"Новатэк" окажет финансовую поддержку коренному населению ЯНАО

МОСКВА, 28 мар /ПРАЙМ/. "Новатэк" NVTK окажет финансовую поддержку коренному населению Ямало-ненецкого автономного округа (ЯНАО), а также социальным, образовательным и культурным проектам на территории региона в 2018 году, говорится в сообщении компании.

Соответствующее дополнительное соглашение к соглашению о сотрудничестве с правительством ЯНАО было подписано компанией в среду.

"Дополнительное соглашение предусматривает финансовую поддержку коренного населения, социальных, образовательных и культурных проектов на территории ЯНАО в 2018 году", - говорится в сообщении.

"Ямало-Ненецкий автономный округ - основной регион деятельности "Новатэка", и мы плодотворно и успешно сотрудничаем с руководством округа. В свою очередь, мы продолжим содействовать социально-экономическому развитию автономного округа, что соответствует нашим принципам устойчивого развития и социальной ответственности", - приводятся в сообщении слова главы "Новатэка" Леонида Михельсона.

"Новатэк" - один из крупнейших производителей природного газа в РФ, создан в 1994 году. Компания занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией газа и жидких углеводородов. Месторождения и лицензионные участки компании расположены преимущественно в Ямало-Ненецком автономном округе. Акции "Новатэка" котируются на Московской бирже, ГДР - на Лондонской фондовой бирже.