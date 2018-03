Дайджест российских СМИ – 29 марта

(ПРАЙМ не несет ответственности за информацию, опубликованную российскими СМИ)

- Огонь разошелся по двум версиям - СКР и МЧС видят разные причины пожара - В среду стало известно, что два ведомства, выясняющие сейчас причины пожара в ТРЦ "Зимняя вишня" — СКР и МЧС,— пришли к разным выводам. Следствие настаивает на коротком замыкании в проводке, за которое, по его мнению, должны будут ответить уже арестованные сотрудники центра. При этом местные пожарные, а вместе с ними и обвиняемые по делу убеждены, что в комплекс кто-то занес открытый огонь.

- Случай пожарной необходимости - Школы, театры и рестораны тоже ожидают массовые проверки - Обещанные сразу после трагедии в Кемерово тотальные проверки пожарной безопасности начались. МЧС обещает изучить ситуацию во всех торговых центрах страны, где есть развлекательные зоны, к 16 апреля. Но реальные масштабы мероприятий гораздо шире — они затронут рестораны, школы, театры и другие места массового скопления людей.

- Страхование столпотворений - Минфин и бизнес предлагают два варианта защиты торговых центров от пожара - Всероссийский союз страховщиков (ВСС) отправил в Госдуму предложения по введению обязательного страхования ответственности владельцев мест массового пребывания. Союз предлагает установить лимит выплат в 2 млн руб. за ущерб жизни и здоровью каждого посетителя и до 500 тыс. руб.— за вред его имуществу.

- Банки опередили налоговиков - Предупреждение клиента о блокировке грозит уголовным делом - Начали появляться публичные свидетельства того, что банки в попытке угодить корпоративным клиентам идут на нарушения и "по секрету" предупреждают о возможной блокировке счета налоговиками. Временной лаг между принятием такого решения налоговой инспекцией и реальной блокировкой составляет сутки, что позволяет клиенту оперативно опустошить счет.

- Инвестиции в будущее правительство - Минэкономики определит источники роста к инаугурации - В Минэкономики уверены, что вывести российскую экономику на темпы роста выше среднемировых можно только за счет значительного повышения доли инвестиций в ВВП. Глава ведомства Максим Орешкин на вчерашней коллегии ведомства заявил, что эта доля должна вырасти до 25–30% ВВП (с нынешних 21%). План по достижению показателя министерство представит в правительство к 7 мая.

- Закупки госкомпаний все ближе к реформе - Минфин отказался обсуждать перенос ее сроков - Вчера Минфин провел установочное совещание с крупнейшими госкомпаниями, которые недовольны принятыми в декабре поправками к закону об их закупочной деятельности (223-ФЗ). По итогам совещания создана еще одна рабочая группа по подготовке изменений закона. Подготовленные госкомпаниями поправки (есть у "Ъ") предполагают, в частности, перенос нового регулирования на год из-за неготовности участников системы закупок. Однако в министерстве заявили, что "вопрос переноса срока вступления в силу закона Минфином не рассматривается".

- Транзит по "Шелковому пути" растет на китайских субсидиях - Мониторинг международной торговли - Объем транзитных перевозок через страны ЕАЭС будет зависеть от темпов роста торговли между Евросоюзом и Китаем, а также готовности властей КНР и стран, по которым проходит транзит, субсидировать более дорогие по сравнению с морским транспортом железнодорожные перевозки. Такой вывод сделан в докладе экспертов Центра интеграционных исследований (ЦИИ) ЕАБР.

- "Минут пятнадцать мы ждали, что нас спасут" - В Кемерово начали хоронить и продолжают выяснять - В Кемерово прошли первые похороны жертв пожара в ТРЦ "Зимняя вишня". С близкими смогли проститься несколько семей, которым удалось опознать их тела. Остальные ждут, когда закончится идентификация останков. Постепенно выясняются и более точные причины трагедии.

- Аману Тулееву обозначили время до отставки - Губернатор Кузбасса уйдет с поста в ближайшие месяцы - Губернатор Кузбасса Аман Тулеев после пожара в ТЦ "Зимняя вишня", в котором погибли 64 человека, отправил в отставку руководство политического блока своей администрации. Господин Тулеев предъявил им претензии еще в августе 2017 года, когда они, по его мнению, не опровергали слухи о его возможной отставке. Депутаты кемеровского облсовета сегодня должны собраться на внеочередную сессию, где им предложат обсудить политическую ситуацию в области. По сведениям "Ъ", время отставки Амана Тулеева напрямую зависит от того, как быстро удастся справиться с ситуацией в Кузбассе.

- "Картофель, куры, сахар — у нас такие приоритеты" - Глава РАН о планах перезапуска экономики - Сегодня в Москве открывается общее собрание Российской академии наук, первое после избрания нового президента РАН Александра Сергеева. В интервью корреспонденту "Ъ" Александру Черных он рассказал, что значительная технологическая отсталость страны делает его оптимистом: в такой ситуации и власть, и бизнес возлагают особые надежды на ученых. По его мнению, академия готова предложить стране глобальные научные проекты, которые дадут толчок отечественной промышленности и одновременно помогут наладить международные отношения.

