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Золото незначительно дешевеет на ослаблении геополитической напряженности


Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 29 мар /ПРАЙМ/. Золото незначительно дешевеет вечером в четверг, так как инвесторы продолжают отыгрывать некоторое ослабление геополитической напряженности, отдавая предпочтение более рисковым активам, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22.09 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 0,3 доллара, или на 0,02% - до 1323,9 доллара за тройскую унцию. Стоимость майского фьючерса на серебро росла при этом на 0,5% - до 16,33 доллара за унцию.

Внимание участников рынка в четверг привлекли политические события. Южнокорейские СМИ сообщили, что по итогам подготовительных переговоров КНДР и Южная Корея договорились провести межкорейский саммит 27 апреля. Для дальнейшей подготовки ко встрече на высшем уровне между президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и лидером КНДР Ким Чен Ыном стороны договорились провести еще один раунд рабочих переговоров 4 апреля в демилитаризованной зоне между двумя частями Корейского полуострова.

"Наблюдается ослабление напряженности вокруг Северной Кореи, но может случиться новый виток конфликта между Западом и Россией, что снова поддержит цену золота", - сказал агентству Рейтер биржевой аналитик Commerzbank Карстен Фрич (Carsten Fritsch).

Ранее ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других заявили о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. В частности, власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН, а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле.

В ответ на это МИД РФ в четверг объявил, что Россия высылает 60 американских дипломатов, они должны покинуть территорию России до 5 апреля.

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