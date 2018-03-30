Дайджест российских СМИ – 30 марта

(ПРАЙМ не несет ответственности за информацию, опубликованную российскими СМИ)

КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

- Россия воспользовалась правом ответа - МИД РФ высылает дипломатов стран—союзниц Великобритании по "делу Скрипаля" - Москва зеркально ответит всем странам, высылающим в общей сложности более 150 российских дипломатов в связи с "делом Скрипаля". Об этом заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров, не исключив при этом возможности принятия дополнительных мер. Среди прочего из России будут высланы 60 американских дипломатов и закрыто генконсульство США в Санкт-Петербурге. Вашингтон не исключает, что обмен ударами продолжится. Тем временем МИД РФ предложил обсудить дело об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в рамках Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Сергей Лавров при этом предупредил: "Если западные партнеры уйдут от честного разговора, это будет подтверждением того, что "дело Скрипалей" — провокация".

- Живые и выжженные - В Кемерово спасают тех, кого еще можно спасти, то есть прошедших через это - В Кемерово 29 марта кого-то выписывали из больницы, а кого-то отпевали, но останки детей до сих пор оставались неопознанными. Следователь по особо важным делам встречался с родственниками погибших и пропавших без вести и рассказывал, что эти останки отправили в Москву. Специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников разговаривал с вице-губернатором Сергеем Цивилевым и выяснял у него, зачем он встал на колени, а главное — почему считал, что человек, у которого в "Зимней вишне" погибли трое детей, "пиарится на трагедии".

- Зерну не везет - Аграрии ждут острого дефицита вагонов - Аграрии, которые еле вывезли рекордный урожай прошлого года, могут уже через год столкнуться с дефицитом зерновозов: в 2019–2020 годах будет списана четверть парка вагонов. Заместить выбытие можно новым парком, но в отрасли уверены, что заводы не успеют покрыть выбытие, и просят правительство смягчить запрет на использование старых вагонов. Вагоностроители уверены, что вагонов всем хватит. Но даже если дефицит удастся покрыть, появление огромного парка новых зерновозов резко повысит ставки на предоставление вагонов.

- Буквы вслух - Рынок аудиокниг растет с низкой базы - Продажи аудиокниг в России в 2017 году выросли на 25–30%, до 500 млн руб. Почти весь рынок делят три компании: принадлежащий "Эксмо" и Ozon.ru "ЛитРес", сервис "Патефон" и вышедший в Россию в июне шведский Storytel, доля которого уже достигла 15%. Потребление аудиоконтента в России пока отстает от других стран, но по итогам 2018 года темпы роста рынка должны увеличиться до 40%, рассчитывают его участники.

- Государство потеряло счет закупкам - Отсутствие данных о них не дает начать работу над бюджетом - Как стало известно "Ъ", Минфин просрочил разработку первого в истории контрактной системы РФ годового аналитического отчета с оценкой эффективности госзакупок. Критерии для этой оценки ведомством до сих пор не утверждены, при этом в единой информационной системе закупок (ЕИС) нет не только проекта отчета, который должен быть опубликован до 15 марта, но и прошлогодних квартальных мониторингов. На проблему уже обратили внимание в Кремле и Белом доме, поскольку проволочки финансового ведомства тормозят подготовку Минэкономики макроэкономического прогноза для нового бюджета.

- "Ни одна страна не застрахована от этого зла" - Замгенсека ООН Владимир Воронков о борьбе с международным терроризмом - В рамках ООН вот уже полгода работает новое управление — по контртерроризму (УКТ). Возглавил его российский дипломат Владимир Воронков, который стал первым за долгое время представителем РФ, возведенным в ранг замгенсека ООН. В интервью корреспонденту "Ъ" Елене Черненко он рассказал, как идет работа по выстраиванию нового механизма, можно ли ранжировать террористические угрозы и насколько сложно россиянину работать в нью-йоркской штаб-квартире ООН в условиях конфронтации между Москвой и Западом.

- Шакро Молодого подготовили к лидерству в преступном сообществе - Вор в законе получил приговор по делу, которое для него может оказаться не последним - К девяти годам десяти месяцам колонии строгого режима Никулинский суд Москвы приговорил сегодня одного из самых влиятельных на постсоветском пространстве воров в законе Захария Калашова (Шакро Молодой). Он обвинялся в двух эпизодах вымогательства, один из которых завершился стрельбой на Рочдельской улице столицы и привел к громкому коррупционному скандалу в СКР, для основного фигуранта которого, экс-начальника главка комитета Михаила Максименко, прокуратура уже запросила 15 лет заключения. Сам же Калашов рискует повторить судьбу известного авторитетного бизнесмена Владимира Барсукова (Кумарин), который сначала получил несколько сроков за отдельные преступления, а напоследок ему было предъявлено обвинение в создании ОПС и руководстве им.

- Целевое обучение переводят на госзаказ - Отношения работодателей и выпускников вузов будут детально регламентированы - Госдума поддержала намерение государства обязать студентов, которые получили образование в рамках целевого приема, работать не менее трех лет после выпуска на предприятии—заказчике обучения. Соответствующий законопроект был принят в первом чтении в четверг. Документ меняет систему штрафов за нарушение условий договора о целевом обучении как для студентов, так и для предприятий. В Российском студенческом союзе полагают, что новая система штрафов "ущемляет права студентов". В среде работодателей считают, что целевой прием работает некачественно, а "косметические правки законодательства ситуацию не изменят".

- Напряженная противопожарная обстановка - Родственники жертв Кемерово заявили в прокуратуру о бездействии пожарных - Прокуратура Кемерово начала проверку по жалобам родственников людей, погибших при пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня". Авторы жалоб полагают, что пожарные работали непрофессионально и "боялись нарушить инструкции", чем погубили их родных. Они просят "незамедлительно изъять" для анализа записи переговоров экстренных служб. Сами спасатели утверждают, что делали все возможное, но столкнулись с отсутствием помощи от руководства "Зимней вишни" и неработающей противопожарной системой в "огромном и сложном" здании ТРЦ. Кроме того, у местных пожарных было не много опыта тушения подобных пожаров, а тем более спасения во время них большого количества людей. Собеседники "Ъ" в МЧС полагают, что их коллеги "вытаскивали людей по годами закрепленному принципу "хватай самых ближних"" и могли просто не успеть вывести тех, кто находился ближе к очагу возгорания. Ими в основном и оказались дети.

