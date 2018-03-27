Дайджест российских СМИ – 27 марта

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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

- Черные дни Кемерово - В Кузбассе произошел один из крупнейших по количеству жертв пожаров в истории страны - По официальным данным жертвами пожара, произошедшего в кемеровском торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня", стали 64 человека.

- Перетягивание нон грата - Что последует за массовой высылкой российских дипломатов из США, Канады и Европы - Страны Запада в понедельник пошли на беспрецедентный по жесткости шаг в отношениях с Россией. В знак солидарности с Великобританией по "делу Скрипаля" США, Канада и около двух десятков европейских государств объявили о высылке российских дипломатов.

- Торгцентры отправят на проверку - После трагедии в Кемерово власти ужесточат контроль - Трагедия в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" должна стать поводом для тотальной проверки развлекательных и торговых центров РФ, то есть более 20 млн кв. м недвижимости.

- В соцсетях сохранят анонимов - Эксперты выступили против проекта Виталия Милонова - Законопроект депутата Виталия Милонова, предлагающий разрешить регистрацию в социальных сетях только лицам старше 14 лет и только по паспорту, подвергся критике экспертов "Открытого правительства".

- Лекарства прячут от больных и нездоровых - Участники фармрынка сомневаются в новых способах их продажи - Пациенты заинтересованы в расширении доступа к лекарствам через интернет и торговые сети, но бесконтрольное потребление препаратов является проблемой.

- Капитальное самофинансирование - Российские компании не инвестируют на перспективу - Частные капитальные вложения в России являются производной роста ВВП и финансовых результатов компаний, не определяя их, заключили аналитики Центра развития Высшей школы экономики (ВШЭ).

- Еврорезервы - МВФ предлагает еврозоне создать собственный стабилизационный фонд - Международный валютный фонд (МВФ) открыл официальную экспертную дискуссию о необходимости создания в зоне евро "центрального налогового стабилизационного механизма" — стабфонда еврозоны.

- Российские риски вернулись на родину - Мониторинг страхования - Объем сборов по исходящему перестрахованию в 2017 году снизился на 17% и составил 110 млрд руб., следует из отчета перестраховочной "дочки" ЦБ — Российской национальной перестраховочной компании (РНПК).

- Снос самостроя дошел до Страсбурга - ЕСПЧ коммуницировал жалобы бывших владельцев недвижимости в Москве - Как стало известно "Ъ", Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) коммуницировал первое дело о сносе в Москве коммерческой недвижимости, которую столичные власти признали самостроем и снесли без суда и справедливой, по мнению заявителей, компенсации.

- Глав избиркомов Петербурга и Севастополя оставили без премий - ЦИК недоволен организацией работы двух региональных комиссий - Председатели избиркомов Санкт-Петербурга и Севастополя останутся без премий по итогам президентских выборов: Центризбирком (ЦИК) остался недоволен "организацией труда" членов региональных комиссий.

- ГЛОНАСС настраивается на "Умный город" - Белый дом задумался над объединением систем чрезвычайного реагирования и оповещения - Как стало известно "Ъ", АО ГЛОНАСС может получить функции федерального оператора: соответствующее поручение вице-премьер Дмитрий Рогозин дал по итогам совещания в правительстве.

- Пожарам выбирают меры пресечения - Что делают федеральные и местные власти после гибели людей в ТЦ "Зимняя вишня" - Полпред президента в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергей Меняйло заявил, что кемеровский губернатор Аман Тулеев с близкими погибших в пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" встретится позже, поскольку сейчас "острой необходимости такой встречи нет".

- Адресат не найден - Сборщики помощи семьям погибших и пострадавшим в пожаре в Кемерово пока не знают, на что потратят средства - Помимо официальных выплат от правительства РФ, администрации Кемеровской области и, возможно, собственника ТЦ "Зимняя вишня" пострадавшие и семьи погибших в пожаре могут получить пожертвования россиян.

- "Это ответ на безрассудное нападение" - Посол США в Москве — о высылке российских дипломатов - Власти США, наряду с десятком европейских стран, объявили о новых санкциях в отношении России. Из США будут высланы 60 российских дипломатов: 48 сотрудников дипломатической миссии и еще 12 сотрудников миссии ООН.

