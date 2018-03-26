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Бумаги компаний РФ завершили торги в Лондоне в минусе, кроме "Газпром нефти" и "Ленты"


Энергосети / Рынки

МОСКВА, 26 мар /ПРАЙМ/. Бумаги российских компаний закрыли торги понедельника на Лондонской фондовой бирже (LSE) в "красной зоне", кроме "Газпром GAZP нефти" и "Ленты", свидетельствуют данные биржи.

По итогам торгов глобальные депозитарные расписки (GDR) "Роснефти" ROSN подешевели на 1,38%, до 5,41 доллара, "Лукойла" LKOH - на 0,24%, до 67,3 доллара, "Новатэка" NVTK - на 2,52%, до 135,2 доллара. Бумаги "Газпрома" уменьшились в цене на 1,59% - до 4,83 доллара, "Газпром нефти" - выросли в цене на 1,4%, до 25,4 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" снизилась на 0,26%, до 18,9 доллара, НЛМК - на 0,16%, до 25,6 доллара, "Северстали" CHMF - на 0,52%, до 15,23 доллара.

Бумаги ВТБ подешевели на 2,32% - до 1,98 доллара, Сбербанка SBER - на 0,26%, до 18,95 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", уменьшилась на 1,09% - до 22,65 доллара.

Бумаги "Магнита" MGNT подешевели на 3,14% - до 18,35 доллара, "Ленты" - подорожали на 2,25%, до 5,91 доллара, расписки АФК "Система" AFKS - снизились в цене на 1,44% - до 4,1 доллара.

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