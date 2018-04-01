Бахрейн обнаружил крупнейшее в своей истории месторождение нефти

МОСКВА, 1 апр /ПРАЙМ/. Власти Бахрейна обнаружили крупнейшее из найденных на территории страны месторождений нефти, передает национальное информационное агентство BNA.

"(Высочайший) комитет (по природным ресурсам и экономической безопасности), согласно своим планам, занимался освоением потенциала национальных нефтяных компаний с целью увеличить вдвое работы по разведке и выемке, что привело к обнаружению крупнейших запасов нефти в истории королевства", - сообщает агентство.

По оценке комитета, ожидается, что месторождение "содержит крайне значительный объем нефти плотных пластов, который намного превышает объем Бахрейнского месторождения". Кроме того, были обнаружены большие запасы глубинного газа.