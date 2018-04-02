Дайджест российских СМИ – 2 апреля

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КОММЕРСАНТ

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- Аман Тулеев снял с себя груз тяжеловесности - Глава Кузбасса добровольно ушел в отставку - В воскресенье Владимир Путин принял отставку главы Кемеровской области Амана Тулеева и назначил временно исполняющим обязанности губернатора его заместителя Сергея Цивилева. Один из последних губернаторов-тяжеловесов ушел с поста после пожара в торговом центре "Зимняя вишня", в котором погибли 64 человека. Эксперты считают, что врио главы Кузбасса Сергею Цивилеву до губернаторских выборов ситуацию в регионе удастся удержать, ему нужно "имитировать нового Тулеева" и не концентрироваться лишь на пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", поскольку в регионе есть и другие проблемы.

- "Сумме" подбирают слагаемые - Продолжаются обыски по делу Зиявудина и Магомеда Магомедовых - В воскресенье продолжались следственные действия по делу совладельцев группы "Сумма" Зиявудина и Магомеда Магомедовых, подозреваемых в создании организованного преступного сообщества (ОПС) с целью хищения бюджетных средств. Как стало известно "Ъ", внимание следствия приковано к нескольким контрактам структур группы, наиболее значимыми из которых являются заключенная ОЗК в 2012 году зерновая сделка с украинской компанией и подготовка площадок в Калининграде и Санкт-Петербурге под объекты ЧМ-2018. Версия о том, что миллиардные хищения при осуществлении этих проектов совершались в интересах акционеров "Суммы", у следствия появилась после того, как показания против братьев Магомедовых дали двое бывших управленцев фирм, входящих в группу. Сами бизнесмены факт хищений отвергают.

- Покупатели не дошли до торгцентров - Их посещаемость сократилась после трагедии в Кемерово - Массовые призывы бойкотировать торговые центры в субботу 31 марта и сформировавшийся на фоне кемеровской трагедии информационный фон стали причиной снижения посещаемости этих объектов на 10–20%. Но этот спад ощутили лишь ТРЦ в Москве и Подмосковье. Активность покупателей в других крупных регионах не изменилась даже на фоне кампании в соцсетях, призывающей игнорировать шопинг в моллах. На минувших выходных посещаемость торговых центров в Москве и Подмосковье сократилась из-за негативного информационного фона, возникшего в связи с происшедшим 25 марта пожаром в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня", заявили опрошенные "Ъ" участники рынка.

- За детские товары берутся по-взрослому - В правительстве проработают требования к зарубежным онлайн-магазинам - Первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил Минэкономики и Федеральной таможенной службе (ФТС) представить предложения, как не допустить на российский рынок опасные для жизни и здоровья потребителей товары. Речь идет в первую очередь о детских товарах из иностранных интернет-магазинов. Это может привести к сворачиванию рынка объемом 50–80 млрд руб. в год, считают эксперты. Как выяснил "Ъ", 19 марта Игорь Шувалов провел совещание с представителями госорганов и интернет-компаний по вопросам развития интернет-отрасли. По итогам господин Шувалов поручил Минэкономики вместе с ФТС "проработать и представить в правительство предложения о применении законодательства в сфере защиты прав потребителя" к товарам из интернет-магазинов.

- "Требуйте закрыть свое "Ядрово"!" - Какие требования выдвигали противники свалок на митинге в Волоколамске - В воскресенье жители Волоколамска снова вышли на митинг с требованием закрыть свалку на полигоне "Ядрово". "Мусорный" протест уже не ограничивается рамками Волоколамска — на митинге выступали активисты из других городов Подмосковья, которые жаловались на свои свалки и призывали координировать действия для совместной борьбы. Губернатор Московской области Андрей Воробьев завил, что взял ситуацию в Волоколамске под личный контроль.

- Борьба с наличными кнутом и пряником - Фискальную политику противопоставили теневой экономике - Налоговые власти все больше беспокоят проблема недобора налогов и выпадающие доходы от теневой деятельности участников рынка, говорится в докладе Всемирного банка (ВБ). Одним из эффективных механизмов борьбы с ней там считают доступ налоговиков к банковским данным и сокращение доли наличных платежей в экономике за счет онлайн-касс и поощрения доносительства, отмечая, впрочем, что прозрачность в идеале должна становиться частью культуры.

