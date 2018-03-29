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Минпромторг и Минэнерго разрабатывают меры поддержки для турбиностроения в РФ


Энергосети

МОСКВА, 29 мар /ПРАЙМ/. Минпромторг и Минэнерго разрабатывают меры поддержки для турбиностроения в России, сообщает министерство промышленности в четверг.

"Принятие и реализация разрабатываемых совместными усилиями двух министерств мер в области энергетического газотурбостроения существенно укрепят позиции российской промышленности в этом высокотехнологичном секторе и обеспечат энергосберегающую замену паросиловых электростанций на отечественные парогазовые", — отмечает ведомство.

По мнению Минпромторга, это будет соответствовать госполитике замещения импорта, обеспечит загрузку мощностей российских предприятий в условиях нестабильности мировой экономики, а также будет способствовать повышению энергобезопасности страны.

Ранее состоялось заседание "круглого стола" двух комитетов ГД по энергетике и по экономической политике. Основной темой обсуждения стали вопросы законодательного обеспечения развития энергетического турбиностроения, говорится в сообщении.

Директор департамента станкостроения и инвестиционного машиностроения Минпромторга Михаил Иванов обратил внимание на новую программу Минэнерго по модернизации тепловой генерации до 2035 года. Минпромторг предлагает реализовывать эту программу с использованием только отечественного оборудования и разработать для этого новые типовые решения для поддержки отечественного машиностроения.

Он добавил, что в 2016 году утверждена программа импортозамещения в области газотурбинных технологий, в рамках которой сформирован мощностной ряд приоритетного развития газовых турбин до 40 МВт, 60-80 МВт, 110-130 МВт и 170-200 МВт, 300 МВт и более.

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