Евросоюз увеличил импорт СПГ в 2017 г на 12% - ЕК

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БРЮССЕЛЬ, 27 мар /ПРАЙМ/. Евросоюз увеличил импорт сжиженного природного газа (СПГ) в 2017 году на 12%, говорится в квартальном отчете по европейским газовым рынкам Еврокомиссии.

"В 2017 году в целом импорт Евросоюзом СПГ был на 12% выше, чем в 2016 году", - говорится в документе.

Катар был крупнейшим поставщиком СПГ для стран ЕС в прошлом году с долей в 41%, затем следует Нигерия (19%) и Алжир (17%). На США пришлось 4% импорта этого вида топлива.

В конце декабря, ЕС получил первую поставку СПГ из России, напоминается в отчете. Речь идет о поставке с "Ямал СПГ", акционерами которого являются "Новатэк" NVTK и иностранные партнеры.

"Это означает, что впервые другая, нежели "Газпром" GAZP, компания поставила российский газ в ЕС", - отмечается в документе.

В прошлом году импорт СПГ покрывал 14% общего объема импорта газа Евросоюзом против 13% в 2016 году.