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Нефть дорожает на первом за три недели снижении числа буровых установок в США


Энергосети / Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 29 мар /ПРАЙМ/. Цены на нефть растут после публикации данных о первом за три недели сокращении количества буровых установок в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.46 мск стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличивалась на 1,11% - до 69,53 доллара за баррель. Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 0,99% - до 65,02 доллара за баррель.

Трейдеры отыгрывают данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE), которая сообщила, что за рабочую неделю, завершившуюся 29 марта, число буровых установок в США сократилось на 2 штуки, или на 0,2%, до 993 единиц. В годовом выражении число буровых установок увеличилось на 169 штук, или на 20%. Число нефтяных буровых установок сократилось за неделю на 7 штук, или на 0,8% до 797 штук. Количество газодобывающих установок выросло на 4 штуки, или на 2,1%, до 194.

Кроме того, поддержку рынку нефти оказывают новости по ОПЕК+. Министр нефти Ирака Джаббар аль-Лаиби в среду заявил о том, что несколько нефтедобывающих стран, участвующих в соглашении о сокращении добычи нефти ОПЕК+, предлагают продлить срок его действия еще на полгода.

Тем не менее, как отмечают эксперты, наращивание добычи в США может свести на нет усилия ОПЕК+. "Даже если страны ОПЕК+ будут соблюдать условия сделки ... в 2018 году, взрывной рост добычи сланцевой нефти в США, сопровождающийся ростом экспорта, скорее всего, приведет к снижению цен на нефть во втором полугодии", - считает нефтяной стратег BNP Paribas Гарри Чилингурян (Harry Tchilinguirian), слова которого цитирует агентство Рейтер.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и уже дважды продлевалась, последний раз - до конца 2018 года.

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