- Журнал инструктажей сгорел с кабинетом гендиректора - Следствие уверено, что сотрудников "Зимней вишни" не учили, что делать в случае пожара - Как стало известно "Ъ", Надежду Судденок, гендиректора ООО "Зимняя вишня Кемерово", управлявшую сгоревшим ТРЦ, СКР привлек к уголовной ответственности, полагая, что она не обучила подчиненных основам пожарной безопасности. Из-за этого, по версии следствия, они растерялись во время ЧП и не смогли организованно вывести людей из горящего здания. Сама обвиняемая утверждает, что обучения проводились регулярно, но доказать это не может, поскольку журнал инструктажей сгорел вместе с кабинетом госпожи Судденок на четвертом этаже.

- Ломбарды подчистили - ЦБ и участники рынка разошлись в оценках результата - Банк России, расчищающий рынок ломбардов не первый год, впервые добился роста числа реально действующих компаний при сокращении общего количества зарегистрированных в реестре. К действующим регулятор относит игроков, регулярно сдающих отчетность в ЦБ, к 28 марта их доля в общем числе достигла 73,7%. Однако участники рынка призывают не слишком радоваться такой статистике, по их словам, изменение долей — следствие ухода части игроков с официального рынка и формальной переквалификации их в комиссионки.

- На газовом фронте ждут перемен - Как могут сложиться ключевые переговоры России и Украины - В апреле должны начаться переговоры о судьбе транзита российского газа через Украину. Ситуация такова, что "Газпром" GAZP не сможет обойтись без украинских газопроводов как минимум еще в 2020 году, а то и дольше. С учетом острого конфликта РФ с Украиной и деградации диалога с ЕС, который традиционно выступал посредником в газовых кризисах, переговоры обещают стать одними из самых сложных в истории. "Ъ" рассмотрел варианты возможных действий "Газпрома", их вероятную цену и основные последствия.

- ФАС последней надежды - НКО пытаются демонополизировать третейский рынок - Попытки расширить российский третейский рынок, состоящий сейчас из четырех арбитражных учреждений, продолжаются. Как стало известно "Ъ", не получившие разрешения на администрирование арбитража НКО пожаловались в ФАС на нарушения закона "О защите конкуренции" со стороны Минюста РФ, Торгово-промышленной палаты РФ (ТПП) и Института современного арбитража (ИСА). Их "противоправные и согласованные действия", по мнению заявителей, привели к невозможности допуска новых игроков и "олигополизации". Доля ТПП на рынке оценивается в 75–90%. В ТПП и ИСА обвинения отвергают. Юристы считают, что шансов на успех мало, но эта жалоба лишь первый шаг.

- Суды быстрого реагирования - Анна Занина о повороте в конфликте вкладчиков и АСВ - Еще совсем недавно Агентство по страхованию вкладов (АСВ) оспаривало почти все случаи снятия вкладов, совершенные за месяц до введения в проблемный банк временной администрации, и выигрывало эти дела при наличии у банка картотеки неисполненных платежей, в том числе скрытой. Такое положение вещей с позволения закона о банкротстве существовало давно, но проблемой его никто не считал, пока банкротились относительно небольшие банки. Только когда число отвечающих по таким искам вкладчиков стало исчисляться сотнями и тысячами, безнадежный конфликт граждан с государственной машиной начал обсуждаться публично и вкладчики получили шанс. Более того, судя по последним событиям, в противостоянии АСВ и граждан весы начинают понемногу склоняться в пользу последних.

- Туманный клиринг - Лондон рассматривает возможность ограничения операций с российскими евробондами - Британские власти рассматривают возможность ограничить операции с российскими еврооблигациями через международные клиринговые системы Euroclear и Clearstream. Об этом в четверг сообщила британская Guardian. Однако такие действия властей вряд ли реализуются, считают участники рынка. Ведь в первую очередь от таких действий пострадают зарубежные инвесторы. Кроме того, Лондон после таких решений ослабит свои позиции в конкурентной борьбе с другими финансовыми центрами.

- "Трансойл" увлекся тягой - Оператор потратит около 1 млрд руб. на электровозы - Один из крупнейших операторов-перевозчиков нефтеналивных грузов "Трансойл" Геннадия Тимченко нарастит парк электровозов, приобретя к имеющимся трем еще восемь. По оценкам аналитиков, объем контракта — около 1 млрд руб. Тяга в России не либерализована и осталась за ОАО РЖД, но монополия позволяет частным владельцам локомотивов использовать их на отдельных маршрутах. Новые электровозы "Трансойл" поставит на экспорт нефтепродуктов с Киришского НПЗ по контракту с "Сургутнефтегазом".

- Европа прощается с газовой легендой - Определен порядок закрытия Гронингена - Власти Нидерландов приняли решение закрыть крупнейшее в Европе газовое месторождение Гронинген, давшее начало масштабному использованию газа в ЕС, "голландской болезни" и нефтяной привязке в газовых контрактах. Из-за повторяющихся землетрясений добыча на месторождении будет сокращена на 45%, до 12 млрд кубометров, к 2022 году и полностью прекращена к 2030 году. Это означает увеличение зависимости от газа из России — прежде всего для покрытия зимних пиков потребления.

- К "Сафмару" приходит "Доверие" - Семья Гуцериевых консолидирует пенсионный бизнес - "Сафмар Финансовые инвестиции" покупает негосударственный пенсионный фонд (НПФ) "Доверие" за 12 млрд руб. Сделку уже согласовали Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и общее собрание акционеров холдинга. Вместе с тем треть ранее почти полностью принадлежащего семье Гуцериевых НПФ накануне сделки купил загадочный инвестор. Собеседники "Ъ" утверждают, что новый акционер связан с семьей, а продажа части "Доверия выглядит как разделение финансовых потоков.