- Искусственный спутник нефти - С помощью фонда и центра "Роскосмос" поработает в интересах "Газпром GAZP нефти" - Как стало известно "Ъ", в рамках развития программы диверсификации "Роскосмоса" правительство поручило создать фонд поддержки ракетно-космической промышленности и центр компетенций по конструкторской разработке. Эти структуры призваны помочь предприятиям госкорпорации включиться в процесс импортозамещения оборудования в нефтегазовой сфере, прежде всего — с "Газпром нефтью". По данным "Ъ", к работе будет подключен и ВЭБ, который может профинансировать НИОКР в интересах компании.

- Дагестану нашли верховного судью в Твери - Из республиканских правоохранителей не поменяли только главу МВД - Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рекомендовала на должность председателя Верховного суда Дагестана Сергея Суворова, председателя Тверского гарнизонного военного суда. Его назначение пролоббировал Владимир Васильев, знающий судью по работе в Тверской области. После утверждения в должности президентским указом господин Суворов пополнит команду варягов, занимающих ключевые позиции в правоохранительных органах Дагестана.

- Пекин взял сутки на разглашение - Китай обнародовал подробности первого визита Ким Чен Ына - В среду китайские, а следом и северокорейские СМИ признали, что в начале недели в Пекине "с неофициальным визитом" побывал глава КНДР Ким Чен Ын. Подводя итоги визита, большинство наблюдателей пришли к выводу: Пхеньян согласился вернуться в покинутую в 2011–2013 годах орбиту влияния Пекина взамен на покровительство и защиту от США.

- Российские инвестиции вызывают на допрос - Великобритания готовит пакет мер против "активов сомнительного происхождения" - Власти Великобритании прорабатывают новые меры против России, которую считают виновной в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. В среду в парламенте Соединенного Королевства состоялось заседание на тему "Российская коррупция и Великобритания". Его участники призывали не медлить с арестом на территории страны недвижимости, приобретенной россиянами на деньги, происхождение которых не удается объяснить. В правительстве Терезы Мэй тем временем решили начать с перепроверки одобренных ранее инвестиционных виз, подразумевающих выдачу вида на жительство в обмен на инвестиции. Инициатива может затронуть примерно 700 состоятельных россиян.

- Египет три дня выбирал одного - В стране подводят итоги перевыборов президента ас-Сиси - В Египте вчера завершились трехдневные президентские выборы, итоги которых будут объявлены 2 апреля. Несмотря на то что их победителем будет назван действующий глава государства Абдель-Фаттах ас-Сиси, главная интрига состоит в том, получит ли "сильная рука" Египта по-настоящему всенародную поддержку, подтверждающую, что его политике нет альтернативы.

- Газ GAZA на тормозе - Роста спроса на топливо в России не будет - Потребление газа в России до 2030 года в лучшем случае продолжит стагнировать, а может и упасть на 12%, до 411 млрд кубометров. Причина в установке более эффективного оборудования, прежде всего на электростанциях, считают аналитики Vygon Consulting. Сокращение объемов внутреннего рынка обострит конкуренцию и усугубит проблемы, связанные с разницей в регулировании "Газпрома" и независимых производителей газа.

- "Яндекс" YNDX перебрал алгоритмы - Участники рынка раскритиковали инициативы ФАС в области регулирования цифровых платформ - Поправки о регулировании цифровых платформ, разработанные Федеральной антимонопольной службой (ФАС), подверглись первой критике со стороны бизнеса. Участники рынка сочли, что проект направлен против товарных агрегаторов, для которых предлагаются избыточные требования. "Яндекс" и другие интернет-компании разработали альтернативу поправкам.

- "Добрый медведь" утонул в "Пяти озерах" - На российском рынке водок снова поменялся лидер - Водка "Добрый медведь", вышедшая прошлым летом на первое место по продажам в России, в начале этого года сдала позиции: она опустилась на третью строчку, пропустив вперед марки "Пять озер" и "Беленькая". Сокращение продаж "Доброго медведя" произошло из-за проблем его дистрибутора "Статус-групп", подавшего заявление о собственном банкротстве.

- Ликвидация заменила продажи - Ксения Дементьева об уставших собственниках банков - Термин "уставшие собственники" ввел в обиход зампред ЦБ Дмитрий Тулин. "Эти люди вошли в банковский бизнес давно, для них этот бизнес — почти семейный, а выйти из него почти невозможно". По идее господина Тулина, выходом для них мог бы стать Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС) ЦБ, созданный для санации по-новому.

- Сбербанк SBER вступил в "Диалог" - Банки заводят корпоративные мессенджеры - Сбербанк приобрел контроль в компании "Диалог", которая занимается разработкой одноименного мессенджера для корпоративных клиентов. С помощью него банк планирует оптимизировать и обезопасить свои внутренние коммуникации, а также предложить этот продукт крупным клиентам и госсектору.

- Акционеров пригласят в МФЦ - Регистраторы повышают финансовую доступность - Регистраторы намерены увеличить доступность своих услуг при помощи многофункциональных центров предоставления госуслуг (МФЦ). По их мнению, это поможет охватить акционеров из отдаленных и малонаселенных пунктов, а также сократить расходы на содержание филиалов.

