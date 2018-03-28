ОБЗОР: Юристы совета ЕС негативно оценили режим исключений из поправок к газовой директиве

МОСКВА, 28 мар /ПРАЙМ/. Юридическая служба совета ЕС представала вторую часть отзыва на предлагаемые Еврокомиссией (ЕК) поправки к газовой директиве Евросоюза, которые могут затронуть проект "Северный поток-2". Согласно документу, опубликованному на сайте итальянского издания Politico, юристы дали негативную оценку режиму предоставления исключений из измененной директивы и обратили внимание на нечеткое соблюдения ЕК так называемого принципа пропорциональности, содержащегося в правовой системе Евросоюза.

Речь в частности идет об уже существующих газопроводах и задумке Еврокомиссии предоставить той или иной стране ЕС, через которую этот газопровод входит, право делать исключения из закона, если это не навредит конкуренции на рынке ЕС или безопасности газоснабжения. Однако из документа следует, что представленный ЕК режим исключений не соответствует принципам единообразного применения законодательства ЕС и равенства.

"Принципы единообразного применения законодательства ЕС и равенства предписывают, чтобы случаи отступления от общепринятых требований были объективно оправданными и ограниченными временными рамками. Дерогационный режим, предусмотренный предложением (ЕК - ред.) не отвечает этим требованиям... В нем нет какого-либо объективного критерия для предоставления права на дерогацию... Он указывает, что дерогация должна быть ограниченной по времени, но никаких временных рамок при этом нет", - указывается в документе.

Кроме того, юридическая служба Совета ЕС отметила нечеткое соблюдение ЕК так называемого принципа пропорциональности, содержащегося в правовой системе ЕС. Этот принцип требует от директивы, в которую ЕК хочет внести изменения, не выходить за рамки действий, целесообразных и необходимых для достижения ее целей, обозначенных как обеспечение безопасности поставок в ЕС. А возникающие при этом недостатки не должны быть несоразмерными преследуемой цели.

На практике должна быть произведена оценка соблюдения этого принципа, в частности, на основе информации, представленной ЕК в виде пояснительной записки, оценки влияния и отчета по консультациям с заинтересованными сторонами. "Оценка влияния не была предоставлена, и, соответственно, не были изучены альтернативные меры... В свете этого, Совету ЕС... предстоит тщательно оценить различные альтернативные варианты и определить, является ли предложение (ЕК - ред.) приемлемым и не выходит ли оно за рамки необходимых для достижения поставленной цели действий", - отмечает служба.

ЧТО ЕЩЕ КОНСТАТИРОВАЛИ ЮРИСТЫ СОВЕТА ЕС

В целом, анализ юридической службы Совета ЕС констатирует, что при принятии предложенных ЕК поправок могут возникнуть случаи так называемой правовой коллизии. То есть может оказаться так, что на разных концах газопровода применяются разные законодательные нормы. В этом случае будет необходимо заключение межправительственного соглашения по регулированию подобного трубопровода.

Исходя из текста документа, право на возможное заключение подобных межправсоглашений по работе газопроводов, которые проходят по территории нескольких юрисдикций, к примеру, как "Северный поток" (по юрисдикции ЕС и РФ), перейдет с национального уровня на уровень Евросоюза.

"У стран-членов ЕС не будет возможности вступать в межправительственные обязательства, которые способны повлиять на общие правила Союза по разукрупнению, доступу третьих сторон, регулированию тарифов и прозрачности. Они будут обязаны принять необходимые меры по прекращению подобных существующих соглашений с третьими странами по работе трубопроводов после истечения срока на право исключения", - говорится в документе. В этом случае, компетенция по перезаключению договора будет принадлежать Евросоюзу, следует из документа.

ПРЕДЫСТОРИЯ ВОПРОСА

ЕК в ноябре предложила внести поправки к газовой директиве ЕС с целью распространения определенных норм энергетического законодательства Евросоюза на все, а не некоторые газопроводы на территории союза, которые идут из или в третьи страны. В частности, к таким нормам относятся недискриминационное установление тарифов на прокачку газа, доступ третьих сторон к возможности прокачивать "голубое топливо", разделение деятельности по продаже и транспортировке газа. Сейчас эти нормы не распространяются на морские участки газопроводов, а следовательно, и на проект "Северный поток - 2".

До вступления в силу эти поправки должны быть согласованы Советом ЕС и Европарламентом (ЕП). На первом этапе эти структуры по отдельности должны выработать, а затем согласовать позицию относительно законопроекта. На втором этапе должен начаться диалог между Советом, ЕП и Еврокомиссией для выработки компромиссного текста проекта. После этого полученный документ отдельно одобряется Советом ЕС и ЕП и может вступать в силу.

Как и в Европарламенте, в Совете обсуждение проходит на нескольких уровнях. В настоящее время идет первый этап, на уровне рабочей группы по энергетике Совета ЕС ,которая ранее запросила юридическую службу Совета ЕС дать мнение по юридическим аспектам предложенных ЕК поправок. Первая часть мнения была представлена в начале марта, вторая - ожидалась позднее.

В начале марта Politico опубликовало первую часть анализа юридической службы Совета ЕС предложений ЕК. Согласно документу, служба считает, что ЕС "не обладает юрисдикцией по применению энергетического законодательства в отношении разукрупнения, прозрачности, доступа третьих сторон и регулирования тарифов, не связанных с экономической эксплуатацией в рамках исключительной экономической зоны (ИЭЗ), к трубопроводам, пересекающим ИЭЗ государств-членов". Таким образом, применение газовой директивы в ИЭЗ противоречило бы существующим законодательным нормам Евросоюза.

Источники РИА Новости, знакомые с вопросом, 20 марта сообщали, что рабочая группа по энергетике (Working party on energy, WPE) Совета стран ЕС пока не пришла к консенсусу по поправкам к газовой директиве Евросоюза и обсуждение продолжится. Следующие заседания WPE, согласно информации сайта Совета ЕС, запланированы на 10, 12, 13 и 16 апреля.