- Майнеров собирают в пул - Основатель мессенджера Dialog инвестирует в добычу криптовалют - Российская ассоциация криптовалют и блокчейна (РАКИБ) предложит отечественным майнерам объединиться в национальный пул, который мог бы конкурировать с крупными зарубежными проектами. Его развитием займется совладелец мессенджера Dialog Никита Голдсмит, который вместе с партнерами намерен вложить в проект $4–5 млн. Вместо единого пула эффективнее создать несколько конкурирующих, считают участники рынка.

- Колбасу нарезают на франчайзи - Производители отдают розничную торговлю партнерам - Продуктовые холдинги развивают с привлечением партнеров собственную розницу, позволяющую реализовывать продукцию конечным покупателям на 30–40% дешевле, чем через сторонних ритейлеров. Так, "Ремит" и "Рублевский" запустили франчайзинговую программу в регионах. Создание сети лишь своими силами — затратно для производителей: открытие небольшой точки обходится в 2,5 млн руб.

- Вертикаль "Фармстандарта" PHST - У компании остался единственный владелец - Основной владелец "Фармстандарта" Виктор Харитонин консолидирует весь бизнес компании, являющейся одним из крупнейших поставщиков по госзакупкам. Его давний партнер Егор Кульков вышел из состава акционеров "Фармстандарта". Участники рынка связывают такое решение с рисками потери компанией административного ресурса. Они оценивают долю господина Кулькова в 16 млрд руб.

- Индийские смартфоны перезвонят в Россию - Micromax планирует вернуть долю на рынке - Индийский производитель смартфонов Micromax, еще осенью 2017 года входивший в топ-5 на российском рынке, в начале 2018 года снизил долю в денежном выражении до 0,5%. Компания прекратила работу с дистрибутором VVP Group, с которым вышла на российский рынок в 2014 году, и планирует самостоятельно поставлять устройства в крупную розницу. Вернуть позиции Micromax будет непросто, считают ритейлеры: бренд находится в высококонкурентном ценовом сегменте до 10 тыс. руб.

- "Неинтересно продавать то, что произведено в Китае и завозится без налогов" - Совладелец Wildberries Владислав Бакальчук — об особенностях российского онлайн-ритейла - В 2017 году Wildberries, обойдя по выручке "Юлмарт", стал крупнейшим онлайн-ритейлером в России. При этом компания, принадлежащая Татьяне и Владиславу Бакальчукам, остается одной из самых закрытых на рынке. В своем первом интервью Владислав Бакальчук рассказал "Ъ", почему у Wildberries нет закрепленной стратегии развития и интереса к внешним инвестициям.

- "Эффективность транзита через Украину падает" - Юрий Зайцев, участник строительства и эксплуатации газопроводов "Союз" и Уренгой—Помары—Ужгород - Об экспортных газопроводах украинской газотранспортной системы (ГТС) "Ъ" рассказал один из участников строительства и эксплуатации газопроводов "Союз" (введен в работу в 1977 году) и Уренгой—Помары—Ужгород (введен в 1982–1983 годах), советник гендиректора "Газпром экспорта" в 2010–2015 годах Юрий Зайцев.

- "США пытаются отсечь российский газ" - Андрей Конопляник, советник гендиректора "Газпром экспорта" - О конкуренции "Газпрома" со сжиженным газом на рынке ЕС и своем видении политики США в вопросе транзита газа через Украину "Ъ" рассказал советник гендиректора "Газпром экспорта", профессор кафедры "Международный нефтегазовый бизнес" РГУ нефти и газа имени Губкина Андрей Конопляник.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

- Путин дал пять месяцев на страхование денег малого бизнеса в банках - Условия будут такими же, как для вкладчиков - Государство застрахует средства микро- и малых предприятий в банках – вчера Путин поручил правительству и ЦБ изменить закон до 1 сентября. Законопроект уже прошел первое чтение прошлой осенью: в случае отзыва у банка лицензии или введения моратория на выплаты кредиторам микро- и малые предприятия смогут получить от Агентства по страхованию вкладов (АСВ) выплаты до 1,4 млн руб. – столько сейчас получают частные вкладчики и индивидуальные предприниматели. Законопроект может быть принят уже в апреле, заявил вчера председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

- Путин отчитался о финансировании своей предвыборной кампании - На сбор подписей он потратил меньше, чем конкуренты - Избранный президент Владимир Путин потратил на агитацию по телевидению и радио 158,9 млн руб. – более трети от общего объема своего предвыборного фонда, который составил 400 млн руб. Это следует из его итогового финансового отчета, опубликованного на сайте ЦИК. Еще 108,8 млн руб. было потрачено на печатные и "аудиовизуальные" материалы. Предвыборная агитация в сетевых СМИ обошлась всего в 1,6 млн руб. Организация подписей избирателей (как самовыдвиженцу, Путину пришлось собирать 300 000 подписей – в три раза больше, чем всем остальным) обошлась президенту в 24,3 млн руб., а проведение мероприятий – в 70,5 млн руб. Консультанты заработали 3,4 млн руб. Неизрасходованный остаток составил 171 049 руб. – они будут возвращены жертвователям.

- Политологи помогут Герману Грефу оценить репутационные риски - Сбербанк SBER объявил конкурс на политическую и социальную аналитику - Сбербанк объявил конкурс на анализ политических и социально-экономических событий, а также исследование образа президента Сбербанка Германа Грефа в информационном пространстве. Информация размещена на сайте госзакупок, начальная цена контракта всего 8,25 млн руб. Среди участников конкурса Центр политических технологий (предложил 8 млн руб.), компании КРОС (6,2 млн) и "М 13" (4 млн).

- Суд потребовал от чиновников разумности - Предъявляя налоговые претензии, чиновники должны руководствоваться не только законом, но еще и принципом разумности. 16 марта к такому выводу пришел Верховный суд, поддержав "Т плюс" (входит в группу компаний "Ренова") в споре с налоговиками.