- Доллар зацепился за свой ВВП - А рублю не хватает российских налогов - Американская валюта постепенно отыгрывает позиции, оставленные в конце прошлой недели. Индекс DXY (курс доллара относительно шести ведущих валют) вновь вернулся к уровню 90 пунктов. Хорошие макроэкономические показатели США способствуют укреплению доллара по всему миру. При этом рубль к концу недели остался без поддержки, оказываемой ему традиционно при налоговых выплатах в бюджет.

- "Росгеология" может освоить и больше - Компания просит из бюджета еще 15 млрд руб. - Как выяснил "Ъ", госхолдинг "Росгеология" просит увеличить бюджетное финансирование на воспроизводство минерально-сырьевой базы (ВМСБ) на 15 млрд руб. в год. До 2020 года компания является единственным исполнителем этой программы, получая госконтракты без конкурса, и претендует на продление этого статуса.

- "Ростех" выбирается из угля - Госкорпорация отдала контроль в Огоджинском проекте - После срыва сделки с китайской Shenhua по угольно-энергетическому проекту на Огоджинском месторождении в Амурской области "Ростех" снизил долю в нем до 25%. В свою очередь свою долю в нем до 75% нарастила Екатерина Лапшина, которая в конце 2017 года выкупила 50% Огоджинского у партнеров "Ростеха" по ряду проектов Сергея Адоньева и Альберта Авдоляна. Источники "Ъ", знакомые с ситуацией, указывают, что "Ростех", выступая лоббистом, последовательно снижает доли в подобных проектах.

- КамАЗ KMAZ разгоняется на летном поле - Автоконцерн расширяет аэропорт Бегишево - КамАЗ увеличивает инвестиции в непрофильный авиабизнес. Концерн планирует вложить не менее 1 млрд руб. в новый международный терминал аэропорта Бегишево между Набережными Челнами и Нижнекамском. В результате планируется увеличить пассажиропоток вдвое, до 1 млн человек.

- Вагоностроители расселись по тележкам - УВЗ и "Алтайвагон" поссорила интеллектуальная собственность - Затяжной конфликт Уралвагонзавода (УВЗ) и "Алтайвагона" по вопросу продления лицензии на инновационную тележку для вагонов завершился обменом жесткими заявлениями и расторжением договора. "Алтайвагон" намерен за два года потратить 300 млн руб. на доработку своей тележки и очередную перестройку своего производства.

- Rambler раскроет Okko - Владелец "Синема Парка" и "Формулы кино" приобрел онлайн-кинотеатр - Один из крупнейших российских онлайн-кинотеатров Okko вошел в Rambler Group Александра Мамута. Сделка стала безденежной: владевшая Okko компания Era Capital Екатерины Лапшиной получит миноритарную долю в Rambler Group, куда также входят киносети "Синема Парк" и "Формула кино". Онлайн-видео и кинопрокат, как правило, конкурируют между собой, предупреждают участники рынка.

- AFI Development подъехала к вокзалу - БТА-банк ищет нового партнера для "Павелецкого пассажа" - AFI Development Льва Леваева может стать одним из партнеров казахстанского БТА-банка по строительству у Павелецкого вокзала в центре Москвы торгового центра ориентировочной стоимостью 15 млрд руб. Эта площадка была предметом спора между бывшим собственником, кредиторами и мэрией.

- Еврокомиссия не сможет отстранить "Газпром" от управления "Северным потоком – 2" - Такой возможности ей не даст даже утверждение поправок в Газовую директиву ЕС - По поручению Совета ЕС подготовлена вторая часть юридического заключения на проект поправок Еврокомиссии к Газовой директиве. В документе, датированном 26 марта ("Ведомости" ознакомились с его содержанием, подлинность подтвердили европейский чиновник и сотрудник компании, участвующей в одном из европейских газовых проектов), юристы указывают: утверждение законопроекта не создает правовых оснований для ее распространения на морские трубопроводы, входящие в ЕС из третьих стран.

- Как обыск превратился в орудие политического устрашения - Частной жизни в России почти не осталось, считает "Международная Агора" - За последние 10,5 года российские силовики получили от судов 1 976 021 разрешение на производство обыска или обследования жилища – это 96,32% от общего числа запросов, подсчитали аналитики "Международной Агоры", которая публикует в четверг доклад "Политические обыски: призрачная неприкосновенность".

- Правительству не понравился законопроект о патриотическом воспитании - Он использует неюридические термины и требует расходов - Правительство не поддерживает законопроект "О патриотическом воспитании", внесенный в Госдуму большой группой депутатов. Это следует из проекта отзыва Белого дома, одобренного в понедельник комиссией по законопроектной деятельности ("Ведомости" с ним ознакомились).

- Почему регионам не нужна приватизация - Долги и дефицит не стимулируют их управлять - собственностью - На 1 февраля 2018 г. доля бюджетных кредитов регионам составила более 47%, говорится в докладе Высшей школы экономики (ВШЭ), ситуацию частично улучшает объявленная Минфином прошлой осенью реструктуризация. По предварительным расчетам, продолжают авторы доклада, реструктуризация даст регионам дополнительные 400 млрд руб.

