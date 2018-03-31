SOCAR введет в эксплуатацию нефтеперерабатывающий завод в Турции в сентябре

БАКУ, 31 мар - ПРАЙМ. Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR, ГНКАР) введет в эксплуатацию нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Турции в сентябре, сообщили РИА Новости в компании.

"Президент ГНКАР Ровнаг Абдуллаев в рамках своего визита в Турцию посетил нефтехимический комплекс Petkim, а также нефтеперерабатывающий завод STAR, который будет введен в эксплуатацию в сентябре текущего года", - сообщили в компании.

По данным пресс-службы, было отмечено, что в результате мер по оптимизации, затронувших производственные процессы, цепочку поставок и другие сферы, в минувшем году экономия по Petkim составила 48 миллионов долларов США. С момента перехода под управление SOCAR в 2008 году к концу 2017 года чистая прибыль компании Petkim возросла в 9,2 раза, а стоимость ее акций увеличилась в 8,7 раза.

На совещании руководство SOCAR было проинформировано, что строительные работы на нефтеперерабатывающем заводе STAR, который будет синергирован с SOCAR по цепочке создания стоимости, завершены на 99%.

"В сентябре текущего года на заводе будет проведен сбыт, а в декабре – условный прием первой продукции. Производственная мощность предприятия предусмотрена на уровне 10 миллионов тонн в год. На НПЗ STAR ежегодно будет производиться 4,8 миллиона тонн дизельного топлива, 1,6 миллиона тонн авиационного топлива, 1,6 миллиона тонн нафты, а также сжиженный природный газ, смешанный ксилол, HRON, нефтяной кокс и сера. Большая часть продукции завода, в том числе нафта, будет использоваться в качестве сырья для Petkim, что будет играть важную роль в снижении общих затрат. В целом основная часть продукции завода предназначена для внутреннего рынка Турции, остальная часть пойдет на экспорт. Основная часть работ, которая будет проведена по STAR в этом году, коснется оцифровки производственных процессов", - сообщили в SOCAR.

SOCAR приобрела 51% акций Petkim в 2008 году. НПЗ STAR, являющийся нефтехимическим комплексом в составе SOCAR, будет синергирован с Petkim, снабжая Petkim его основным сырьем – нафтой.

В нынешнем году SOCAR планирует запустить три завода в сфере химической промышленности. Вводимые в эксплуатацию в Азербайджане заводы SOCAR Polymer и SOCAR Karbamid будут интегрированы с другими предприятиями SOCAR в стране. Реализуемый в Турции проект STAR будет интегрирован с комплексом Petkim.