег прибавилось - Реальные зарплаты выросли - Реальная зарплата в России выросла на 10,5 процента за январь-февраль этого года, сообщил глава минтруда Максим Топилин на заседании коллегии ведомства.

- Ключи от Камергерского - После ухода Олега Табакова новым худруком МХТ им. Чехова будет Сергей Женовач - Кандидат номер один на эту должность, художественный руководитель петербургского Александринского театра Валерий Фокин, после официальных переговоров отказался возглавить МХТ.

- В преддверии нового цикла - Первая неделя после выборов в России редко приносит сенсации. На повестке в основном рутинные процедуры: подсчет оставшихся голосов, протокольные заявления кандидатов с оценками результатов, развернутые комментарии разного рода экспертов и т.д. и т.п.

- Две тысячи - мало? - К купюрам в 200 и 2000 рублей готовы 85 процентов банкоматов - Новые купюры номиналом 200 и 2000 рублей все еще не принимают 15 процентов банкоматов с функцией внесения наличных. Об этом сообщает РБК RBCM со ссылкой на Банк России.

- Автобус как метро - Временно закрылись три станции фиолетовой ветки московской подземки - До 30 марта закрылись три станции Таганско-Краснопресненской линии метро: "Котельники", "Жулебино" и "Лермонтовский проспект".

- Времена изменились - В США отказались установить монумент советским летчикам - Власти американского города Элизабет-Сити (штат Северная Каролина) отказались устанавливать памятник советским летчикам, погибшим при переправке самолетов-амфибий в СССР в рамках секретной операции "Зебра" во время Второй мировой войны.

- Перешли границы - За год обычные граждане перевели из России за рубеж 43,8 миллиарда долларов - Из России за рубеж физлица перевели 43,8 миллиарда долларов в прошлом году (годом ранее - 35,9 миллиарда), из них 12,9 миллиарда - в страны СНГ. Таковы данные Банка России.

- К врачу со страховым полисом - Вот уже четверть века пациенты медучреждений в нашей стране выбирают лечение по системе ОМС - Страховая медицина успешно развивается уже во многих странах и доказала свою пользу для пациента. Система обязательного медицинского страхования (ОМС) в нашей стране отмечает свое 25-летие в этом году.

- Метро идет к "Рассказовке" - Еще семь станций подземки введут к началу лета - Время, когда московские строители вводят в строй целые участки новых линий, на которых расположено по несколько станций, наступило.

- Второй пошел - Построен еще один МС-21-300 для летных испытаний - Второй МС-21-300, предназначенный для летных испытаний, построен. Об этом сообщили в Минпромторге.

- Поставят на счетчик - Приборы учета обзавелись защитой от манипуляций жильцов - Приборы учета горячей воды во многих городах начали пломбировать антимагнитными наклейками. Они позволяют предотвратить кражу коммунальных ресурсов.

- Завладели камерой - Суд надолго отправил за решетку черных риелторов - Московский областной суд вынес приговор членам преступной группы, признанным виновными в мошенничестве с квартирами в Москве и Подмосковье.

- И Египет не спасет - Заграничные путешествия дорожают вопреки укреплению рубля - За два последних года доля россиян, которые тратят больше 60 тысяч рублей на одного человека на заграничное путешествие, выросла в 4,6 раза, рассказали "Российской газете" в исследовательском агентстве Ipsos Comcon.

- Работали на камеру - Суд огласил приговор банде черных риелторов - В Московском областном суде прозвучал приговор большой банде так называемых "черных риэлтеров". Они на долгие годы отправятся в колонии, а украденные ими квартиры вернулись жертвам.

- Пучдемона задержали на автобане - Германия выдаст Испании бывшего лидера Каталонии? - Сенсационная, но ожидаемая новость пришла вчера из Германии: местные правоохранители задержали при пересечении границы бывшего главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона на основании европейского ордера, выданного Верховным судом Испании.