- Войну в Йемене подбивают вернуться - Еще один ближневосточный конфликт переходит в горячую фазу - В третью годовщину операции "Буря решимости", начатой коалицией монархий Персидского залива во главе с Саудовской Аравией, конфликт вокруг одного из самых неблагополучных государств Ближнего Востока вспыхнул с новой силой.

- Банки лишились главной киберугрозы - Арест главы Cobalt даст передышку рынку на полгода - Хакерская группировка Cobalt, атаковавшая в 2017 году 11 российских банков и похитившая у них 1,5 млрд руб., обезглавлена. Лидер группировки, имеющий российское гражданство, был задержан в понедельник в Испании.

- Телеканалам назвали цену лекарств - От запрета их рекламы ТВ и радио потеряют 30 млрд рублей - Если призывы законодателей о запрете рекламы лекарств воплотятся в жизнь, российские телеканалы и радиостанции лишатся около 30 млрд руб. в год, подсчитали в Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР).

- Валюта отчаливает из портов - Одобрен законопроект о переводе тарифов в рубли - Белый дом поддержал законопроект, запрещающий устанавливать цены на услуги в морских портах в валюте и условных единицах. Документ, как ранее сообщалось, предусматривает отсрочку до 2025 года для стивидоров, имеющих валютные кредитные обязательства, взятые на развитие портовой инфраструктуры.

- По старым займам спишут проценты - Верховный суд защитил должников от платежей - Верховный суд встал на защиту заемщиков микрофинансовых организаций (МФО), бравших займы до 2016 года, когда сумма предельной задолженности по займам была ограничена законом.

- Инвесторы выслали российские активы - Рынок отыграл дипломатию - Очередное обострение дипломатических отношений между Россией и Западом ослабило российскую валюту. В понедельник курс доллара на биржевых торгах поднялся выше уровня 57,3 руб./$, курс евро — выше 71,3 руб./€.

- Управление осталось без вознаграждения - НПФ не могут воспользоваться management fee - Закон о постоянной части вознаграждения (management fee) негосударственных пенсионных фондов (НПФ) вступил в силу в начале марта, однако полноценно воспользоваться им фонды пока не могут.

- У населения появится "цифровое право" - Депутаты предлагают внести правки в ГК РФ - В законодательстве могут появиться понятия "цифрового права", "цифровых денег", а также форма договора, позволяющего заключать сделки с цифровыми объектами.

- Промсвязьбанк PSBR судится среди своих - Временная администрация оспаривает сделки с "Возрождением" - Промсвязьбанк (ПСБ) потребовал через суд отменить цессионную сделку между дочерним Автовазбанком и ранее родственным ПСБ банком "Возрождение".

- Катар блокирует Внуково - Qatar Airways получит 25% аэропорта - В аэропортах Московского авиационного узла (МАУ) впервые может появиться иностранный акционер. Блокирующий пакет — 25% акций — Внуково к июню может выкупить авиакомпания Qatar Airways, которая пока летает из Домодедово.

- Китай создал нефтяной инструмент - В первый день оборот торгов фьючерсом приблизился к $3 млрд - Попытки новых игроков бросить вызов сложившимся основам ценообразования на глобальном нефтяном рынке продолжаются — Китай запустил первый фьючерс на импортируемую в страну нефть, номинированный в юанях.

- Украина защищается от российских химиков - Пошлины на селитру снова вырастут - Владелец крупнейших химзаводов Украины Дмитрий Фирташ добился нового роста пошлин на минудобрения из РФ: на наиболее популярную аммиачную селитру они вырастут до 29–43%. На рынке замечают, что раньше рост пошлин тормозили украинские аграрии, пугавшие ростом своих цен, но сейчас для Киева политика важнее экономики.

- "РусГидро" предпочитает потоки - Компания хочет пересчитать свои дивиденды - "РусГидро" все же хочет предложить Белому дому пересмотреть принцип начисления дивидендов и привязать их не к показателям прибыли, а к свободному денежному потоку (FCF).

