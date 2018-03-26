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Цена нефти снижается на фоне фиксации трейдерами прибыли


Энергосети / Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 26 мар /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть в понедельник вечером продолжают снижаться, так как инвесторы закрывают прибыльные позиции после значительного роста нефтяных котировок в конце прошлой недели, свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов.

По состоянию на 21.54 мск стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,40%, до 69,53 доллара за баррель. Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 0,49%, до 65,56 доллара за баррель.

В конце прошлой недели нефть марки Brent преодолела отметку в 70 долларов за баррель впервые со 2 февраля текущего года. За выходные WTI также подорожала до максимума с февраля, поднявшись выше 66 долларов за баррель.

"Я не вижу ничего необычного в снижении на рынке нефти. Думаю, что инвесторы просто получают прибыль", - сказал агентству Рейтер директор фьючерсного подразделения Mizuho Securities USA Боб Йогер (Bob Yawger).

Вместе с тем, менеджер по маркетинговым исследованиям Tradition Energy Джин Мак-Гиллиан (Gene McGillian), чье мнение приводит агентство, считает, что рост цен на "черное золото" до 70 долларов за баррель нефти Brent и 66 долларов за баррель WTI на прошлой неделе может ускорить темпы наращивания нефтедобычи в США.

Кроме того, давление на нефтяные цены оказывают обнародованные в пятницу данные нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE). По сообщению организации, количество активных нефтяных буровых установок США выросло за неделю на 4 штуки, или на 0,5% до 804 штук, что является максимумом с марта 2015 года.

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