- Развивающиеся рынки надежнее - Уровень дефолтов по корпоративным облигациям в период с 2004 г. в развивающихся странах был ниже, чем в развитых, показало исследование Moody"s. Это противоречит распространенному мнению, будто инвестиции в облигации на развивающихся рынках более рискованны, из-за чего их доходность должна быть выше, чем на развитых рынках.

- Чем похожи президентские выборы в Египте и в России - У египетского президента Абделя Фаттаха ас-Сиси не было реальных соперников, главной целью была явка - В среду вечером закончились трехдневные выборы президента Египта. Победитель известен заранее: все сильные соперники действующего главы государства Абделя Фаттаха ас-Сиси арестованы или добровольно снялись с выборов. Во главу угла была поставлена проблема явки – на прошлые выборы не пришло больше половины избирателей. Официальные результаты объявят 2 апреля ("Ведомости").

- Сейшельский кредитор требует с "Нордавиа" в 10 раз больше, чем стоят ее активы - World Best Trade взыскивает с российской авиакомпании 1,17 млрд рублей - Сейшельская компания World Best Trade подала второй иск к авиакомпании "Нордавиа", его сумма составила 528,8 млн руб., рассмотрение начнет Арбитражный суд Москвы 18 апреля, говорится на сайте суда. Первый иск – на 639 млн руб. – подан еще в мае прошлого года. 20 марта суд отказал в нем, но World Best Trade это решение обжалует, заявила юрист сейшельской компании Екатерина Духина.

- В России появились тарифы без голосовой связи и интернета - Их подписчики общаются только в мессенджерах - Сегодня "дочка" "Мегафона" MFON"Скартел" (работает под брендом Yota) представит новую тарифную сетку, рассказал "Ведомостям" представитель компании: подписанные на новые тарифы абоненты смартфонов смогут полностью отказаться от голосовой связи и пользоваться только мобильным интернетом. А в Москве и Московской области можно будет отказаться и от мобильного интернета и платить "Скартелу" лишь за пользование мессенджерами, сообщил представитель оператора.

- Игорь Кесаев лишился контроля в дистрибуторе "Мегаполис" - Зато доли увеличили Philip Morris и Japan Tobacco - Голландская Megapolis Investment, основным акционером которой является бизнесмен Игорь Кесаев, уменьшила долю в Megapolis Distribution B.V. Это следует из годовой отчетности по МСФО последней.

- Renault и "Ростех" меняют 61,4 млрд рублей долга "АвтоВАЗа" AVAZ на его акции - Второй этап рекапитализации крупнейшего в России автопроизводителя завершится до конца апреля - "АвтоВАЗ" инициировал проведение допэмиссии по закрытой подписке, сообщила Renault. Ее цель – конвертация долга на 61,4 млрд руб. перед основными совладельцами – Renault и госкорпорацией "Ростех". Обе компании спишут долги в равных частях. Каждая уже передала голландской Alliance Rostec Auto B.V., через которую партнеры контролируют 64,4% акций автопроизводителя, по 30,7 млрд руб. задолженности для дальнейшей ее конвертации в акции, сообщила французская компания.

- ArtPictures требует 127 млн рублей за "Смешариков" - Студия не получила деньги за международный прокат мультфильма - Киностудия ArtPictures в начале марта подала иск к ООО "Смешарики" на 126,8 млн руб., следует из картотеки Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Суть иска в документах суда не указана.

- Бывший собственник "Траста" Илья Юров подал иск в Лондоне к своему управляющему - Тот за плату передавал информацию об активах Юрова бывшему санатору банка "Открытие холдингу" - Экс-совладелец банка "Траст" Илья Юров в Высоком суде Лондона подал иск к бывшему управляющему его активами Бенедикту Уорсли, "Трасту", "Открытие холдингу" и его бывшему члену правления Дмитрию Попкову ("Ведомости" ознакомились с иском, Юров подтвердил его подлинность).

- Рядовые работники недовольны зарплатными разрывами - Снизить вознаграждение директору или повысить зарплату рабочему – что решит проблему? - Гендиректор компании – производителя консервов и соков Del Monte Абу-Газале в 2017 г. заработал в 1465 раз больше медианной зарплаты 39 000 сотрудников компании: $8,5 млн против $5833, согласно недавно опубликованным данным Del Monte. Американские компании начали публиковать данные по требованию закона Додда – Франка.

- Три распространенные ошибки в кредитной политике - Как управлять кредитными рисками, чтобы увеличить продажи - Алексей Сизов, старший менеджер отдела анализа и контроля рисков PwC в России.

- Простите нас - В среду в Кемерово простились с жертвами пожара в "Зимней вишне" - В среду в храмы и ритуальные залы города проститься с погибшими пришли сотни людей.

- Ипотеку возьмут в дорогу - Правительство ищет два триллиона рублей на инфраструктуру - Состояние инфраструктуры в России серьезно сдерживает рост экономики и качества жизни, заявил министр экономического развития Максим Орешкин на коллегии ведомства.

- Судья выступит под запись - Судебные процессы будут фиксироваться под микрофон - Президент России Владимир Путин внес в Госдуму пакет законопроектов, вводящих ряд принципиальных новшеств в судебные процедуры.