- Нуждаемость не нуждается в потребительском минимуме - Счетная палата пояснила идею перехода к минимальному потребительскому бюджету - Счетной палате (СП) пришлось разъяснять свою инициативу по отказу от прожиточного минимума в пользу минимального потребительского бюджета при оказании адресной соцпомощи, об этом глава СП Татьяна Голикова заявила на коллегии Минфина в минувший вторник. Идея напомнила предложения экономистов РАНХиГС о замене прожиточного минимума методиками оценки имущества граждан. В СП поспешили дистанцироваться от этих методик: использование параметра нуждаемости вместо прожиточного минимума не ухудшит положение граждан.

- Выборы закончились отчетом - Центризбирком уточняет, могли ли граждане голосовать дважды - Как стало известно "Ъ", по итогам президентских выборов руководство Центризбиркома (ЦИК) направило региональным комиссиям несколько поручений. В ближайшее время они должны отчитаться, могли ли избиратели 18 марта голосовать несколько раз, в частности, по "специальным заявлениям", которые можно было получить накануне дня голосования. От комиссий также ждут предложений по совершенствованию голосования по месту нахождения.

- Гвардейцы ответят за охрану "Зимней вишни" - Росгвардия усмотрела преступление в действиях своих сотрудников в Кемерово - Руководство Росгвардии обратилось в Следственный комитет (СК) с намерением привлечь к уголовной ответственности своих сотрудников, которые должны были контролировать охрану ТРЦ "Зимняя вишня" и не допустить на этот объект неквалифицированных сотрудников ЧОПа. Владельцами предприятия оказались дети бывшего начальника областного управления вневедомственной охраны — ныне структурного подразделения Росгвардии.

- Соединенным Штатам сопутствует выдача - Почему России не удается предотвращать экстрадицию своих граждан в США - В конце прошлой недели власти Чехии выдали США россиянина Евгения Никулина, обвиняемого американскими судебными властями в хакерских атаках и краже информации. Российской стороне добиться его экстрадиции на родину не удалось. В целом за последние годы 40 граждан РФ были арестованы за границей по требованию Соединенных Штатов, причем наибольшее количество задержаний пришлось на 2017 год. В МИД РФ не исключают, что на фоне конфронтации между Москвой и западными странами вокруг "дела Скрипаля" этот показатель вырастет еще больше. "Ъ" разбирался, почему России не удается предотвращать экстрадицию своих граждан в США.

- Черногория перевыберет независимость - Мило Джуканович может одержать победу уже в первом туре президентских выборов - В Черногории в конце минувшей недели стартовала кампания по выборам президента — они состоятся 15 апреля. Фаворитов двое: лидер правящей партии Мило Джуканович, под руководством которого республика получила независимость и стала членом НАТО, и кандидат оппозиции Младен Боянич, которого называют просербским и антинатовским политиком. Поэтому выборы станут, по сути, повторением черногорского референдума о независимости, а заодно и голосованием по НАТО и ЕС.

- Банки пересчитали СМС - Расходы на информирование клиентов могут вырасти во много раз - Спор банков с сотовыми операторами продолжается — на днях банкиры вновь пожаловались в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на повышение тарифов на СМС-сообщения. Кредитные организации посчитали, что рост стоимости СМС приведет к увеличению их расходов на информирование клиентов в 2018 году, уже сейчас достигающих 30–40 млрд руб., в 1,5–2 раза. Пока ФАС разбирается с жалобами, банкиры оптимизируют расходы на СМС, сокращая длину сообщений, частоту их рассылки, внедряя новые каналы информирования.

- Токен укрепят рублем - Минкомсвязь разработала правила ICO - Минкомсвязь подготовила требования к выпуску цифровых токенов: среди прочего организаторов ICO предлагают обязать использовать деньги от продажи токенов для обеспечения возможности их обратного выкупа у инвесторов по номинальной цене. Выполнение этих обязательств будут контролировать аккредитованные Минкомсвязью компании. Эти меры могут отпугнуть желающих провести ICO в России, предупреждают участники рынка. Проект постановления правительства об аккредитации организаций, предоставляющих возможность выпуска цифровых токенов, опубликован на regulation.gov.ru.

- "Яхту Сталина" оставят в Москве - Канал имени Москвы выкупает теплоход под свой музей - ФГБУ "Канал имени Москвы" выкупит за 20 млн руб. у Московского речного пароходства (МРП) теплоход "Максим Горький", построенный в 1934 году и известный как "яхта Сталина". Судно планируется отреставрировать, пришвартовать в московском парке Горького и сделать из него музей, посвященный истории канала. ФГБУ намерено найти внешнего инвестора, который вложит в модернизацию еще 50 млн руб., но неясно, удастся ли вернуть средства. Так, в МРП идею "судна-музея" сочли хорошей, но лишь в качестве "образовательного проекта".