- Российские пираты уступили американским - Популярность сайтов с нелегальным контентом растет по всему миру - Россия находится на втором месте по потреблению пиратского контента в мире после США, следует из отчета британской компании Muso.

- Кешбэк-сервисы замещают AliExpress - Компании пытаются снизить зависимость от китайской площадки - Аудитория крупнейших российских онлайн-сервисов кешбэка, по собственным оценкам, выросла по итогам 2017 года почти в 2,5 раза.

- "Ростелеком" RTKM двигает торговлю - Оператор сократит розничную сеть и сменит локации салонов - "Ростелеком" в ближайшие два года может закрыть 20% салонов своей розничной сети, сократив ее до 800 магазинов. В ходе реорганизации примерно половина салонов сменит локацию, а несколько десятков будут открыты совместно с сотовым оператором Tele2.

- СУ-155 заработала "Российский капитал" - Банк намерен распродать объекты застройщика - "Дочка" банка "Российский капитал" "РК-Строй", отвечающая перед соинвесторами СУ-155, в этом году достроит основной объем квартир на продажу — будут готовы около 4 тыс. лотов.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

- Кемеровская трагедия показала беспомощность надзорных органов - А бизнес может ожидать новой волны проверок - В пожаре в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) "Зимняя вишня" в Кемерове погибли, по данным на вечер понедельника, десятки человек. Среди погибших много детей: они находились на четвертом этаже в кинозалах и в игровой комнате, где и вспыхнул пожар.

- Власти США и ЕС выслали более 100 российских дипломатов - Особенно разрушительной эта высылка станет для российско-американских отношений - В понедельник 21 страна почти синхронно объявила о высылке в общей сложности 113 российских дипломатов в связи с делом об отравлении в британском Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

- Криптовалюта пропишется в законе - В России может появиться правовое определение криптовалюты. Оно предложено в проекте поправок в Гражданский кодекс, которые внесли в Госдуму ее председатель Вячеслав Володин и председатель комитета по госстроительству законодательству и Павел Крашенинников.

- Импортные пошлины вряд ли помогут США сократить торговый дефицит - Торговля с другими странами – не главная его причина - Еще девять лет назад около половины дефицита торгового баланса США приходилось на один продукт – нефть. С тех пор сланцевый бум позволил стране сильно сократить импорт нефти и дефицит в торговле с членами ОПЕК.

- "Через год начнется дефицит автомобилей с пробегом" - Гендиректор "Рольфа"Светлана Виноградова рассказывает, как избежать краха на падающем авторынке, и верит, что он вернется к докризисному уровню с годовыми продажами в 3 млн машин - Светлана Виноградова стала гендиректором крупнейшего в стране автодилера "Рольф" чуть больше года назад, а до этого проработала там 23 года.

- Максим Воробьев начнет строить в Москве - Группа "Самолет" и структуры Романа Абрамовича и Александра Клячина построят 1,5 млн кв. м жилья в Молжанинове - Девелоперская компания брата губернатора Московской области Максима Воробьева начинает крупный проект в Москве. Ее партнерами будут Роман Абрамович и Александр Клячин.

- В Испании задержан лидер "самой успешной" хакерской группировки Carbanak - Сегодня об этом объявил Европол - Европол объявил о задержании лидера киберпреступных группировок Carbanak и Cobalt, которые атаковали более 100 финансовых организаций в 40 странах и нанесли ущерб более чем на 1 млрд евро.

- Частные акционеры "Внуково" могут продать 25% аэропорта Qatar Airways - Это будет первый аэропорт в портфеле катарской авиакомпании - Принадлежащая правительству Катара авиакомпания Qatar Airways подпишет с аэропортом "Внуково" соглашение о заинтересованности в покупке 25% его акций, передал "Интерфакс" со ссылкой на гендиректора перевозчика Акбара аль-Бакера.

- Верховный суд защитил вкладчика от АСВ - Он отменил решения судов по делу вкладчика, который успел снять деньги незадолго до краха банка, – сделки оспаривало АСВ - Верховный суд России в понедельник отменил решения нижестоящих судов и вернул на новое рассмотрение дело вкладчика банка "Унифин" Рашита Сайфутдинова.