- Контроль и помощь - Владимир Путин поручил обеспечить безопасность торгово-развлекательных центров - Необходимо обратить внимание на деятельность развлекательных и торговых центров, чтобы не было кампанейщины, но люди были бы в безопасности. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

- Хамы в пролете - Предлагается повысить штрафы для авиадебоширов - Правительство России внесло в Госдуму законопроект, резко увеличивающий штрафы за мелкое хулиганство на транспорте. Речь о всех нарушителях - и трамвайных хамах, и грубиянах из электричек, и т.п. Но одними из главных клиентов данной статьи, по оценкам экспертов, станут авиадебоширы.

- Мода на торговые центры пройдет, как прошла на рынки - Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов о торговых центрах как об уродливом явлении современных городов - Очень резко отозвался о торговых центрах как о явлении современных городов главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. Он выразил надежду, что когда-нибудь ТЦ "выйдут из моды".

- Зона риска - Владимир Колокольцев рассказал о борьбе с наркоманией - Потери России от наркотиков за последние пять лет составили около 40 тысяч человек. Более двух миллионов граждан страны употребляют наркотические вещества, в основном это подростки и молодежь до 24 лет. Такие неутешительные цифры привел 28 марта в Совете Федерации министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

- Вооружение дорожает - Военные бюджеты разных стран увеличились - Британский институт стратегических исследований определил, у какой страны самые большие военные расходы. Неудивительно, лидируют с огромным отрывом США.

- По горячим следам - Валентина Матвиенко поручила проанализировать противопожарные правила - Три комитета Совета Федерации изучат практику проведения проверок состояния противопожарной безопасности в местах массового скопления людей, а также строительные нормы для общественных зданий, чтобы трагедия, подобная кемеровской, больше не повторилась. Такое поручение дала вчера спикер Валентина Матвиенко.

- Освободят от физкультуры - О здоровье детей позаботятся в школе - Учителей научат оказывать ученикам первую медицинскую помощь, а детей будут допускать на физкультуру только на основании медицинского заключения.

- Основа для рывка - Правительство 11 апреля отчитается перед Думой о работе за шесть лет - Макроэкономическая стабильность - хорошая основа для инвестиционного рывка в России, считает премьер-министр Дмитрий Медведев, но еще не гарантия.

- Страховка надежнее совести - Игорь Юргенс: Ввести обязательное страхование для собственников торговых центров - Введение страхования для собственников мест массового скопления людей позволит повысить пожарную безопасность. Об этом во вторник на пресс-конференции в "Российской газете" заявил президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс.

- Паспорт онлайн - Регистрационные знаки будут хранить год - Срок хранения регистрационных знаков в ГИБДД будет увеличен. Чтобы снять машину с учета, потребуется предъявить вместе с доверенностью паспорт собственника. У автовладельцев, у которых угнали машину, появится возможность прекратить регистрацию.

- По шести целям - с ходу - К экспортным поставкам готов новейший зенитно-ракетный комплекс - Начинается продвижение на зарубежные рынки новейшего зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Викинг" - экспортной версии зенитно-ракетного комплекса "Бук-М3". Об этом сообщила пресс-служба "Рособоронэкспорта".

- Точка доступа - Билеты на автобусы можно будет купить на едином сайте - В России нужно создавать единую систему продажи билетов на междугородние автобусы по аналогии с железнодорожной, заявил помощник президента Игорь Левитин на коллегии минтранса.

- Послали воевать - Верховный суд РФ оставил сроки наказания пособникам террористов - Военная коллегия Верховного суда РФ рассмотрела жалобы шестерых уроженцев Республики Узбекистан, осужденных за пособничество террористам, и признала приговор суда первой инстанции законным.

- Недобор на чемоданах - На курортах могут ввести штрафы для уклонистов от новых сборов - Следом за курортным сбором могут ввести штрафы за его неуплату. О таком намерении уже объявили власти Ставропольского края. Остальные участники пилотного проекта - Крым, Алтайский и Краснодарский края - пока молчат.

- iPad к школе почти готов - Apple AAPL выпускает iPad для учеников - недорогой и с забавными учебными материалами - Компания Apple на специальном мероприятии в Чикаго, которое прошло 27 марта, официально показала новый планшетный компьютер iPad, ориентированный на образовательные учреждения - главным образом школы.

- Как проведем это лето - Анна Кузнецова: Детский отдых должен быть доступным и безопасным - Из 18 миллионов (по данным Росстата) детей от 6 до 17 лет, живущих в России, лишь 1,4 миллиона отдохнуло в детских лагерях в прошлом году. Это всего 8 процентов. Еще 10 лет назад было 20 процентов. Как сделать детский отдых доступным и безопасным, обсудили вчера члены экспертного совета при Уполномоченном по правам ребенка Анне Кузнецовой.

- Свободные, но не лишние - У россиян остается больше денег - В январе в каждой семье оставалось 17 800 рублей в виде свободных денег, а в феврале на тысячу больше. Такие данные приводит исследовательский холдинг "Ромир", основываясь на исследовании потребления 11 500 домохозяйств в 190 городах России.