- Банки и МФО выравняли долги - Эффективность и стоимость взыскания кредитов и займов вышли на один уровень - По итогам 2017 года эффективность взыскания коллекторами по агентской схеме долгов банков и микрофинансовых организаций (МФО) практически сравнялась. При этом микрофинансовые долги стало взыскивать вдвое сложнее, в то время как банковские — на 50% легче. В результате и стоимость услуг для банков и для МФО оказалась примерно на одном уровне — около 18% от суммы собранных долгов. По прогнозам участников коллекторского рынка, в этом году стоит ожидать роста эффективности взыскания во всех категориях и, соответственно, стоимости услуг.

- У реабилитации зависло обновление - Исключение банковских клиентов из черного списка не вышло на второй уровень - С начала апреля банковские клиенты, ошибочно попавшие в черные списки подозреваемых в отмывании денег, должны были получить возможность пользоваться улучшенной процедурой реабилитации. Но этого не произошло, так как ЦБ не успел подготовить нормативные документы. Поэтому пока будет действовать введенный в ноябре 2017 года порядок реабилитации отказников на уровне банков, который уже показал свою неэффективность, особенно в отношении физлиц. Вступили в силу поправки к антиотмывочному закону (115-ФЗ), которые вводят двухуровневую систему реабилитации для банковских клиентов, попавших в черный список отказников за подозрение в совершении сомнительных операций.

- Заправлены в планшеты агентские продажи - НПФ "Сафмар" сделал ставку на технологии - НПФ "Сафмар" готов начать широкое привлечение клиентов, чтобы сохранить рыночную долю в условиях конкуренции с НПФ Сбербанка SBER. Как стало известно "Ъ", "Сафмар" тестирует новые технологии — его агенты получат планшеты, с помощью которых граждане, согласившиеся перейти в новый фонд, смогут сами подать заявление на перевод через сайт Пенсионного фонда России (ПФР). Эту технологию сочли перспективной и уже начали тестировать и другие игроки.

- РСПП попросил списать - Часть безнадежной задолженности предприятий может быть прощена - Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин выступил с инициативой простить юридическим лицам часть долга перед банками, в том числе применительно к уже существующей безнадежной задолженности. Накопление плохих долгов грозит предприятиям разрушением бизнеса, и эта проблема для компаний не менее актуальна, чем для граждан, указал он на встрече с главой правительства Дмитрием Медведевым. Эксперты сомневаются, что такой подход решит проблему, указывая на необходимость комплексных мер.

- Мировое кредитное соглашение - Сбербанк выдал "Транснефти" 253 млрд рублей - "Транснефть" в результате мирового соглашения со Сбербанком по спору об опционах получила возможность рефинансировать китайский кредит, выданный в 2009 году на строительство нефтепровода ВСТО. Компания привлекла у Сбербанка 253 млрд руб. по ставке, которая, по данным "Ъ", ниже, чем по китайскому кредиту. Впрочем, по мнению аналитиков, для Сбербанка такая сделка не должна стать убыточной, а "Транснефть", даже если не будет сразу гасить китайский кредит, получит средства на M&A — например, на выкуп доли группы "Сумма" в НМТП.

- Сам себе штрипсовоз - Загорский трубный завод решил не полагаться на аренду вагонов - Подмосковный Загорский трубный завод (ЗТЗ), ставший в 2017 году новым поставщиком труб большого диаметра для "Газпрома" GAZP, решил приобрести собственные вагоны-штрипсовозы для перевозки широкого стального проката. В компании объясняют необходимость этого "фиктивной нехваткой" вагонов на рынке. В отрасли крупнейшим оператором штрипсовозов называют Трубную грузовую компанию (ТГК TGKA) Александра Карманова, причем другие трубники уже сталкивались с проблемой дефицита парка в 2011–2012 годах, когда другая компания господина Карманова — ЕТК — эксклюзивно закупала вагоны у украинского "Днепровагонмаша".

- ЛУКОЙЛ LKOH извлек трудные льготы - Компании облегчили добычу в Западной Сибири - ЛУКОЙЛ получил льготу по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для одного из своих крупнейших растущих активов в Западной Сибири — Имилорского месторождения. Льгота дана после того, как почти все запасы Имилорского признали трудноизвлекаемыми. В 2017 году ЛУКОЙЛ пытался получить льготы для обводненных месторождений в Западной Сибири, но такое удалось только "Роснефти" ROSN. Точно оценить эффект от выданных Имилорскому льгот сложно, но в целом за 15 лет ЛУКОЙЛ может получить от них около 180 млрд руб.