- Письмо сочувствия - Посол России в Лондоне пожелал здоровья сержанту Бейли - Британский полицейский Ник Бейли из Солсбери, госпитализированный вместе с экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией, покинул отделение интенсивной терапии.

- Дунай, Дунай, а ну узнай... - Политический кризис в Словакии: легкий грипп или болезнь с тяжелыми осложнениями? - В пятницу утром депутаты Национального совета (так в Словакии называется парламент) приступили к процедуре утверждения нового состава правительства.

- Бомбили по заказу США - 19 лет назад НАТО нанесло удар по Белграду - Бомбардировки территории бывшей Югославии силами НАТО начались 19 лет назад. С 24 марта по 10 июня 1999 года были нанесены авиаудары по Белграду, Нише, Нови- Саду, Приштине, Митровице, Подгорице и другим населенным пунктам.

- Над уровнем моря - Строительство Крымского моста - на финишной прямой - Крымский мост буквально ошеломляет всех, кто видит его впервые. С расположенной на оконечности Таманского полуострова смотровой площадки хорошо видны роскошные формы уходящей в море и скрывающейся за горизонтом конструкции.

- Куда убежала зебра - О водителях, штрафах, разметке и жизни пешехода в мегаполисе - Неожиданный эффект обнаружился у программы "Моя улица" по созданию в столице комфортного пространства. Пешеходы начали массово отстаивать свои права. Они подали иски на департамент транспорта за ликвидацию нескольких наземных "зебр".

- Джинсы, "косуха", розовые шпильки - Москвички за шестьдесят покорили главный подиум на "Неделе моды" в Гостином дворе - Москвички старше 60 покорили главный подиум страны на "Неделе моды" в Гостином дворе. Более 40 участниц показа стали примером, как в любом возрасте можно оставаться привлекательной и следить за модой.

- Плова хватило всем - В Москве прошел общегородской праздник "Навруз-2018" - В минувшее воскресенье в столице прошел общегородской праздник "Навруз-2018". На этот раз центральной площадкой празднования по традиции стал 75-й павильон на ВДНХ, рассказал "РГ" руководитель столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков.

- Филигранная точность - В городе снесли самый высокий недострой - Тысячи екатеринбуржцев утром 24 марта собрались в центре города, чтобы увидеть обрушение 231-метровой телебашни.

- Следствие вышло на дорогу - Возбуждено дело по факту кражи дорожного покрытия - Дело по материалам прокурорской проверки завели сотрудники СК России. Чиновников администрации Шаблыкинского района и Хотьковского сельского поселения подозревают в халатности.

- Экскурсия под градусом - В Казани открылся музей самогона - На главной пешеходной улице Казани - Баумана пестрит в глазах от всевозможных музеев. Но мимо такого не пройдешь: в двери вместо ручек вмонтированы характерно извивающиеся трубы самогонного аппарата.

- Билеты уже раскуплены - Стадион к ЧМ-2018 готов к вводу в эксплуатацию - На стадионе "Нижний Новгород" основные строительные работы завершены, осталось лишь нанести на арену финишные штрихи. Это будет сделано к первому тестовому матчу, который состоится 15 апреля.

- Неодиноким тоже положено - Кого еще освободят от взносов на капремонт - Пенсионеров и инвалидов, проживающих в одной семье, восстановят в правах на льготу по капитальному ремонту.

- Фургоны уехали из ВТО - Немецкие легкие коммерческие авто могут подешеветь - Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) в целом подтвердил обоснованность решения панели арбитров ВТО по иску Евросоюза против России об антидемпинговых пошлинах на легкие коммерческие автомобили (LCV) из Италии и Германии.

- Как завозилась сталь - РФ и Китай могут оспорить пошлины США - Россия и Китай фактически остались единственными крупными экспортерами стали и алюминия, которые могут пострадать от введенных Соединенными Штатами пошлин на эту продукцию (25 и 10 процентов соответственно).

