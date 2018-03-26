Анкара рассчитывает на справедливость ЕС по проблеме добычи углеводородов на шельфе Кипра

АНКАРА, 26 мар /ПРАЙМ/, Алёна Палажченко. Президент Турции Тайип Эрдоган призвал ЕС к справедливости в вопросе добычи углеводородов на шельфе Кипра.

Турция ранее неоднократно выступала против разведки месторождений нефти и газа на Кипре без учета интересов турецкой общины острова.

"Призываем ЕС быть справедливым по вопросу Кипра. Пока ЕС не займет справедливую позицию, нам невозможно будет договориться. Турки-киприоты имеют равные права на источники природных ресурсов вокруг острова", - сказал Эрдоган, выступая на пресс-конференции по итогам саммита ЕС-Турция в Варне. Трансляцию вел телеканал NTV.

Корабли турецкого флота блокируют плавучую буровую установку Saipem 12000, которая проводит бурение в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра для итальянской нефтяной компании Eni, и не дают ей проследовать на блок номер 3 ИЭЗ и начать там работу. Лидеры 27 стран-членов Евросоюза ранее призвали Турцию прекратить активность в ИЭЗ Кипра.