- Российских угольщиков снова ждет удачный год - Эксперты прогнозируют рост цен на уголь из-за сокращения экспорта Австралией - На долю Австралии приходится лишь пятая часть (22,8%) мировой добычи коксующегося угля – 215,1 млн т в 2017 г. Но низкие внутренние потребности позволяют направлять на экспорт 98% добычи, что выводит страну на первое место по этому показателю в мире.

- Китай начал торги нефтью за юани - Страна надеется, что эти фьючерсы смогут конкурировать с контрактами на Brent и WTI - В понедельник, 26 марта, Шанхайская международная энергетическая биржа (Shanghai International Energy Exchange, INE) запустила торги нефтяными фьючерсами в юанях, говорится в сообщении материнской компании – Shanghai Futures Exchange.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

- А лошадь по-прежнему хромая - Очередная огненная трагедия, теперь в Кемерово: опять халатность, бесконтрольность и никаких мер безопасности - В понедельник председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин прибыл в Кемерово вместе с группой опытных следователей центрального аппарата для расследования уголовного дела по факту гибели людей при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня".

- Лукавые знаки - Автоматические камеры можно устанавливать в зоне действия временных знаков - Вступило в силу решение Верховного суда, которое признает законным применение камер автоматической фотовидеофиксации нарушений в зоне действия временных ограничений скорости.

- Предложение на заданную тему - Что теперь должен знать первоклашка - Совет по федеральным государственным стандартам при минобрнауки по итогам голосования одобрил проект стандартов по начальной школе. Проект стандартов основного общего образования будет доработан с последующим повторным рассмотрением.

- Малоэтажка наберет высоту - У собственников таунхаусов появится общее имущество - Владельцы малоэтажных комплексов и таунхаусов получат возможность управлять своими поселками по сходным с владельцами квартир нормам. У них появится право проводить общие собрания, выбирать управляющую организацию, заключать с ней договор.

- Расчет на друзей - Владимир Путин обсудил с эмиром Катара экономику и проблемы Ближнего Востока - В понедельник лидеры России и Катара провели переговоры в Кремле. Речь шла как об экономических вопросах, так и о состоянии дел на Ближнем Востоке. Эмир отметил значительную роль Москвы в делах арабского мира: это помогает решать многие проблемы.

- Туры на выбор - Иностранные курорты включились в борьбу за нашего туриста - Три страны активно включились в борьбу за привлечение россиян на свои курорты.

- Еще одна амнистия - В МВД ускорят процесс получения гражданства - Ввести миграционную амнистию в России для всех тех, кто долгие годы живет в нашей стране, но до сих пор не имеет гражданства, предложил председатель Общественного совета при МВД России Анатолий Кучерена.

- Коридоры мира - Из Восточной Гуты вышли уже более 114 тысяч человек - В понедельник, как и в минувшие выходные, из сирийской Восточной Гуты по организованным российскими военными гуманитарным коридорам продолжили выходить люди.

- Еда в цвете - Сергей Иванов: Нужно предупреждать покупателей о вредной пище - Спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов пообщался с депутатами на тему безопасности продуктов.

- Деньги в Сети - В Госдуму внесли законопроект о цифровой экономике - Токены и криптовалюта получат прописку в законодательстве. Законопроект, вводящий в Гражданский кодекс такие понятия как "цифровые деньги" и "цифровое право", поступил в Госдуму.

- Наша общая боль и утрата - Кабинет министров выплатит семьям жертв трагедии в Кемерове по одному миллиону рублей - Правительство выплатит семьям жертв трагедии в Кемерове по 1 миллиону рублей. Премьер-министр Дмитрий Медведев дал время до конца дня, чтобы подготовить решения по оказанию помощи родственникам погибших и пострадавших.

- Прошлое настигло - В Брянске задержан замглавы администрации - Сотрудники полиции задержали высокопоставленного чиновника в понедельник утром в здании городской администрации. Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, операция прошла в рамках расследования хищений бюджетных средств.

- Аферой руководили в мэрии - В Новосибирске завершено расследование дела о незаконной продаже муниципальных квартир - С помощью мошеннической схемы муниципальные служащие распродали 1,5 тысячи квартир, в том числе предназначенных льготникам.

