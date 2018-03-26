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Росатом может к 2020 году представить свое "противоаварийное" ядерное топливо для АЭС


Энергосети

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МОСКВА, 26 мар /ПРАЙМ/. Топливная компания госкорпорации "Росатом" ТВЭЛ планирует до 2020 года представить рынку свою новую разработку – так называемое толерантное ядерное топливо, применение которого на АЭС, как считается, поможет предотвращать аварии, подобные той, что произошла на японской атомной станции "Фукусима-1".

Об этом в интервью РИА Новости рассказала президент ТВЭЛ Наталья Никипелова. Она отметила, что топливная компания активно занимается разработкой новых видов ядерного топлива.

"Одним из них является так называемое толерантное топливо, устойчивое к авариям. Кроме того, оно более эффективно, так как позволит увеличить продолжительность топливной кампании", - сказала она.

"Я могу с уверенностью сказать, что наши исследования в этой области находятся впереди других. Думаю, что в конце 2019 года мы уже сможем предложить это топливо рынку", - добавила президент ТВЭЛ.

По ее словам, этой разработкой уже интересуются потенциальные потребители в США.

В мире в настоящее время активно идут работы по созданию устойчивого к авариям толерантного ядерного топлива (accident tolerant fuel). Стимулом к этому стала авария на японской АЭС "Фукусима-1" в 2011 году. Тогда после цунами, вызванного мощным землетрясением, обесточились энергоблоки станции, прекратилась подача охлаждающей воды в активные зоны их реакторов, произошел перегрев ядерного топлива. В результате повышения температуры циркониевых оболочек тепловыделяющих элементов (твэлов) возникла так называемая пароциркониевая реакция, сопровождавшаяся выделением дополнительного большого количества тепла и разрушением твэлов.

Практически сразу после этой аварии в странах с развитой атомной энергетикой активизировались разработки по предотвращению возможности возникновения пароциркониевой реакции, в том числе благодаря применению в твэлах защитных покрытий циркониевых оболочек, оболочек из карбида кремния (SiC) и стальных оболочек.

Ранее сообщалось, что в нынешнем году испытания опытной партии толерантного топлива производства компании "Global Nuclear Fuel" (GNF, США) начались на американской АЭС "Хатч". В опытную партию входят топливные кассеты, в которых будут тестироваться образцы оболочек твэлов из сплава железо-хром-алюминий, а также кассеты, где для твэлов применено покрытие циркониевых оболочек.

Также сообщалось, что толерантное топливо французской компании Areva NP планируется с 2019 года испытывать на АЭС "Вогтль" (США). Испытания пройдет как стандартное топливо, легированное оксидом хрома, так и использованы твэлы с хромовым покрытием оболочек.

Работы по толерантному топливу ведет и Китай. Их выполняет китайская China General Nuclear Power Corporation (CGN) совместно с Академией наук КНР и рядом других организаций, в том числе университетов. В конце 2017 года начались реакторные испытания материалов, предлагаемых для использования в толерантном топливе CGN.

Полностью текст интервью читайте в 10.00 на сайте ria.ru

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