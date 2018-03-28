МНЕНИЕ: Стратегия "Лукойла" сделала его лидером по капитализации в ТЭК в России - эксперты

МОСКВА, 28 мар /ПРАЙМ/. "Лукойл" LKOH, по итогам торгов на Московской бирже во вторник обогнавший по капитализации "Роснефть" ROSN, к окончанию торгов в среду удержал свое преимущество и оставил позади другую госкомпанию - "Газпром" GAZP. Выбиться в лидеры по капитализации в нефтегазовом секторе РФ "Лукойлу" помогла представленная ранее в марте десятилетняя стратегия развития, полагают опрошенные РИА Новости эксперты.

"Пробные шаги" в борьбе за лидерство по капитализации среди компаний российской нефтегазовой отрасли "Лукойл" начал делать в пятницу, 23 марта. Тогда он на недолгое время обгонял "Роснефть" и "Газпром", но госкомпании вернули свое преимущество. По итогам торгов первой перед частной компанией не устояла "Роснефть" - по результатам вторника, 27 марта, капитализация "Лукойла" составила 3,299 триллиона рублей, "Роснефти" – 3,282 триллиона.

"Газпром" при этом во вторник оставался лидером в нефтегазовом секторе, с результатом в 3,333 триллиона рублей. Однако в среду "Лукойл" продолжил борьбу: с утра он на некоторое время обгонял "Газпром", затем уступил позицию, но потом все же вышел вперед и завершил торги с капитализацией в 3,34 триллиона рублей при показателе "Газпрома" в 3,325 триллиона рублей и "Роснефти" – почти 3,273 триллиона.

Впрочем, абсолютным лидером по общей капитализации бумаг на Московской бирже по-прежнему является Сбербанк SBER– 5,624 триллиона рублей.

При этом аналитик "ВТБ Капитала" Екатерина Родина пояснила, что у "Лукойла" на балансе числится порядка 16,6% казначейских акций, которые необходимо исключать из расчета рыночной капитализации компании. Таким образом, по ее оценке, капитализация "Лукойла" на самом деле составляет 2,77 триллиона рублей, что ниже капитализации "Роснефти" и "Газпрома", также рассчитанной без учета казначейских бумаг.

ФАКТОРЫ РОСТА

У "Лукойла" недавно состоялся день инвестора, на котором компания представила свою обновленную стратегию развития бизнеса, с фокусом на гарантированном росте ежегодных дивидендных выплат и распределения дополнительного денежного потока, сгенерированного в условиях, когда цены на нефть превышают 50 долларов за баррель, напомнил Артем Кончин из "Открытия".

"Очевидно, что инвесторы позитивно восприняли эти планы и заявления компании, и динамика стоимости акций сегодня это отражает. Делать прогнозы о сравнительном росте капитализации довольно сложно, но на сегодня нам сложно найти более понятную и доступную историю роста общего доходности на вложенный капитал для миноритарных акционеров в российском нефтегазовом секторе", - прокомментировал аналитик.

Заместитель директора группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков также отметил, что позитивной новостью стало принятие новой стратегии "Лукойла" до 2027 года, "которая дает инвесторам ясные перспективы развития бизнеса, дивидендной доходности и перспектив обратного выкупа акций компаний".

"Кроме того влияние на отношение инвесторов ко всем названным компаниям оказывают политические риски, которые меньше для "Лукойла" как для частной компании", - пояснил Танурков.

Он также выделил три наиболее влиятельных фактора, которые, по его мнению, скажутся на динамике финансовых и операционных показателей "Лукойла", "Газпрома" и "Роснефти".

Во-первых, это достаточно высокая вероятность снижения цен на нефть до конца года в связи с завершением действия соглашения о сокращении добычи нефти стран ОПЕК+ в 2019 году и ростом добычи сланцевой нефти в США.

Во-вторых, это продолжающийся рост спроса на газ в Европе и России, что найдет отражение в общем росте добычи газа в России, в то время как добыча нефти в ближайшее время будет стагнировать в связи с соглашением ОПЕК+.

Третий фактор - инвестиционный пик "Роснефти" (на фоне ввода и подготовки к вводу большого количества новых месторождений) и "Газпрома" (в связи с приближением сроков постройки трех крупных трубопроводов и подготовкой к вводу новых месторождений, которые станут источником поставок в Китай).

О СТРАТЕГИИ "ЛУКОЙЛА"

В пятницу "Лукойл" представил на "Дне инвестора" программу стратегического развития компании на 2018-2027 годы, предусматривающую устойчивый рост дивидендов минимум на уровень инфляции, высокую инвестиционную дисциплину и консервативную финансовую политику. В ходе мероприятия первый вице-президент компании Александр Матыцын также сообщил, что менеджмент "Лукойла" будет рекомендовать совету директоров рост дивидендов за 2017 год выше уровня инфляции.

Кроме того, "Лукойл" планирует распределять среди акционеров половину своих дополнительных доходов, полученных от продажи нефти по цене выше 50 долларов за баррель (базовый уровень для стратегии), пояснил Матыцын. А в качестве механизма такого распределения компания выбрал обратный выкуп акций (buy back), первая программа которого была анонсирована в начале 2018 года.

Тогда, в январе совет директоров "Лукойла" одобрил погашение части казначейских акций и программу buy back. Казначейские акции на 10% уставного капитала компания погасит до конца этого года. Buy back может также стартовать уже в течение 2018 года, сказал Матыцын. Размер программы, по его словам, составит 3 миллиарда долларов на пять лет. В случае досрочного выбора лимита программы планируется запускать новые. Приобретаемые акции будут погашаться.

Кроме того, в своей стратегии "Лукойл" ставит целью рост добычи углеводородов минимум на 1% в год, и в течение десяти лет планирует инвестиции по 8 миллиардов долларов в год при цене нефти в 50 долларов за баррель. 80% капзатрат при этом придутся на РФ, что поспособствует раскрытию потенциала ресурсной базы в стране. За рубежом же компания продолжит точечную реализацию проектов и по-прежнему допускает покупку новых активов. При этом на разведку и добычу будет направлено 85% капзатрат, на переработку и сбыт - 15%.