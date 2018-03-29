Бумаги компаний РФ завершили торги в Лондоне ростом, кроме "Норникеля" и TCS Group

МОСКВА, 29 мар /ПРАЙМ/. Бумаги российских компаний в четверг закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) в "зеленой зоне", кроме "Норникеля" и TCS Group, свидетельствуют данные биржи.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" ROSN выросла на 2,66%, до 5,48 доллара, "Лукойла" LKOH - на 1,32%, до 68,9 доллара, "Новатэка" NVTK - на 2,09%, до 137 долларов. Бумаги "Газпрома" GAZP подорожали на 0,77% - до 4,87 доллара, "Газпром нефти" - на 1,18%, до 25,8 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" опустилась на 0,03%, до 18,54 доллара, НЛМК - выросла на 1,55%, до 24,9 доллара, "Северстали" CHMF - на 0,73%, до 15,09 доллара.

Бумаги ВТБ увеличились в стоимости на 0,72%, до 1,96 доллара, Сбербанка SBER - на 1,8%, до 18,63 доллара. Цена расписок TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", снизилась на 0,9%, до 21,95 доллара.

Бумаги "Магнита" MGNT подорожали на 5,34%, до 18,44 доллара, "Ленты" - на 2,76%, до 5,95 доллара. Стоимость бумаг АФК "Система" AFKS увеличилась на 1,05%, до 4,04 доллара.