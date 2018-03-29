ОБЗОР: Минфин поддерживает идею расширения перечня пилотных проектов для тестирования НДД

МОСКВА, 29 мар /ПРАЙМ/. Министерство финансов России поддерживает идею увеличить квоты по начальным извлекаемым запасам (НИЗ) для участков недр четвертой группы месторождений, на которые предлагается распространить в пилотном режиме налог на дополнительный доход (НДД) от добычи углеводородного сырья, что фактически расширит перечень проектов, попадающих под эксперимент, сообщил директор налогового департамента Минфина Алексей Сазанов.

С подобной идеей выступает комитет Госдумы по энергетике. Предлагается ко второму чтению в ГД законопроекта об НДД увеличить квоту по начальным извлекаемым запасам для конкретного участка недр из четвертой группы месторождений с 10 до 30 миллионов тонн, а общую квоту по группе - с 50 до 150 миллионов тонн. Цель идеи - повысить показательность эффекта от введения НДД. Первое чтение законопроекта запланировано на 3 апреля.

В свою очередь участники экспертного совета комитета Совета федерации по экономической политике в четверг, 29 марта, также выступили с предложением увеличить общую квоту по НИЗ для четвертой группы месторождений до 150 миллионов тонн, говорится в проекте рекомендаций по итогам заседания экспертов.

"Мы готовы повысить (общую квоту по НИЗ для четвертой группы месторождений - ред.) с 50 до 150 миллионов тонн. По размерам (отдельных квот по НИЗ для участков недр четвертой группы месторождений - ред.) сейчас там 10 миллионов тонн на один участок недр, а компании предлагают 30 миллионов тонн. Ну, пока такой компромиссный вариант вырисовывается в районе 20 миллионов тонн начальных извлекаемых (запасов - ред.). Чтобы максимальное количество участков недр попало в эксперимент", - сказал Сазанов в ходе экспертного заседания.

ПОЗИЦИЯ МИНФИНА

Сазанов пояснил, что чем больше начальные извлекаемые запасы отдельных участков недр, тем меньше их при совокупном объеме попадает под эксперимент по НДД. Однако окончательного решения по данному вопросу еще нет, и обсуждения с компаниями на этот счет продолжатся.

"Наша заинтересованность в том, чтобы было максимально большое представительство в эксперименте в части новых месторождений в традиционных регионах нефтедобычи", - добавил Сазанов.

Помимо этого директор налогового департамента Минфина отметил, что ведомство будет категорически возражать против предложения комитета Госдумы по энергетике распространить действие НДД на лицензионные участки недр с новыми морскими месторождениями. По его словам, для таких месторождений есть более льготный режим, под который они автоматически попадают. Возражает Минфин и против включения старых морских месторождений в систему НДД.

"Разговор идет о старых морских месторождениях, которые хотят подвести под НДД, которые получают уже льготу по НДПИ на нулевую ставку, начиная уже с 2010 года. Мы будем категорически возражать включать эти месторождения в НДД", - подчеркнул Сазанов.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ КОМИТЕТА СФ

В целом эксперты комитета Совфеда по экономической политике, как и бюджетный комитет Госдумы, рекомендуют ГД принять текущую концепцию законопроекта об НДД в первом чтении в весеннюю сессию 2018 года.

Тем не менее, при подготовке и внесении поправок в законопроект ко второму чтению эксперты предлагают, помимо прочего, рассмотреть возможность выдачи пользователям участков недр, включаемых в пилотные проекты, соответствующих патентов Минфина о праве на применение специального налогового режима с НДД при добыче углеводородного сырья.

"Тогда в тексте закона об НДД достаточно указать только ограничения по объемам добычи для отдельных территорий, представив право определения конкретных участков недр пилотных проектов Минэнерго России и органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации", - говорится в проекте рекомендаций экспертного совета.

Также экспертный совет комитета Совфеда предлагает предусмотреть распределение доходов от НДД между федеральным бюджетом РФ и бюджетом субъектов России, на территории которых расположены участки недр пилотных проектов.

ЗАКОНОПРОЕКТ ПО НДД

Законопроект о введении НДД был внесен кабмином в Госдуму в ноябре 2017 года, он еще не прошел первое чтение. Предполагается, что этот налог будет взиматься не с объемов нефти, а с денежного потока. Базой для исчисления НДД будет расчетная выручка от операционной и инвестиционной деятельности по разведке и добыче сырья на лицензионном участке, уменьшенная на величину фактических расходов, НДПИ, экспортной пошлины, транспортных расходов и так далее; налоговая ставка НДД - 50%.

НДД будет распространяться на четыре группы месторождений. Первая группа — новые месторождения в Восточной Сибири с выработанностью менее 5%; вторая — месторождения, пользующиеся льготой по экспортной пошлине; третья — действующие месторождения в Западной Сибири с выработанностью от 10% до 80% (квота не более 15 миллионов тонн в год по фактическим заявкам компаний); четвертая — новые месторождения в Западной Сибири (Тюменская области, ХМАО, ЯНАО, Коми) с выработанностью менее 5% с совокупными запасами не более 50 миллионов тонн в год.

Предполагается, что документ может быть принят в 2018 году и вступит в силу с 1 января 2019 года.