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

- Урожай ягод и фруктов вырастет на 14% - Сады нового типа дают 25-30 т урожая с одного гектара - В 2018 году может быть собрано почти на 14% больше ягод и фруктов по сравнению с прошлым годом, поделились с "Известиями" прогнозом на урожай в Минсельхозе.

- Газовые скважины будут мониторить за счет энергии солнца и ветра - Изобретен способ автоматического контроля месторождений метана - В России создали систему постоянного контроля параметров добычи газа. Разработчик новой технологии ООО "Газпром добыча Ямбург" ("дочка" ПАО "Газпром") уже внедряет ее для автоматического мониторинга скважин.

- Национальный аэронавигационный провайдер укрупняется - Росавиация пока сохранит контроль над новой структурой - К национальному аэронавигационному провайдеру до конца весны присоединят несколько работающих в этой отрасли ФГУПов. Реорганизация позволит форсировать развитие единой системы организации воздушного движения в стране и увеличит безопасность полетов.

- ФАС предложила ограничить прием вкладов в зависимости от рейтинга - На рынке депозитов готовятся радикальные изменения - Устойчивость банков нужно оценивать не по величине капитала и доле в нем государства, а по уровню кредитного рейтинга. От него будет зависеть возможность кредитной организации привлекать вклады и выдавать гарантии. С такой инициативой выступили в ФАС.

- Регионы разошлись в определении многодетности - Из-за отсутствия общих критериев семья с тремя и более детьми может потерять право на поддержку при переезде в другой субъект - В субъектах Федерации различаются официальные определения многодетных семей и меры их поддержки. Это выяснили специалисты Минтруда, проанализировав региональное законодательство. Понятие многодетности меняется в зависимости от возраста детей, места жительства или гражданства родителей.

- Космонавтам вернут земные закаты и рассветы - Новые светильники на МКС будут имитировать суточный ритм освещения - В российском сегменте МКС установят новые светодиодные системы, имитирующие изменение освещения на Земле в течение суток. Для этого Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" разработала светильники с изменяющимися спектрально-энергетическими характеристиками.

- "Мы будем действовать открыто" - После подведения официальных итогов выборов Владимир Путин поблагодарил граждан за беспрецедентную поддержку - Владимир Путин официально избрался на должность президента РФ, набрав по итогам выборов 76,69% голосов. Об этом 23 марта заявила глава ЦИК Элла Памфилова, подводя итоги кампании. В этот же день глава государства выступил с обращением к гражданам, поблагодарив их за самый высокий уровень поддержки в истории страны: более 56 млн избирателей проголосовали за Владимира Путина.

- ПАСЕ учла требования России - В Совете Европы работают над изменением устава в соответствии с позицией Москвы - В июне Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) должна окончательно определить стратегию возвращения делегации РФ. Об этом сообщил "Известиям" глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

- Контролерам дадут право требовать документы у "зайцев" - Правительство рассматривает возможность расширить полномочия проверяющих на транспорте - Контролеры в общественном транспорте смогут проверять паспорта у пассажиров. Минтранс уже направил соответствующие предложения в правительство. По действующему законодательству требовать предъявления документов имеют право только сотрудники полиции.

- Нотариусам добавят работы с недвижимостью - Их обяжут отправлять документы в Росреестр при удостоверении сделок с жильем - Нотариусов могут обязать отправлять документы на регистрацию недвижимости в Росреестр, если они удостоверяют сделку купли-продажи или оформляют наследство. Соответствующий законопроект главы комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергея Гаврилова (КПРФ) поддержала на прошлой неделе правительственная комиссия по законопроектной деятельности ("Известия" ознакомились с отзывом).

- Нейросеть предупредит о смертельном риске - Биологический возраст человека определят по показаниям фитнес-трекера - Российские специалисты обучили нейросеть выявлять риски для здоровья человека по данным о его физической активности с фитнес-браслета. Разработчики рассчитывают, что это позволит медикам и страховщикам дистанционно определять предрасположенность людей к определенным заболеваниям.