- Главный по тарелочкам - Полный контроль за продуктами перейдет к Россельхознадзору - Штрафы за нарушения правил и норм при производстве и продаже продуктов питания могут серьезно повысить. А к Россельхознадзору перейдет контроль за качеством продуктов питания. Интрига в том, что этим сейчас занимается Роспотребнадзор.

- Визит на бронепоезде - Глава КНДР Ким Чен Ын тайно посетил Китай - Северокорейский лидер Ким Чен Ын опять преподнес сюрприз, правда, на этот раз дипломатический. Пока все ждали, что он "затихнет", начав готовиться к встрече с президентами Южной Кореи и США, Ким со своей супругой и ближайшими помощниками на бронепоезде отца прибыл в Пекин, где провел переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином. Сделав таким образом свой внешнеполитический дебют на посту главы КНДР, Ким спутал многим карты. По мнению экспертов, Пхеньян вновь пытается в своих интересах разыграть друг против друга две сверхдержавы - США и Китай, хотя у Поднебесной есть тоже свои мысли в отношении того, как использовать Пхеньян. Специалисты также теперь прогнозируют, что на очереди приезд Ким Чен Ына в Россию.

- Урок французского - Во Франции дошкольное образование станет обязательным - Начиная с 2019 года, французские дети с трехлетнего возраста в обязательном порядке должны будут поступать в "материнские школы" - так здесь называют детские сады. Об этом на конференции, посвященной проблемам дошкольного образования, заявил президент Эмманюэль Макрон.

- Науэрт насмотрелась мультиков - Пресс-секретарь госдепартамента США испугалась "щупалец" России - На брифинге пресс-секретарь Госдепартамента США Хизер Науэрт договорилась до того, что сравнила Россию с морским чудовищем, у которого нет более насущной задачи, чем вмешиваться в американские выборы и выборы во многих других странах. "У России длинные руки, у России много щупалец", - округлив глаза, гипнотизировала собравшихся журналистов пресс-секретарь внешнеполитического ведомства США.

- Мокрое дело - "Жилье для российской семьи" построили в затопляемой зоне - Дома, построенные на окраине Кирова в рамках госпрограммы "Жилье для российской семьи", оказались опасными для проживания. К такому выводу пришли в СУ СКР по региону в ходе расследования уголовного дела.

- Долги не тянут - Стали известны регионы с самыми дисциплинированными заемщиками у банков - В Севастополе, Крыму и Ненецком автономном округе живут самые дисциплинированные банковские заемщики. К такому выводу пришли аналитики в исследовании РИА Рейтинг, подготовленном на основе данных Центробанка РФ и Росстата.

- Волна накатила стремительно - На Алтае двое мужчин погибли в паводковых водах - В Алтайском крае неделю бушует половодье: затоплены 69 сел, свыше 1,2 тысячи жилых домов, смыты мосты и дороги. Из-за масштабного разгула стихии на всей территории региона введен режим ЧС. Не обошлось без жертв - двое мужчин погибли в паводковых водах.

- Решето над головой - Отремонтированные два года назад дома начали рассыпаться - В Орле активисты Общероссийского народного фронта провели мониторинг многоквартирных домов, капитально отремонтированных в 2016 и 2017 годах. Выяснилось, что в них протекает новая кровля, а штукатурка осыпалась со стен и фундаментов.

- Опасный первый этаж - Без особых хитростей вор обокрал 11 квартир - Ловко, но без особых хитростей обчистил свыше десятка квартир в Одинцовском районе 39-летний житель Подмосковья. Кстати, он не так давно уже отсидел за подобные художества.

- Электроник в штате - В донском зоопарке появится робот-кассир - В ростовском зоопарке появится робот-кассир Waybot. Умная машина разработана выпускниками и студентами Донского государственного технического университета. К своим обязанностям необычный сотрудник приступит с лета.

- Накликала штраф - Маму школьника наказали за оскорбление в Интернете - В городе Отрадном Самарской области мировой суд оштрафовал местную жительницу за публичное оскорбление в приложении для обмена сообщениями Viber.

- Портфель удачи - Жители Вологодчины оценили работу чиновников по пятибалльной шкале - Власти Вологодской области подвели итоги масштабного проекта "Ваша оценка". В общей сложности жители выставили чиновникам и ведомствам 412 тысяч отметок. По итогам акции сделали перестановки в региональном правительстве.

- Россияне стали меньше ценить порядочность - Доля женщин, которые считают это качество важным в представителях противоположного пола, снизилась на 20 процентных пунктов - Большинство российских женщин считают, что "настоящий мужчина" должен быть умным и хорошо зарабатывать. Мужчины же ценят в представительницах противоположного пола прежде всего хозяйственность. Таковы результаты всероссийского опроса "Левада-центра".

- В Подмосковье запустят "интернет вещей" - Новая технология позволит сократить издержки обслуживающих организаций и потребителей - Подмосковье станет пилотной площадкой, где будет создана цифровая платформа "интернета вещей", рассказали "Известиям" в компании "РТ-Инвест" (входит в госкорпорацию "Ростех"). Договор о сотрудничестве в создании такой технологии компания подписала с Мособлгазом. Платформа будет единой для сфер ЖКХ, безопасности и транспорта.

