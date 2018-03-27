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Мексика договорилась с компанией США о разработке сланцевого проекта в рамках Eagle Ford


Энергосети / Мировая экономика

МЕХИКО, 27 мар /ПРАЙМ/. Мексиканская Pemex и американская Lewis Energy подписали первый сервисный контракт по оценке и разведке месторождения сланцевых углеводородов Olmos в штате Коауила на севере Мексики, говорится в сообщении мексиканской компании.

Месторождение является частью одного из крупнейших американских сланцевых бассейнов Eagle Ford F.

Компания в своем сообщении не говорит об использовании технологии гидроразрыва пласта (фракинг), однако именно этот метод применяется на Eagle Ford в США.

Инвестиции в проект оцениваются в 617 миллионов долларов, к 2021 году добыча на месторождении, как ожидается, достигнет 117 миллионов кубических футов в сутки.

"Pemex использует инструменты и возможности, полученные в результате энергореформы для того, чтобы делить финансовые и операционные риски и увеличивать стратегические вложения", - отмечает мексиканская компания.

Lewis Energy – частный оператор, пробуривший в формации Eagle Ford в американском штате Техас более 500 скважин. В 2017 году компания стала третьей по объемам добычи в Техасе, добыв в формации наибольший объем газа.

Мексика обратила внимание на нетрадиционные источники углеводородов относительно недавно, в сентябре в стране продут первые первые в истории торги по нетрадиционным углеводородам. Как отмечал министр энергетики страны Педро Хоакин Колдуэлл, 53% запасов мексиканской нефти приходится именно на нетрадиционные месторождения, и Мексика занимает шестое место в мире по запасам этого типа углеводородов.

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