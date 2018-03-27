Бумаги компаний РФ завершили торги в Лондоне в основном снижением

МОСКВА, 27 мар /ПРАЙМ/. Бумаги российских компаний во вторник закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно отрицательной динамикой, свидетельствуют данные биржи.

По итогам торгов глобальные депозитарные расписки (GDR) "Роснефти" ROSN подешевели на 0,81%, до 5,37 доллара, "Лукойла" LKOH - выросли в цене на 1,13%, до 68,06 доллара, "Новатэка" NVTK - на 1,55%, до 137,3 доллара. Бумаги "Газпрома" GAZP подорожали на 1,41% - до 4,9 доллара, "Газпром нефти" - на 0,98%, до 25,65 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" снизилась на 0,11%, до 18,88 доллара, НЛМК - увеличилась на 0,16%, до 25,64 доллара, "Северстали" CHMF - опустилась на 0,26%, до 15,19 доллара.

Бумаги ВТБ подешевели на 0,05% - до 1,98 доллара, Сбербанка SBER - на 1,13%, до 18,74 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", уменьшилась на 0,44% - до 22,55 доллара.

Цена бумаг "Магнита" MGNT снизилась на 1,23% - до 18,12 доллара, "Ленты" - на 0,17%, до 5,9 доллара, АФК "Система" AFKS - на 1,07% - до 4,06 доллара.