- Пожарные части получат беспилотники - В ближайшие три года МЧС закупит 600 таких аппаратов - Беспилотники появятся во всех подразделениях пожарной охраны в России. МЧС закупит 600 аппаратов в течение трех лет, рассказал "Известиям" первый замглавы ведомства Владимир Степанов. По словам экспертов, коптеры, которые применяют спасатели, помогают оценить масштабы возгорания и найти его очаг. Есть отечественные разработки, позволяющие тушить лесные пожары, но их стоимость в десятки раз выше.

- Зона поражения - Из-за сильного паводка в Алтайском крае и Хакасии введен режим ЧС.

- Оружейный экспорт: границы роста - Для повышения продаж России придется изменить подходы к военно-техническому сотрудничеству - Американский журнал National Interest сообщил о претензиях Индии к российским истребителям МиГ-29 и Су-30МКИ. Очередная информационная кампания совпала с возобновлением попыток Нью-Дели выбрать перспективный истребитель, фактически возобновив тендер MMRCA. Новый виток соперничества за индийский рынок характеризуется высочайшей информационной активностью американцев и, очевидно, потребует изменений российского подхода к продвижению своего оружия за рубежом. Iz.ru изучил возможные меры противодействия.

- Выпуск инновационных товаров увеличился вдвое - Ученые изучили статистику использования научных разработок в России - За одиннадцать лет российская промышленность вдвое увеличила объем выпуска инновационных товаров. Об этом свидетельствуют данные Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ. Также выросли затраты на технологические, маркетинговые и прочие усовершенствования, в том числе за счет бюджета.

- Социальное самочувствие вернулось к хорошему - По данным ВЦИОМа, граждане страны довольны политической и экономической ситуацией в стране - Политическую обстановку в стране положительно оценивают 77% россиян, выяснили социологи ВЦИОМа в преддверии прошедших президентских выборов. Экономическая ситуация в государстве устраивает 70% граждан, следует из опроса "Социальное самочувствие россиян: мониторинг", проведенного с 22 по 24 февраля. Эксперты полагают, что данные исследования напрямую связаны с поддержкой курса главы государства: по итогам выборов Владимир Путин получил рекордное число голосов избирателей.

- Минкультуры просит разрешить курить в Кремле - Ведомство предложило смягчить антитабачный закон для сотрудников музеев-заповедников - Минкультуры предложило позволить курение в музеях-заповедниках. Речь идет в том числе о "Московском Кремле", "Царском Селе", "Царицыно" и других объектах. Ведомство готово разрешить дымить на открытом воздухе или в изолированных специально отведенных для этого местах. Предложения уже направлены в Минздрав — там дали уклончивый ответ. Сейчас курение в заповедниках запрещено законом.

- Питером бить - Американское консульство в Санкт-Петербурге, вероятнее всего, будет закрыто - Ответом на решение властей США о закрытии российского генконсульства в Сиэтле должно стать закрытие американского диппредставительства в Санкт-Петербурге. Об этом "Извес­тиям" заявил высокопоставленный источник на Смоленской площади.

- Генералы — первым классом - Высшим офицерам оплатят полеты в салонах наивысшей комфортности - Российские генералы впервые получат возможность с комфортом летать в самолетах по стране и за рубеж за счет Минобороны. Речь идет не только о бизнес-классе, но и о редком и самом дорогостоящем — первом. Соответствующий приказ военного ведомства, как ожидается, будет подписан в ближайшее время.

- Инфляция 1.1 - Цены летом обещают рекордное снижение - Инфляция в июле упадет до рекордных 1,1% в годовом выражении, однако в августе немного увеличится — до 1,2%, говорится в макропрогнозе РЭУ имени Г.В. Плеханова (есть у "Известий"). Замедление роста цен к концу лета будет связано с потенциальным снижением ключевой ставки Центробанка, стабильными нефтяными котировками и прогнозируемым хорошим урожаем. Аналитики согласны с тем, что летом инфляция составит меньше 2%.

- Малошумные субмарины усилят Северный флот - Самые высокотехнологичные дизель-электрические подлодки будут полезны в Арктике и Средиземноморье - Минобороны определилось с местом базирования новейших малошумных подводных лодок (ПЛ). Ранее предполагалось, что дизель-электрические ПЛ проекта 677 отправятся на Черное море. Но военное ведомство пришло к выводу, что в этом регионе такие сложные и многофункциональные субмарины с большой дальностью хода не нужны. Поэтому они войдут в состав Северного флота (СФ).

- АСВ отзывает иски к вкладчикам Татфондбанка и Интехбанка - Агентство передумало судиться с клиентами, успевшими забрать деньги из рухнувших банков - Верховный суд России вернул на рассмотрение дело вкладчика, который успел снять деньги незадолго до краха банка "Унифин". С иском выступало Агентство по страхованию вкладов. По мнению его экспертов, Рашиту Сайфутдинову при выплате депозита было оказано предпочтение, и агентство требовало вернуть снятые вкладчиком деньги. Суды первых инстанций поддержали позицию АСВ, но сейчас их решение отменено.

