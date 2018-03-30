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США проведут торги по нераспределенным нефтегазовым участкам в Мексиканском заливе


Энергосети / Мировая экономика

МЕХИКО, 30 мар /ПРАЙМ/. Власти США в августе выставят на торги все нераспределенные нефтегазовые участки в Мексиканском заливе, сообщило Бюро по управлению добычей энергоресурсов в открытом море (Bureau of Ocean Energy Management).

Общая площадь участков составляет 77,3 миллиона акров (31,1 миллиона гектаров), торги на право разведки и разработки состоятся 15 августа в Новом Орлеане, уточняется в сообщении.

На продажу планируется выставить 14,474 блока, находящихся в федеральной собственности в центральной, западной и восточной частях Мексиканского залива на глубине от трех до 3,4 тысячи метров.

Исключены из списка торгов участки, подпадающие под мораторий в рамках закона об энергобезопасности, блоки на территории заповедника и прилегающие или входящие в исключительную экономическую зону страны.

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