- Большие планы - Беспрецедентное число голосов, полученных Путиным, многие аналитики оценили как "оборонный кредит": мол, люди, горячо поддерживая внешнюю и военную политику, голосуют за дальнейшее усиление конфронтации с Западом.

- Своя еда - Покупатели нашли новый способ экономить на товарах повседневного спроса - Все больше покупателей отдают предпочтение продуктам и другим товарам повседневного спроса под собственными марками торговых сетей, рассказали "Российской газете" в исследовательском холдинге "Ромир".

- Письмо "с того света" - На Кубани в борьбе за земельную собственность используются изобретательные фейки - Трагедия в станице Кущевской семь лет назад шокировала страну. Но даже после приговоров членам банды проблемы на кущевской земле далеко не исчерпаны.

- Получат прибавку - Минюст улучшит положение матерей, попавших за решетку - Министерство юстиции России подготовило проект документа, расширяющего нормы снабжения женщин в казенных домах.

- Продавца взяли на контроль - В Орловской области утвердили стратегию защиты прав потребителей - Как пояснили в пресс-службе губернатора Орловской области, стратегия утверждена правительством региона во исполнение поручения президента РФ.

- Хватит заливать - Кто и почему снижает доходы заправок - Заправочный бизнес вступил в фазу борьбы за сохранение дохода: выручку АЗС начинают отнимать электрокары, каршеринговые компании и даже производители бензиновых автомобилей, которые снижают расход топлива.

- Не украл так покатался - Депутаты предлагают отменить статью за угон автомобиля - В Госдуму внесен законопроект, в котором предлагается признать утратившей силу статью 166 Уголовного кодекса "Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон)".

- Премьера цифр - Беларусь первой в мире комплексно вводит криптовалюты в закон - Беларусь присоединяется к группе государств, где полностью или частично легализованы криптовалюты. Уже 28 марта в стране официально разрешается покупка, продажа, обмен и майнинг виртуальных денег.

- Стулья с позолотой - Чиновники Махачкалы решили побаловать себя дорогой мебелью - Все-таки любят чиновники Дагестана жить на широкую ногу. На фоне того, как в регионе идет крупнейшая антикоррупционная проверка и число уголовных дел уже перевалило за восьмой десяток, администрация Ленинского района Махачкалы закупила предметы интерьера на сумму, превышающую полтора миллиона рублей.

- Именная история - Во Франции родителей, назвавших девочку мужским именем, вызвали в суд - В Лорьяне, в портовом городе на западе Франции, отказались проявлять толерантность по части равенства полов в вопросе о младенцах.

- Мечта и две звезды ZVEZ в одном проекте - В самолете на солнечной тяге будут штурмовать стратосферу - Пилот-исследователь, гражданин Швейцарии Рафаэль Домжан и генеральный директор российского Научно-производственного предприятия "Звезда" Сергей Поздняков представили 26 марта в Москве амбициозный проект SolarStratos и рассказали о миссии "К границе космоса".

- Не успел доложить - Полковник СКР Максименко дал в суде новые показания о взятке - Бывший руководитель управления собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко, обвиняемый в получении взятки, выступил вчера в Мосгорсуде с сенсационным заявлением.

- Поддержал террористов - Приговор остался прежним - Военная коллегия Верховного суда РФ рассмотрела жалобу на обвинительный приговор Каримуле Агаеву - студенту Ивановской медицинской академии, осужденному на три с половиной года лишения свободы за призывы к террористической деятельности.

- По весне - ледовое побоище - Глыбы льда продолжают убивать и калечить граждан - В минувший выходной в подмосковном Подольске у подъезда дома прохожие наткнулись на тело 36-летней местной жительницы с разбитой головой. Вызвали врачей и правоохранителей.

- Разум в Сети - Школьник "прокачал" нейросеть и сделал шаг к Нобелю - Электроскейтборд, тест-полоски на кариес, принтер Брайля и тротуарная плитка из пластика... Эти и другие перспективные проекты школьники показали на форуме "Шаг в будущее" в МГТУ им. Баумана.

