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Производитель сланцевой нефти в США купит своего конкурента за $9,5 млрд


Энергосети / Рынки / Мировая экономика

МЕХИКО, 28 мар /ПРАЙМ/. Компания Concho Resources договорилась о покупке своего конкурента RSP Permian, с учетом долга компании сделка оценивается в 9,5 миллиарда долларов, сообщила Concho.

Таким образом, речь идет о крупнейшей сделке в сланцевой провинции Permian в американском штате Техас, она принесет Concho Resources потенциальные запасы углеводородов в 2,2 миллиарда баррелей нефтяного эквивалента, а также после приобретения у компании будет самая обширная программа бурения в провинции, с 27 буровыми установками, отмечается в сообщении.

По условиям соглашения, акционеры RSP получат за каждую свою акцию по 0,32 бумаги Concho, что означает 29%-ную премию к рыночной цене акций компании по состоянию на 27 марта.

Сделку планируется завершить в третьем квартале 2018 года, ее еще должны одобрить акционеры обеих компаний и профильные регуляторы.

Сланцевый бассейн Permian в США привлекает как относительно небольших игроков, так и компании мирового масштаба. Так, в прошлом году Exxon Mobil заявила, что намерена увеличивать добычу на месторождениях формации на 20% ежегодно, и к 2025 году в три раза увеличить добычу углеводородов в рамках бассейна Permian. А по прогнозам американской Chevron, к 2020 году все производители бассейна увеличат добычу в регионе на 1,4 миллиона баррелей в сутки с нынешних 2,4 миллиона.

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