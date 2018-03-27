DEA Deutsche Фридмана в консорциуме выиграла второй тендер по участку в Мексике

МЕХИКО, 27 мар /ПРАЙМ/. DEA Deutsche Erdoel, принадлежащая LetterOne (L1) российского бизнесмена Михаила Фридмана, совместно с британской Premier Oil и малайзийской Sapura, выиграли тендер по участку углеводородов в провинции Куэнкас дель Суресте (блок номер 30).

Как передает корреспондент РИА Новости с тендера, консорциум предложил платеж в размере 51,14 миллиона долларов, участие государства 65%, коэффициент добавленных инвестиций – 1,5.

Второе место занял консорциум Eni и "Лукойла" LKOH, предложившие платеж в 46,87 миллиона долларов.