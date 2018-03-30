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Золото растет в цене, сохраняя утренние позиции на вялых праздничных торгах


Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 30 мар /ПРАЙМ/. Цена золота в пятницу вечером продолжает демонстрировать едва заметный рост в ходе неактивных торгов выходного дня на крупнейших мировых биржах, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22.36 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,8 доллара или 0,06% до 1325 долларов за тройскую унцию. Стоимость майского фьючерса на серебро повышалась на 0,54% - до 16,34 доллара за унцию.

В пятницу объем торгов сырьевыми фьючерсными контрактами остается очень низким, так как все биржи Европы и Америки закрыты в связи с пасхальными праздниками по григорианскому календарю.

Тем временем, аналитики подводят итог первого квартала текущего года. Как отмечает инвестиционный стратег Wolfpack CapitaL Джефф Райт (Jeff Wright), слова которого приводит агентство Matket Watch, золото по итогам квартала выросло в цене, однако продемонстрировало самый незначительный квартальный рост за семь лет.

"Золото подорожало, но этот рост не впечатляет, учитывая уровень волатильности на фондовых рынках. Потребность в безрисковом активе не такая надежная, как в предыдущие периоды неопределенности", - отметил эксперт.

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