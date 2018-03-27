FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Бумаги компаний РФ завершили торги в Лондоне в основном снижением


Энергосети / Рынки

МОСКВА, 27 мар /ПРАЙМ/. Бумаги российских компаний во вторник закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно отрицательной динамикой, свидетельствуют данные биржи.

По итогам торгов глобальные депозитарные расписки (GDR) "Роснефти" ROSN подешевели на 0,81%, до 5,37 доллара, "Лукойла" LKOH - выросли в цене на 1,13%, до 68,06 доллара, "Новатэка" NVTK - на 1,55%, до 137,3 доллара. Бумаги "Газпрома" GAZP подорожали на 1,41% - до 4,9 доллара, "Газпром нефти" - на 0,98%, до 25,65 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" снизилась на 0,11%, до 18,88 доллара, НЛМК - увеличилась на 0,16%, до 25,64 доллара, "Северстали" CHMF - опустилась на 0,26%, до 15,19 доллара.

Бумаги ВТБ подешевели на 0,05% - до 1,98 доллара, Сбербанка SBER - на 1,13%, до 18,74 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", уменьшилась на 0,44% - до 22,55 доллара.

Цена бумаг "Магнита" MGNT снизилась на 1,23% - до 18,12 доллара, "Ленты" - на 0,17%, до 5,9 доллара, АФК "Система" AFKS - на 1,07% - до 4,06 доллара.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