- Новому правительству придется увеличить расходы бюджета на образование - Текущих не хватит даже на минимальное развитие российских вузов и школ, считают эксперты - Системе образования не хватает бюджетных денег: сейчас это 3,6% ВВП, при экономическом росте более 2% в год их будет недостаточно даже для минимального развития школ и вузов, пишут в докладе Центра экономики непрерывного образования ИПЭИ ­РАНХиГС Татьяна Клячко и Галина Токарева. "Ведомости" ознакомились с докладом. Регионам не хватает на развитие среднего профессионального образования – спрос на него растет, скоро системе будет трудно его "переварить", говорит Клячко: в колледжи и училища идут 41% девятиклассников и 17% одиннадцатиклассников. Можно перетянуть часть их в прикладные бакалавриаты, фактически развивать колледжи в составе вузов и финансировать их из федерального бюджета, сэкономив регионам деньги на детские сады и школы.

- Дорожно-строительное селфи - В начале марта законопроект об обязательной публикации на сайте госзакупок (ЕИС) фотоотчетов о строительстве и ремонте автодорог и социальной инфраструктуры был снят с рассмотрения. Инициативу Общероссийского народного фронта (ОНФ) фотопротоколировать каждый этап стройки ради контроля за качеством и сроками, предложенную активистами фронта в 2015 г. и внесенную в Госдуму членом Совета Федерации Вадимом Харловым в 2016 г., не поддержало правительство. Поручение проработать вопрос дал президент.

- Почему Telegram работает нестабильно - Перебои в работе мессенджера учащаются пропорционально росту аудитории - 29 марта произошел самый масштабный сбой в работе Telegram. Пользователи мессенджера начали жаловаться на сбои примерно с 11.15 по московскому времени – со смартфонов нельзя было отправить и получить сообщения, а web-версия не загружалась вовсе. Сбой был устранен в 14.20 мск.

- Минфин поспорил с "Газпромом" о дивидендах - Чиновники настаивают на повышении выплат, компания не намерена этого делать - Менеджмент "Газпрома" предлагает сохранить дивидендные выплаты на прошлогоднем уровне, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на зампреда правления "Газпрома" Андрея Круглова. "Такое предложение менеджмент будет формировать, а согласятся с этим акционеры или нет – это решение общего собрания акционеров, – заявил топ-менеджер. – Это около 190 млрд руб.". Согласно консенсус-прогнозу Thomson Reuters, это лишь 25% от чистой прибыли компании по МСФО.

- ЦБ ужесточит требования к микрофинансовым организациям - Мелкие игроки рынка будут объединяться или уходить в тень - ЦБ принял решение ужесточить регулирование микрофинансовых организаций (МФО), заявил директор департамента микрофинансового рынка Илья Кочетков.

- Российские металлурги избавляются от иностранных поставщиков - Основной производитель медного листа – УГМК увеличила его выпуск на 40% - В 2017 г. Россия произвела 978 000 т меди. Основные производители – "Норникель" и Уральская горно-металлургическая компания (УГМК), на их долю приходится почти по 40%, Русская медная компания занимает 19%.

- Государство может заработать 80 млрд руб. на крабах - Для этого надо половину квот на их вылов продавать на аукционах, подсчитало Росрыболовство - Бюджет сможет получить порядка 80 млрд руб., если не менее половины квот на вылов краба будут выставлены на аукционы. Это передал "Интерфакс" со ссылкой на замминистра сельского хозяйства – руководителя Росрыболовства Илью Шестакова. При этом окончательного решения о проведении крабовых аукционов, по его словам, еще не принято.

- На чем можно будет заработать и как сберегать в оставшуюся часть 2018 г. - Управляющие рассказали, какие активы помогут нарастить доходность портфелей - Минувший квартал оказался удачным для инвесторов в рублевые облигации. Акции же позволили заработать меньше, чем рассчитывали многие: индекс Мосбиржи и S&P 500 обновили исторические максимумы, но не смогли удержаться на достигнутых уровнях. Драгоценные металлы в основном дешевели.

- Как заработать, отбеливая зубы на дому - Этот бизнес очень прибылен, но сложнее, чем кажется - 25-летний Савелий Ашуба трудился аналитиком в небольшой инвестиционной компании и тяготился однообразием офисной службы. В конце 2016 г. он и его друг инженер-строитель Нарт Тарба решили: все надоело, пора открывать свой бизнес. У друзей на двоих было около 1 млн руб. накоплений, Ашуба зарабатывал примерно 100 000 руб. в месяц. Зимой 2016 г. он побывал в США и заметил, что в каждом молле стоит "островок" косметического отбеливания зубов: "Люди садятся в ряд, сидят с капами по 45 минут, мужчины, женщины, никто не стесняется". Молодые люди решили перенять американскую идею. Однако вроде бы простой бизнес оказался гораздо сложнее, нежели им представлялось вначале.

- Почему трагедия "Зимней вишни" может повториться - Система надзора сбоит, бизнес экономит на строительстве и эксплуатации, проверки и учения проводятся формально и нерегулярно - В течении последних 20 лет система надзора в России постепенно превращалась из единой в разрозненную, а в 2007 г. произошел окончательный раскол целостной системы нормирования строительства зданий, рассказывает бывший советник председателя центрального совета Всероссийского добровольного пожарного общества Денис фон Мекк: заработали поправки в Градостроительный кодекс, которые в зависимости от цикла жизни проекта разделили контроль над ним в части противопожарного надзора. Прежде каждую стадию возведения объекта – проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию – контролировала пожарная инспекция. После 2007 г. ситуация изменилась. Теперь проектирование проверяет экспертиза, строительство – строительный надзор, который обычно подчиняется муниципальным властям, ввод здания в эксплуатацию – Государственный пожарный надзор, находящийся в ведении МЧС. Все три проверяющих органа не имеют практики согласования своих видений запутанных требований, говорит фон Мекк.

- Как Стелла Маккартни уйдет от Kering - Обратный выкуп дизайнером собственной марки у финансового инвестора – уникальный случай - Свою компанию Стелла Маккартни создала в 2001 г.: половина ее досталась основательнице, другая – группе Kering (в то время – РРR); до 31 марта 2018 г. у Маккартни был опцион на выкуп доли Kering, и на флажке дизайнер им воспользовалась.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

- Архитектура беды - Безопасность торговых центров начинается с проекта, но главное - исполнение правил и надзор - Что из себя представляют торгово-развлекательные комплексы в России? Это архитектурные произведения, плод инженерной мысли? Или сараи, наскоро перестроенные из промышленных складов и фабрик? Чего не хватает: архитектурной идеи или исполнения существующих правил? Эти вопросы мы задали архитекторам и строителям. Первое, выяснилось, что правила есть.