- Достижениям России подобрали проект - Добровольцы из числа сотрудников предвыборного штаба Владимира Путина организуют проект "Наши победы" - Волонтеры, работавшие в предвыборном штабе Владимира Путина, в рамках проекта "Наши победы" займутся популяризацией достижений России. Координировать эту работу будет глава "Волонтеров Победы" и заместитель главы аппарата предвыборного штаба президента Ольга Амельченкова.

- Авиация РФ выследила подлодки НАТО в Арктике - Российские Ту-142 обнаружили, классифицировали и взяли на сопровождение американские и английские субмарины - Российская противолодочная авиация обнаружила субмарины Североатлантического альянса, отрабатывавшие нанесение массированного ракетного удара.

- Против погибших при разборках за "Три кита" чеченцев возбудили дело - Уголовные дела возбуждены против братьев Шарпуди и Руслана Байсуровых, убитых летом 2017 года во время криминальных разборок с кланом Халидовых, с которым у них был давний конфликт за контроль над торговыми центрами "Три кита" и "Гранд".

- Банкротам на три года запретят быть предпринимателями - В течение этого срока им нельзя будет регистрироваться в качестве ИП - Граждане, признанные банкротами, в течение трех лет не смогут регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей. Такие поправки в законы "О несостоятельности (банкротстве)" и "О государственной регистрации юрлиц и ИП" на прошлой неделе поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности ("Известия" ознакомились с отзывом).

РБК daily

www.rbcdaily.ru

- Огнеопасный центр - Что стало причиной пожара в Кемерово - При пожаре в кемеровском развлекательном центре и кинотеатре погибли как минимум 37 человек. 69, по данным на вечер 25 марта считались пропавшими без вести. РБК собрал версии причин трагедии в ТРЦ "Зимняя вишня".

- Мусорные волнения охватили область - Жители Подмосковья вышли на борьбу со свалками - Мусорные протесты в Подмосковье охватывают все новые районы. Проблемы свалки "Ядрово" под Волоколамском решить пока не удается, в выходные произошел новый выброс газа. Жители требуют немедленного закрытия полигона.

- Посла позвали рассказать о Москве - Европа огласила свою позицию по "делу Скрипаля" - ЕС отозвал посла из Москвы для консультаций по "делу Скрипаля". Обсуждать дальнейшие меры против России члены союза могут начать уже на национальном уровне. Это связано с разнообразием позиций внутри ЕС, признает Брюссель.

- Азербайджан вооружился до превосходства - Эксперты предсказывают эскалацию карабахского конфликта - Аналитики Центра анализа стратегий и технологий предупреждают о высокой вероятности эскалации конфликта между Азербайджаном и Арменией. Причем военное превосходство азербайджанцев над армянами все более очевидно.

- Ударом на удар - Какие последствия вызовет торговая война между Китаем и США - Введенные США 25-процентные пошлины на импорт товаров из Китая вызвали угрозу контрмер со стороны Пекина. Эксперты предупреждают о рисках торговой войны, которая ударит по двум крупнейшим экономикам мира.

- Ориентация на нейтралитет - Приведет ли снижение ключевой ставки к росту ВВП - ЦБ вновь снизил ставку и заявил о том, что завершит переход к нейтральной ставке 6–7% в 2018 году. Эксперты оценили риторику ЦБ как мягкую, но посоветовали не ждать от регулятора специальных усилий по ускорению роста экономики.

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- "ВостокУголь" просит уполовинить вину - Дмитрий Босов предложил мировую Росприроднадзору - "ВостокУголь" Дмитрия Босова предложил Росприроднадзору завершить судебный спор из-за неправомерной добычи угля на Таймыре, снизив штраф вдвое, до 429 млн руб.

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