- Украина без россиян - Граждане РФ стали в 10 раз реже посещать соседнюю страну с деловыми визитами - Граждане РФ потеряли интерес к поездкам на Украину после госпереворота, произошедшего в Киеве в 2014 году. Число россиян, посетивших соседнюю страну с деловыми визитами, в 2017-м сократилось более чем в 10 раз по сравнению с 2013 годом. Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы безопасности РФ, с которыми ознакомились "Известия".

- Письма счастья без адреса - Почему в городах России не работает платная парковка - Платные парковки за пределами столицы убыточны. Из-за лакуны в законодательстве штрафовать нарушителей невозможно. И те бросают машины в центре, не опасаясь получить письма счастья. В причинах проблемы разбирался портал iz.ru.

- У продовольственной службы Минобороны появятся свои награды - Впервые в истории Советской и Российской армии тыловики получат собственные знаки отличия - Впервые в истории Советской и Российской армии у продовольственной службы появятся собственные награды — знаки "За заслуги" и "За отличие". Их будут вручать за успехи в планировании и организации продовольственного обеспечения Вооруженных сил России (ВС РФ). Решение об учреждении таких наград принято по итогам операции в Сирии. Руководство Минобороны особо отметило вклад тыловиков в организацию боевой операции ВС на заморских территориях.

- Су-57 вооружат "сверхзвуковой смертью" - Ракеты Х-31 пополнили арсенал новейшего российского истребителя - Российский истребитель пятого поколения Су-57 вооружили "сверхзвуковой смертью". Именно так военные летчики называют ракеты Х-31, практически неуязвимые для зенитного огня противника за счет высокой скорости и систем противодействия. По оценке экспертов, в результате новейший самолет получит возможность эффективно уничтожать вражеские корабли и средства противовоздушной обороны (ПВО).

- "Безопасность должна быть обеспечена" - Владимир Путин поручил рассмотреть все версии трагедии в Кемерово и оказать пострадавшим необходимую помощь - Президент России Владимир Путин поручил правительству проверить деятельность торговых и развлекательных центров, проанализировать действующее законодательство и при необходимости внести в него изменения. Такие заявления глава государства сделал на совещании по экономическим вопросам с членами правительства. По словам российского лидера, решения о внесении изменений должны приниматься после консультаций с предпринимательским сообществом. Председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину поручено рассмотреть все версии пожара в ТЦ "Зимняя вишня" и провести расследование максимально прозрачно и объективно.

- Город скорби - В среду в Кемерово прошли первые похороны жертв трагедии. Город простился с 14 земляками, погибшими при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня". А при штабе по ликвидации последствий пожара была создана инициативная группа, которая с помощью сотрудников полиции собирает у населения сведения о пропавших без вести. Таким образом кемеровчане хотят установить точное количество жертв и прекратить спекуляции на эту тему. С помощью волонтеров из списка пропавших уже вычеркнули восемь человек — они найдены живыми. Также установлено, что среди погибших или пропавших без вести детей из детдомов нет.

- Бренди в ГОСТе - В России появится ГОСТ на бренди — в ноябре 2018 года его намерен утвердить Росстандарт, об этом "Известиям" сообщили в службе. Свод правил ограничит крепость напитка — не менее 37,5% — и определит сроки его выдержки в дубовых бочках — минимум шесть месяцев. Некоторым компаниям станет выгоднее производить именно бренди, поскольку требования к его изготовлению не такие жесткие, как к выпуску коньяка. Это в итоге может привести к снижению доли фальсификата на рынке крепкой винодельческой продукции.

- "Астерос" выходит из игры - Компания "Астерос", входящая в число крупнейших ИT-компаний России, подала иск о собственном банкротстве. Причина — финансовые проблемы этого подрядчика таких госпроектов, как Олимпиада в Сочи, ЧМ-2018 и "Электронная путевка".

- "Росатом" не дождался турецких денег - Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев допустил перенос сделки по продаже инвесторам 49% в проекте АЭС "Аккую" в Турции на 2019 год. В настоящее время госкорпорация продолжает самостоятельно его финансировать.

- Капитальный нажим - Британия начала задействовать финансовые рычаги давления на Москву на фоне "дела Скрипаля". МВД проверит выданные россиянам визы инвестора, а в парламенте обсудили борьбу с потоком "криминальных денег" из России.

- Следствие назвало подозреваемых - Суд арестовал пятерых подозреваемых по делу о пожаре в кемеровском ТРК "Зимняя вишня". Все они отрицают свою вину. Опрошенные РБК эксперты уверены, что комплекс эксплуатировался с грубым нарушением норм пожарной безопасности.

- Переменная безопасности - МЧС и куратор контрольно-надзорной реформы — министр Михаил Абызов назвали первые меры по укреплению пожарной безопасности после трагедии в Кемерово. За состоянием противопожарных систем предложено следить в онлайн-режиме.

- Тулеев усидел в пожарном порядке - Показательной отставки губернатора Кемеровской области Амана Тулеева после трагедии в торговом центре "Зимняя вишня" не планируется, рассказали близкие к Кремлю источники РБК. Глава Кузбасса покинет свой пост, но позже.