- Мозговой штурм - Ученые РАН готовы предложить 50 новых крупных проектов - Наука должна стать локомотивом роста всей социально-экономической жизни страны. Об этом заявил на Общем собрании РАН ее глава Александр Сергеев. Именно этого ждут от ученых общество и руководство страны. Сейчас Россия вступает в новый период развития, темпы роста должны быть выше среднемировых. И обеспечить его могут только достижения науки.

- Бренды пошли пятнами - Большинство популярных порошков лишь "освежают" белье - Далеко не все порошки хорошо отстирывают пятна, безопасны для стиральных машинок и не портят ткани, выяснили эксперты Роскачества, исследовавшие этот вид товара.

- Конституционный суд встал в строй - КС РФ разбирает дело об отсрочке от армии для студентов вузов - Конституционный суд РФ начал проверку положений Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе". И хотя коллизия возникла из-за отсрочки от службы в армии, которая предоставляется призывникам на время обучения в вузе, но в конечном итоге оказалось, что судьи поставили вопрос гораздо шире. Можно ли считать диплом бакалавра полноценным дипломом о высшем образованием, КС РФ определит отдельным постановлением.

- Энергия для мира - Владимир Путин выслушал доклад об успехах в энергетике - Президент России Владимир Путин выслушал доклад министра энергетики Александра Новака об успехах в прошлом году - не взирая на сложную международную обстановку, РФ остается лидером.

- Ружье вносят в зеленую зону - Из запрета на охоту в пригородных лесах могут сделать исключения - В Госдуму внесен законопроект, разрешающий отстрел животных в зеленой зоне - в лесах, расположенных вблизи населенных пунктов. Сейчас охотиться там нельзя. Находиться с заряженным ружьем и стрелять в зеленой зоне все равно что делать то же самое в черте города

- Женская сессия - Валентина Матвиенко: II Евразийский женский форум обещает быть масштабнее предыдущего - Второй Евразийский женский форум должен превзойти первый, состоявшийся в сентябре 2015 года, как по количеству участников, так и по насыщенности программы.

- Ложь и боль - Вячеслав Володин рассказал о фейках после трагедии в Кемерово - Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал появление разного рода фейков и ложных информационных вбросов сразу после трагических событий в Кемерове. Политик увидел в появлении лженовостей попытку опробовать в РФ технологии "цветных революций", а также оценил идеи по отказу от анонимности в интернете.

- Упало и не пропало - Госдума разрешает гражданам собирать валежник без оформления разрешения - Начиная со следующего года россиянам разрешат свободно собирать в лесу поваленные сухие деревья и крупные ветки, не опасаясь получения штрафа. Это предусматривает законопроект, который прошел основное чтение в Госдуме.

- Место для развития - Дмитрий Медведев призвал более эффективно использовать для дополнительного образования детей уже имеющуюся в стране инфраструктуру - Недофинансирование, изношенность инфраструктуры, низкий уровень оснащения учреждений мешают детям получать полноценное дополнительное образование, считает премьер-министр Дмитрий Медведев.

- Посевную поддержат ставкой - Российские тракторы и комбайны можно взять в кредит под 5 процентов - В России заработала программа льготных кредитов по ставке 5 процентов годовых на приобретение сельскохозяйственной, строительно-дорожной и коммунальной техники, а также оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности.

- Водам повышают статус - Из Кавминвод хотят сделать курортный регион - Кавказские Минеральные Воды могли бы соперничать с европейскими здравницами, считают эксперты. Пока региону хотят помочь в этом, присвоив курортный статус.

- Запрос к Лондону - СКР РФ обратился в прокуратуру по делу Юлии Скрипаль - СКР передал в Генпрокуратуру России запрос о правовой помощи по уголовному делу о покушении на убийство гражданки России Юлии Скрипаль. Запрос надзорное ведомство направит компетентным органам Великобритании.

- Региональные СМИ: остановка в развитии - Институт региональных СМИ последние три года пребывает в состоянии застоя. К такому выводу пришли авторы доклада "Измерение состояния и динамики институционального развития средств массовой информации в регионах России в 2015-2017 гг.", подготовленного исследовательской группой ЦИРКОН фонда "Медиастандарт" и Комитетом гражданских инициатив (КГИ) Алексея Кудрина. - В 2017 году самыми развитыми в области медиа были признаны Москва, Санкт-Петербург, Ямало-Ненецкий автономный округ, Московская область, Ненецкий автономный округ, Сахалинская область, Хабаровский край, Челябинская и Самарская области, Ханты-Мансийский автономный округ, Нижегородская, Новосибирская, Свердловская, Томская и Ярославская области, Приморский край и Татарстан. В группу наименее развитых попали Крым, Забайкальский край, Еврейская автономная область, Курганская область и Калмыкия.

- Взяли на колесах - В Подмосковье наркокурьер пытался провезти 30 кг отравы - Буквально с колес сняли подмосковные полицейские почти три десятка килограммов наркотиков. В иномарке, которой управлял 27-летний житель подмосковного Лыткарино, нашли беспрецедентный по количеству груз - 10 свертков с порошкообразным веществом внутри, 9 свертков с таблетками и 22 брикета с твердым веществом внутри.

- Герой сомнительных услуг - Скандально известный бизнесмен оставил следы своих похождений от Кузбасса до Донбасса - Бывают друзья, с которыми, как говорится, и враги не нужны. В мире бизнеса подобных историй о "великой дружбе", закончившейся серьезными неприятностями, много. Очередной подобный сериал разворачивается сейчас на огромном пространстве, в буквальном смысле "от Кузбасса до Донбасса". Тянется он уже долго и к завершению пока неблизок. Связана детективная сага с широко известной персоной, чьи "подвиги" подробно освещала криминальная хроника, - угольным магнатом и девелопером Русланом Ростовцевым. Очень непросто приходится тем, с кем он поначалу дружил или вел общее дело.

