FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Евросоюз увеличил импорт СПГ в 2017 г на 12% - ЕК


Энергосети / Рынки / Мировая экономика

БРЮССЕЛЬ, 27 мар /ПРАЙМ/. Евросоюз увеличил импорт сжиженного природного газа (СПГ) в 2017 году на 12%, говорится в квартальном отчете по европейским газовым рынкам Еврокомиссии.

"В 2017 году в целом импорт Евросоюзом СПГ был на 12% выше, чем в 2016 году", - говорится в документе.

Катар был крупнейшим поставщиком СПГ для стран ЕС в прошлом году с долей в 41%, затем следует Нигерия (19%) и Алжир (17%). На США пришлось 4% импорта этого вида топлива.

В конце декабря, ЕС получил первую поставку СПГ из России, напоминается в отчете. Речь идет о поставке с "Ямал СПГ", акционерами которого являются "Новатэк" NVTK и иностранные партнеры.

"Это означает, что впервые другая, нежели "Газпром" GAZP, компания поставила российский газ в ЕС", - отмечается в документе.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