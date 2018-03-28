Цены на авиакеросин в аэропортах РФ в марте снизились к февралю на 0,07% - Росавиация

МОСКВА, 28 мар /ПРАЙМ/. Цены на авиакеросин в аэропортах России в марте по сравнению с февралем, в среднем, снизились на 0,07%, до 49,39 тысячи рублей за тонну, говорится в материалах Росавиации.

При этом в Московском авиаузле цены на топливо преимущественно снижались, в диапазоне 2-2,9%, хотя в аэропорту "Шереметьево" два из трех поставщиков - "АЭРО-Шереметьево" и "Гапромнефть-Аэро Шереметьево" - в марте сохранили цены на уровне февральских.

В некоторых аэропортах цены на авиакеросин в марте снижались еще более значительно - так, в аэропорту Оренбурга его стоимость по отношению к февралю упала на 8,4%, в Хабаровске - на 7,4%, в Ямбурге - на 6,6%.

С другой стороны, самый большой рост цены - на 21,9% - был зафиксирован в аэропорту города Охи в Сахалинской области. На втором месте в этом списке оказался аэропорт "Тиличики" в Камчатском крае с ростом цены на 15,4%. Третье место занимают города Тында и Зея в Амурской области, в каждом из которых цена авиакеросина в марте увеличилась на 11,7% по сравнению с февральскими расценками.