- Завершена реконструкция второго блока Курьяновских очистных сооружений - В четверг мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел итоги реконструкции Курьяновских очистных сооружений на юго-востоке столицы. Объехал огромную территорию предприятия - более 160 гектаров и убедился, что устаревшее оборудование второго блока Ново-Курьяновских очистных сооружений полностью заменено, теперь отсюда в Москву-реку уходит кристально чистая вода. Неподалеку от стоков даже водится рыба, а в самих отстойниках журналисты наблюдали за плавающими утками.

- Защита в особом порядке - Федеральная палата адвокатов предложила новые формы бесплатной помощи - Федеральная палата адвокатов начала собирать региональный опыт программ бесплатной правовой помощи, чтобы продвигать лучшие проекты по всей стране.

- Наценка от министра - При обеспечении челябинских инвалидов похитили миллионы - Тракторозаводский суд Челябинска вынес приговор по громкому делу экс-министра социальных отношений региона Олега Бехтерева и предпринимательницы Ирины Кем, сколотивших состояние на обеспечении инвалидов техническими средствами реабилитации. По оценкам экспертов, кресла-коляски, протезы и прочее оборудование покупалось с заранее оговоренной наценкой, чтобы разницу положить себе в карман.

- К математике - на лыжах - С какого класса нужна углубленка - Когда делить учеников по математике на базу и профиль? Зачем нам 70 учебников по русскому языку? Что такое единое образовательное пространство? Почему ЕГЭ по химии сегодня сложнее, чем того требует школьная программа? Трудно ли ученику прочитать пять произведений в месяц? Эти и другие вопросы задавали учителя и преподаватели педвузов, обсуждая новый проект стандартов для средней школы.

- Назвали срок - Прокурор попросил 15 лет для полковника Максименко - В мосгорсуде в четверг в закрытом режиме прошли прения сторон по делу бывшего руководителя управления собственной безопасности Следственного комитета России Михаила Максименко, обвиняемого во взятках.

- Вымогал миллионы - Вор Шакро получил почти 10 лет колонии - Никулинский районный суд Москвы сегодня вынес приговор фигурантам самой громкой за последние годы криминальной истории - Захарий Калашов, больше известный как "вор в законе" Шакро Молодой, получил 9 лет 10 месяцев колонии строгого режима, его ближайший сподручный Андрей Кочуйков по прозвищу Итальянец - 8 лет 10 месяцев.

- На ультиматумы не отвечаем - Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов рассказал о том, как в новых условиях строить отношения с Брюсселем - Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль откровенно рассказала о том, что британский посол в Вене пытался оказать давление на правительство республики с тем, чтобы оно присоединилось к выдворению российских дипломатов. По словам Кнайсль, была предпринята не одна такая попытка - в частности за день до начала саммита ЕС в Брюсселе на прошлой неделе, а также уже после его окончания.

- Поверили логотипу - Хакеры лишили "Лацио" игрока - Римский футбольный клуб "Лацио" стал жертвой киберпреступников, присвоивших два миллиона евро, предназначавшихся для оплаты трансфера голландского защитника Стефана де Врея. 26-летний де Врей перешел из нидерландского "Фейенорда" в "Лацио" летом 2014 года.

- Сэкономят на миротворцах - США сокращают взносы на миротворческие операции ООН - Соединенные Штаты намерены сократить свои взносы на миротворческие операции Организации Объединенных Наций. Как заявила постпред США при ООН Никки Хейли, на долю ее страны приходится около 28,5 процента из 6,8-миллиардного бюджета, выделенного на эти цели на 2018 год.

- Ассанж больше не видит Cеть - Эквадор лишил основателя "Викиликс" доступа к Интернету - Посольство Эквадора оставило скрывающегося на его территории основателя "Викиликс" Джулиана Ассанжа без связи с внешним миром. Отныне у него нет доступа ни к телефону, ни к Интернету.

- Кнолль попала на значки - В Париже прошел марш белых роз - Тысячи парижан, депутаты Национального собрания, члены французского правительства, включая министра внутренних дел Жерара Колона, приняли участие в марше в память о 85-летней француженке еврейского происхождения Мирей Кнолль, злодейски убитой несколько дней тому назад. Марш был организован по инициативе Совета еврейских обществ Франции (CRIF)."Нет - антисемитизму!", "С ней расправились, потому что она была еврейкой" - было начертано на плакатах, которые несли манифестанты. У многих в знак траура в руках были белые розы, на одежде других - значки с портретом Мирей Кнолль.

- Откуда же не берутся дети? - Академик Армаис Камалов: Российские мужчины живут на 13 лет меньше женщин - В России принимаются и реализуются различные программы по охране здоровья материнства и детства. Но до сих пор не было ни одной адресованной охране здоровья мужчин. Может, поэтому они живут меньше женщин? Об этом обозреватель "РГ" беседует с директором Медицинского научно-образовательного центра МГУ имени Ломоносова, президентом Российского общества "Мужское и репродуктивное здоровье" академиком РАН Армаисом Камаловым.

- Без скальпеля и наркоза - Когда терапия и хирургия не спорят - В четвертый раз в Суздале работала школа молодых специалистов по интервенционной хирургии. Основатель, руководитель и главное действующее лицо школы академик Давид Иоселиани меня поправляет: "Впервые мастер-класс по этой проблеме для молодых врачей провел в 1977 году мой великий учитель Владимир Иванович Бураковский. Нам, к счастью, удалось возродить, продолжить традицию.

- Подсказка от гаджета - Искусственный интеллект оценит риски для здоровья - Российские ученые из МФТИ и биотехнологического стартапа - резидента Сколково разработали систему, которая может не только определить биологический возраст человека, но и оценить вероятность преждевременной смерти. Она не требует специальных процедур: вся "фишка" - в продвинутой программе, которая в прямом смысле слова "вычисляет" риски для здоровья человека.

- Сыновьям в пример - Началась акция "Сердце солдатской матери" - Участниками патриотической акции стали делегации из Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского краев, Кабардино-Балкарии и Южной Осетии. Накануне весеннего призыва в армию они назначили встречу в Тимашевске, который называют городом материнской славы. В честь простой русской женщины Епистинии Степановой, у которой на войне погибли девять сыновей, на городской площади установлен монумент "Мать", а в ее родной станице Днепровской 47 лет назад был открыт единственный в России музей, рассказывающий о простой русской семье.

