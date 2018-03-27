Цены на нефть перешли к снижению в ожидании роста запасов в США

МОСКВА, 27 мар /ПРАЙМ/. Цены на нефть перешли к снижению вечером во вторник в ожидании данных по росту запасов сырья в США, при этом они остаются около максимальных значений с февраля, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.48 мск стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уменьшалась на 0,53%, до 69,14 доллара за баррель, цена майских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 0,96% - до 64,92 доллара за баррель. До этого днем во вторник цены росли по маркам на 0,6%.

Статистика о запасах нефти в США будет опубликована Американским институтом нефти (API) позднее во вторник, а данные минэнерго страны появятся в среду. Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, полагают, что коммерческие запасы нефти (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 23 марта, выросли на 0,4 миллиона баррелей, или на 0,1% - до 428,7 миллиона баррелей.

Инвесторы также опасаются дальнейшего роста добычи "черного золота" в США - показатель за предыдущую неделю увеличился на 26 тысяч баррелей в сутки, или на 0,3%, до 10,407 миллиона баррелей в день.

"Это (статистика по запасам нефти США - ред.) замедляет темпы роста, которые могут привести к очередным достижениям высоких уровней цен", - приводит агентство Блумберг мнение старшего аналитика Price Futures Group Фила Флинна (Phil Flynn). По словам эксперта, данные по запасам на этой неделе "будут иметь решающее значение для настроений участников рынка".

На прошлой неделе поддержку мировым нефтяным ценам оказали геополитические новости, в том числе риск введения США санкций в отношении Ирана, а также сообщения о том, что страны соглашения ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи в феврале выполнили условия сделки на рекордные 138% после 133% в январе. Ранее днем трейдеры также отыгрывали комментарии главы иракской государственной компании State Oil Marketing Organization (SOMO) Ала аль-Ясири (Alaa Al-Yasiri) о том, что добыча нефти в стране в мае не превысит 4,36 миллиона баррелей в сутки в соответствии со сделкой ОПЕК+.