- Оформим возврат - Минпромторг принимает заявки ретейла на вступление в tax free - Министерство промышленности и торговли начало принимать заявки от магазинов, которые желают принять участие в пилотном проекте tax free.

- Америка закрывается от России - Чтобы проявить солидарность с Британией по делу Скрипаля, США и 14 стран Евросоюза высылают российских дипломатов - Когда в конце прошлой недели Совет национальной безопасности США рекомендовал президенту Трампу выслать российских дипломатов в знак солидарности с Лондоном, в Москве надеялись, что в Белом доме восторжествует здравый смысл.

- Дипломаты без работы - Между Россией и Западом началась многосторонняя дипломатическая война. США и страны Евросоюза высылают различное количество сотрудников посольств в знак солидарности с Великобританией.

- Последствия утечки - Марк Цукерберг извинился через массмедиа - Создатель и хозяин крупнейшей мировой социальной сети "Фейсбук" Марк Цукерберг был вынужден обратиться к массмедиа, чтобы принести извинения за утечку личных данных десятков миллионов пользователей и остановить их стремительный отток.

- Охота на Пучдемона - В Германии началось рассмотрение дела об экстрадиции экс-главы Каталонии в Испанию - Европейские страны взялись за исполнение выданных Испанией международных ордеров на арест каталонских политиков, бежавших за границу, чтобы избежать судебного процесса на родине.

- Список на слом - В Польше планомерно избавляются от благодарности - В польском городе Легнице был демонтирован памятник "благодарности Красной Армии".

- С опоздавшего – квартплата - Верховный суд уточнил, что может потребовать дольщик за не сданное в срок жилье - Очень интересный анализ ситуации сделал Верховный суд РФ, пересматривая результаты спора застройщика и его клиента. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда посчитала возможным, чтобы фирма, затянувшая сдачу жилого дома, оплатила дольщику аренду съемной квартиры в период просрочки.

- Забрать лишь то, что украл - Адвокатура против идеи конфискации всего имущества преступников - Федеральная палата адвокатов направила в Госдуму отрицательный отзыв на законопроект о введении дополнительного наказания в виде конфискации имущества за преступления.

- Обида вырастет в цене - Председатель Совета судей призвал повысить размеры компенсации за моральный вред - Председатель Совета судей России Виктор Момотов заявил, что размеры компенсации морального вреда, назначаемые судами, должны перестать быть номинальными.

- Контрольный мяч - Комиссия FIFA и оргкомитета ЧМ-2018 по футболу проверила строящийся стадион - Стадион "Волгоград Арена" примет четыре матча предстоящего чемпионата мира по футболу. Работы на новом стадионе вошли в завершающую стадию. Строительство закончилось, идет монтаж коммуникаций, тестируются инженерные системы.

- Бонус для токаря - Молодым специалистам на заводах доплатят за работу - На промышленных предприятиях Пензы введут доплаты для молодых специалистов по дефицитным профессиям. Программа будет действовать по аналогии с той, что уже несколько лет действует на селе, где молодежи выплачивают подъемные и ежемесячную прибавку к зарплате.

- Старожила не припомнили - Власти не признают аварийным разваливающийся дом, которому больше 120 лет - Трехэтажному дому на улице Суворова 120 лет. Он находится в историческом центре донской столицы и простоял еще бы столько же, но рядом начали возводить многоэтажное здание без соблюдения строительных норм. В результате старинный кирпичный "крепыш" стал разваливаться.

- Мошенники на колесах - Полиция раскрыла масштабный обман в автосалонах - В Санкт-Петербурге арестованы работники автосалонов, подозреваемые в обмане клиентов. По делу проходят 19 человек, в рамках расследования полицейские изъяли из салонов 364 автомобиля.

- Ирония северной судьбы - Студента вместо Петербурга отправили в поселок вахтовиков на Ямал - В аэропорту Ухты выясняются обстоятельства, при которых пассажир вместо Петербурга оказался на Ямале в поселке вахтовиков Бованенково, что в 40 километрах от Карского моря.