- Чиновника проверят - Правительство края купит детектор лжи - Правительство Пермского края выделило более 800 тысяч рублей на приобретение детектора лжи. С его помощью будут проверять чиновников, имеющих высокую степень коррупционного риска.

- Учуют ли? - Депутаты предложили оснастить многоэтажки датчиками газа - Депутаты петербургского Заксобрания предложили оснастить все дома газоанализаторами. Законопроект уже одобрен региональным парламентом и в ближайшее время поступит в Госдуму.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

- В Дубне изучат свойства вещества в нейтронных звездах - Это даст информацию об эволюции Вселенной - Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ) приступил к экспериментам по изучению состояний материи внутри нейтронных звезд. Эти небесные тела обладают высокой плотностью. Сейчас проводятся предварительные исследования. После запуска нового коллайдера к концу 2020 года ученые надеются впервые в мире увидеть, как протоны и нейтроны обычного вещества распадаются на составные части из-за сверхбольшого давления.

- Перепутали газ с мазью - Специалист в области химоружия Игорь Рыбальченко — о том, как выглядит "Новичок" в "деле Скрипаля" - Утверждения представителей британского правительства будто бы вещество, которым был отравлен экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, распространялось по воздуху, звучат просто нелепо. Об этом "Известиям" рассказал ведущий российский специалист в области химоружия, научный руководитель лаборатории научного центра Минобороны России, доктор химических наук, профессор Игорь Рыбальченко. По его словам, отравляющее вещество А-234, также известное под названием "Новичок", не является газом, а похоже на вязкую мазь. Он также сообщил, что это вещество можно создать в любой хорошо оснащенной лаборатории, и пояснил, спасет ли от него антидот.

- Беби-боксы раскололи Госдуму - Парламентарии разошлись во мнениях, нужно ли разрешать анонимный отказ от детей - Госдуме не удалось выработать единую позицию по поводу беби-боксов, в которых родители-отказники могут анонимно оставить новорожденных. В четверг комитет ГД по охране здоровья планировал рекомендовать к отклонению законопроект, разрешающий регионам размещать у себя беби-боксы ("Известия" ознакомились с проектом отрицательного заключения). Однако заседание комитета было отложено по просьбе авторов. Ранее документ поддержал координационный совет фракции "Единая Россия" по законотворческой деятельности. Противники инициативы и ряд опрошенных "Известиями" экспертов уверены, что беби-боксы не решают проблему, а только маскируют неэффективную профилактику родительских отказов.

- Пекинский пирог со свининой - Российская сельхозпродукция может заместить на китайском рынке товары из США - Российская сельскохозяйственная продукция может вытеснить товары из США с китайского рынка. В частности, высокие шансы заполнить нишу, которую из-за торговой войны с КНР могут покинуть американские аграрии, имеют произведенные в РФ свинина, соевые бобы и вино. Уже с 31 марта Пекин может ощутимо повысить ввозные пошлины на 128 наименований товаров из США в ответ на введение Вашингтоном заградительных тарифов на импорт стали и алюминия из Китая, России и ряда других стран. Одними из первых под встречный удар Пекина попадут продовольственные товары из Соединенных Штатов. Для РФ эта ситуация открывает "определенные перспективы", заявили "Известиям" источники в профильных ведомствах, а также главы крупнейших предпринимательских организаций — "Опоры России" и "Деловой России".

- Инициатива на миллион - Евросоюз заставят заняться правами национальных меньшинств - Более миллиона граждан стран ЕС подписались под петицией, призывающей Брюссель обеспечить права национальных меньшинств на территории союза. Речь идет о необходимости защитить их права на европейском уровне, а также о запрете языковой и культурной дискриминации. Коснется это и русскоязычных общин. Об этом "Известиям" рассказали в Федерации европейских нацменьшинств (FUEN), которая является автором инициативы. Сбор подписей закончится 3 апреля, после чего петиция будет рассмотрена Еврокомиссией.

- ЦБ увеличил прогноз по тратам россиян - Потребительские настроения граждан поддерживает отсутствие внешних и внутренних шоков в экономике - Расходы россиян в 2018 году увеличатся на 3,8–4,3%, говорится в докладе о денежно-кредитной политике Центробанка. Стимулировать население к тратам будут снижение инфляционных ожиданий, отсутствие колебаний макроэкономических показателей и внешних шоков, считают эксперты. Однако в дальнейшем, прогнозируют в Банке России, ежегодный рост расходов граждан замедлится: в 2019–2020 годах он будет находится в пределах 3%.

- За 20 лет заболеваемость гриппом снизилась почти в 150 раз - Этому способствовала массовая вакцинация, считают в Минздраве - Россияне стали реже заражаться гриппом. В 2017 году показатель заболеваемости был почти вдвое ниже, чем годом ранее. За 20 лет он упал практически в 150 раз. Причина улучшения ситуации — в широком охвате россиян вакцинацией, объяснили в Минздраве. Эксперты подтверждают пользу прививок, но уточняют, что снижение заболеваемости также связано с изменениями в методике ведения статистики — гриппом сейчас называют только подтвержденные анализами случаи.

- Ставки по ипотеке упадут еще на 1,5% - Объем выданных жилищных кредитов увеличится на четверть - В 2018 году российские банки продолжат активно выдавать жилищные ссуды, при этом темпы роста рынка замедлятся, прогнозируют аналитики рейтингового агентства "Эксперт РА" в обзоре "Региональные рынки ипотечного кредитования в 2017 году" (есть у "Известий"). Проценты по ипотеке продолжат снижаться, но уже не так быстро, как в прошлом году. Опрошенные "Известиями" банкиры считают, что концу года они могут достичь 7–8%. Именно такую задачу поставил президент в общении к Федеральному собранию.

- "Крупнейшие физики мира вместе росли в Протвино" - Почему мегапроекты в ядерных исследованиях невозможны без России - Глава НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук, директор ИФВЭ НИЦ КИ Сергей Иванов и научный руководитель этого Института Николай Тюрин побеседовали об элементарных частицах, международной коллаборации ученых и возрождении отечественной меганауки.

