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Золото дорожает на фоне высылки российских дипломатов из ряда стран, включая США


Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 26 мар /ПРАЙМ/. Золото растет в цене в понедельник вечером на геополитической напряженности, связанной с высылкой рядом стран, включая США, российских дипломатов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.30 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивалась на 4,5 доллара, или на 0,33% - до 1354,4 доллара за тройскую унцию. Стоимость майского фьючерса на серебро росла на 0,77% - до 16,71 доллара за унцию.

В понедельник 15 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Албания и Украина приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в британском Солсбери, где 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

Наибольшее количество дипломатических сотрудников РФ высылают США — 60 человек: 48 сотрудников дипломатической миссии и еще 12 сотрудников миссии ООН.

"Я бы связал рост цены золота сегодня с политическими событиями", - цитирует агентство Рейтер консультанта Quantitative Commodity Research Питера Фертига (Peter Fertig).

Рост геополитической напряженности повышает спрос на безопасные активы, к которым традиционно относится золото.

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