- Живут на крышах - На Алтае из-за сильного паводка эвакуируют населенные пункты - Алтайский край вновь оказался в эпицентре масштабных подтоплений. Талые воды заливают десять сельских районов и город-курорт Белокуриху, где паводком смывает дороги и мосты, топит жилые дома, школы и больницы. Число пострадавших от стихии населенных пунктов растет с каждым часом из-за обильных осадков.

- Собянин открыл городок Росгвардии - В столичном районе Строгино построена база Росгвардии. Там появились две казармы, физкультурно-оздоровительный комплекс, магазин, кафе, библиотека и даже свой музей. Новоселов в понедельник поздравил мэр Москвы Сергей Собянин.

- Урожаю требуется полис - Аграриям помогут со страхованием посевов - К концу марта Банк России совместно с заинтересованными ведомствами и участниками рынка должен представить "дорожную карту" по развитию сельхозстрахования с государственной поддержкой.

- Жертва красоты - Косметолог может быть опасен - В последнее время возросло число осложнений у пациентов после низкокачественных косметологических процедур, сообщает Росздравнадзор.

- Рантье из "двушки" - Кто и зачем сдает жилье в аренду - Вопреки распространенному мнению о том, что жители мегаполисов сплошь и рядом живут за счет сдачи квартир, настоящих рантье не так уж и много.

- Взять за язык - Почему четыре иностранных языка выучить легче, чем один - Экзамен по иностранным языкам в 11-м классе сдает каждый десятый. Скоро он станет обязательным. Сколько уроков языка должно быть в школе? Кто может стать полиглотом? Не вытеснит ли переводчика компьютер?

- "Пятерок" нет, но плюс остался - Почему учителя отказались от оценок - В лицее N 9 Красноярска педагоги перестали оценивать знания учеников по пятибалльной системе. Здесь пришли к единому мнению: выставление оценок не стимулирует детей к обучению и не показывает реальный уровень знаний ребенка.

- ЕГЭ повзрослел - Зачем в 40 лет сдавать экзамен - Прошел досрочный ЕГЭ по истории и химии. Как рассказали в Рособрнадзоре, заявления на участие в ЕГЭ по истории подали более 10 тысяч человек. Это примерно каждый четвертый.

- Свежая голова - Виктор Похмелкин, председатель движения автомобилистов России: - Никакого нарушения прав автомобилистов в установке средств автоматической фиксации в зоне действия временных дорожных знаков я не вижу. Законодательству это не противоречит.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

- Ветвь дружбы - В Ялте и Латакии появятся оливковые аллеи в знак единства российского и сирийского народов - В День независимости Сирии, 17 апреля, в Ялте и Латакии состоится торжественное открытие оливковых аллей. Эти аллеи дружбы станут символом российско-сирийского единства, сказал "Известиям" сопредседатель "Деловой России" (организация объединяет более 3 тыс. отечественных предпринимателей) Андрей Назаров.

- Лестницы для эвакуации проверят на пригодность - МЧС подготовило поправки в правила противопожарного режима - Наружные эвакуационные лестницы, с помощью которых посетители могут покинуть здание в случае ЧП, планируется испытывать на пригодность раз в пять лет.

- Выездная миссия - С чем связана масштабная высылка российских дипломатов из США и стран Европы - Соединенные Штаты и ряд стран Европы вслед за Великобританией предприняли ожидаемый по сути, хотя и не очень прогнозируемый по масштабам демарш: Вашингтон объявил о высылке 60 сотрудников дипмиссий РФ, европейцы высылают еще три десятка россиян.

- Последний сеанс - К кемеровской трагедии привели грубые нарушения в эксплуатации торгового центра - К трагедии в Кемерово привели грубые нарушения в эксплуатации торгового центра "Зимняя вишня". К такому выводу пришли сотрудники Следственного комитета РФ. Они подтвердили, что пожарные выходы были заблокированы.

- Огульный флешмоб - Страны Запада высылают свыше сотни сотрудников российских дипмиссий в знак солидарности с Лондоном - 17 стран Евросоюза, к которым присоединились США, Украина, Канада, Норвегия и Албания, объявили вчера о высылке российских дипломатов.

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РБК RBCM daily

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