- Иностранцы едут лечить зубы в Россию - Их притягивают цены на стоматологические услуги в нашей стране - В прошлом году самым популярным направлением медицинского туризма в Россию стала стоматология — 44% иностранцев, приехавших в нашу страну на лечение, выбрали именно эту услугу. Об этом говорится в исследовании экспертно-аналитического центра РАНХиГС, с которым ознакомились "Известия". В основном в наших клиниках лечили зубы граждане Китая, Южной Кореи, Японии и Вьетнама.

- Дороги разрешат покрывать использованным асфальтом - Технологии заводов позволяют включать в новое покрытие до 30% крошки из старого - В России впервые регламентируют повторное использование асфальта при ремонте дорог. Стандарт, разрешающий добавлять в новое покрытие крошку из старого, уже принят и вступает в силу в июне. Вторичные материалы будут использовать на трассах с невысокой интенсивностью движения. Это позволит сэкономить и ускорить проведение работ, рассказали "Известиям" в Федеральном дорожном агентстве. Там планируют перерабатывать старый асфальт прямо на месте ремонта. По словам экспертов, важно, чтобы соблюдались требования к качеству покрытия.

- Обязательный ЕГЭ по иностранному языку сделают проще - Из него могут исключить эссе, а в других заданиях — упростить тексты - Обязательный ЕГЭ по иностранному языку будет легче нынешнего. Задания разработают так, чтобы с ними мог справиться ученик самой обычной школы. Их создадут на основе материалов всероссийских проверочных работ, которые 11-классники в этом году пишут впервые. Читать и обсуждать широкому кругу школьников предлагают несложные тексты о России, из заданий исключили эссе и письмо. Обязательный ЕГЭ по иностранному языку для всех выпускников планируют ввести в 2022 году.

- "Есть еще над чем работать" - Владимир Путин поручил главе Минэнерго обратить особое внимание на модернизацию НПЗ - Россия готова заместить до 80% импортных технологий в топливно-энергетическом комплексе до 2020 года, сообщил министр энергетики Александр Новак на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле. По данным главы Минэнерго, за счет роста цен на нефть российский бюджет в 2017 году получил дополнительно 1,2 миллиарда рублей, что позитивно сказалось в том числе и на объеме инвестиций. В то же время есть сложности с вложениями в нефтепереработку, признал министр. Владимир Путин попросил обратить особое внимание на процесс модернизации НПЗ — по его словам, некоторым компаниям еще есть над чем работать.

РБК RBCM daily

www.rbcdaily.ru

- Избирательный контрудар - Москва объявила о высылке иностранных дипломатов - Россия ответит всем странам, выславшим российских дипломатов, зеркально. Однако меры в отношении США помимо высылки 60 дипломатов подразумевают еще и закрытие генконсульства в Петербурге.

- МЧС указало на очаг возгорания - Стали известны результаты пожарно-технической экспертизы в здании "Зимней вишни" - Результаты экспертизы обозначили ключевую версию возникновения пожара в ТРК "Зимняя вишня" — неполадки в электроснабжении. Эксперты предполагают, что проблемы с проводкой связаны с экономией расходов при строительстве.

- Telegram не хватило тока - Чем был вызван продолжительный сбой в работе популярного мессенджера - Telegram оказался недоступен в России и других странах из-за проблем с электропитанием серверов. Основатель проекта Павел Дуров назвал сбой "проблемами роста" — на прошлой неделе мессенджер преодолел порог в 200 млн пользователей.

- Каждого второго заменит робот - В РАНХиГС спрогнозировали уровень безработицы в результате автоматизации производства - Почти половина россиян могут быть исключены из активной экономической деятельности в ходе роботизации, подсчитали в РАНХиГС. Рост "экономики незнания" угрожает сырьевым регионам и субъектам, где популярны "рутинные" профессии.

- Четвертый срок Шакро - Вынесен приговор Захарию Калашову и его подельникам - Криминальный авторитет Захарий Калашов (Шакро Молодой) приговорен к девяти годам и десяти месяцам строгого режима по делу о вымогательстве. Это первый приговор в России, в котором он назван лидером криминального мира страны.

- Водители поддержали свободу тарифов - "Ромир" выяснил отношение россиян к реформе системы ОСАГО - Большинство автолюбителей поддерживают отказ от госрегулирования тарифов ОСАГО и уверены, что это снизит стоимость полиса для добросовестных водителей и увеличит его для лихачей, говорится в исследовании "Ромир".

- Венский мост - Каковы шансы Австрии стать посредником между Россией и Западом - В Москве положительно отреагировали на стремление Австрии стать посредником при урегулировании кризиса между Россией и Западом. У Вены особый подход к отношениям с Россией, но его вряд ли поддержат другие страны, говорит эксперт.

- Месторождения переложили по портфелям - Заместители министра энергетики вновь переделили полномочия - Заместителю министра энергетики Кириллу Молодцову вернули ряд полномочий, включая координацию освоения месторождений в рамках СРП "Сахалин-1" и "Сахалин-2". Ранее эти полномочия были переданы новому замминистра Павлу Сорокину.

- Правительство ужесточает переходной режим - Правительство предложило блокировать рассмотрение заявлений о переводе пенсионных накоплений в НПФ, не представивший в ПФР новый договор с гражданином. Это поможет бороться с манипуляциями с клиентской базой со стороны НПФ.

- Каждого второго заменит робот - почти половина россиян могут быть исключены из активной экономической деятельности в ходе роботизации, подсчитали в РАНХиГС.

- Марку Завадскому нашли китайскую замену - Марк Завадский, гендиректор российской "дочки" Alibaba Group в мае покинет свой пост. Он был первым сотрудником AliExpress в России и отвечал за локализацию всех сервисов. Место Завадского может занять топ-менеджер из Китая.

- Грибное место на Каширском шоссе - Крупнейший в России производитель сигарет - Japan Tobacco - продал свою московскую фабрику "Лиггет-Дукат", закрытую летом 2016 года. Покупатель мог заплатить за 3,2 га и несколько зданий площадью 30.2 тысячи квадратных метров более 1 миллиарда рублей.