- Нефть и газ защитят от иностранного софта - "Ростех" выпустит ПО для стратегических компаний - "Ростех" планирует выпустить "первую полностью отечественную" систему управления технологическими процессами. В холдинге рассчитывают, что ею заинтересуются компании нефтегазового и энергетического сектора, опасающиеся уязвимых мест в зарубежном софте. Сейчас на этом рынке доминируют иностранные Yokogawa, Siemens, ABB и Schneider Electric, полностью заменить их будет сложно, уверены эксперты.

- Hamleys встретилась с "Винни" - В рознице детских товаров появился новый игрок - Ideas4retail, открывающая в России, в частности, детские магазины Hamleys, не будет больше развиваться самостоятельно. Компания, одним из совладельцев является Александр Мамут, решила объединить свой бизнес с группой "Винни", продающей товары для детей известных европейских марок. В обмен на крупный пакет в объединенной компании, чей оборот может составить 6 млрд руб. в год, бизнесмен готов инвестировать $5 млн. Для полноценного развития новой сети, считают эксперты, за три года нужно будет вложить в четыре раза больше.

- "Мегаполису" поможет создатель - Сергей Кациев вернулся к управлению дистрибутором сигарет - Сергей Кациев, входящий в число богатейших россиян, вновь стал руководителем созданного им крупнейшего в России табачного дистрибутора "Мегаполис". От оперативного руководства компаний бизнесмен отошел три года назад, сосредоточившись на развитии сети алкомаркетов "Бристоль". Он должен будет улучшить финансовые результаты "Мегаполиса", который в 2017 году впервые за последние годы сократил чистую прибыль и EBITDA.

- Продажи новых iPad разгонят старыми - В России стартует trade-in для планшетов Apple AAPL - К выходу новой модели iPad российские ритейлеры впервые запустят программу trade-in на эти устройства в партнерстве с американской Belmont. Обменять старые iPad можно будет в сетях re:Store, Cstore (входит в "Связной") и "М.Видео". Ритейлеры могли опоздать с такой акцией, не исключают аналитики: спрос на планшеты сокращается, а срок их обновления достигает пяти лет.

ВЕДОМОСТИ

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- Владельцу группы "Сумма" Зиявудину Магомедову грозит до 30 лет лишения свободы - Он арестован по обвинению в хищении на 2,5 млрд рублей и организации преступного сообщества - 30 марта совладелец группы "Сумма" миллиардер Зиявудин Магомедов (его состояние Forbes оценивает в $1,4 млрд) был задержан и допрошен в МВД. 31 марта Тверской суд Москвы до 30 мая арестовал бизнесмена, а также его старшего брата – бывшего сенатора Магомеда Магомедова и гендиректора ООО "Интэк" (входит в "Сумму") Артура Максидова. Магомедовы обвиняются в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), хищении в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160) и организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210), сообщает "Интерфакс". В случае признания вины наказание не должно более чем в 1,5 раза превышать срок по самой тяжкой из предъявленных статей. То есть обвиняемым грозит до 30 лет лишения свободы.

- Экологические протесты выходят на федеральный уровень - Они становятся проблемой не только для местных властей, но и для Кремля - На воскресный митинг в Волоколамске против свалки "Ядрово" собралось, по разным оценкам, от 6500 до 7000 человек – больше, чем и 3 марта (около 5000), и 29 марта (6000). Население Волоколамска, по официальным данным, – менее 21 000 человек. Среди требований воскресного митинга – закрытие свалки "Ядрово", введение режима чрезвычайной ситуации, отставка губернатора Московской области Андрея Воробьева и и. о. главы района Андрея Вихарева и освобождение активиста Артема Любимова. Любимов был задержан полицией за день до митинга. На митинге были видны плакаты с обращением к президенту Владимиру Путину, в том числе "Путин, помоги".

- Отставка Тулеева на фоне трагедии в Кемерове не станет прецедентом - Кремль решил дать его преемнику больше времени на подготовку к выборам - Аман Тулеев покинул пост губернатора Кемеровской области по собственному желанию. Указ президента о досрочном прекращении его полномочий появился на сайте Кремля утром в воскресенье. После этого Владимир Путин позвонил Тулееву и поблагодарил его за многолетнюю работу. Врио губернатора назначен вице-губернатор Сергей Цивилев, перешедший на эту должность в начале марта с поста гендиректора угольной компании "Колмар".

- Россия в целом симметрично ответила на высылку своих дипломатов - Но возможна дальнейшая эскалация конфликта - Министерство иностранных дел России (МИД) объявило, что вышлет дипломатов из 30 стран – и столько же, сколько эти страны выслали российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией. Королевство совершило этот жест, посчитав, что Россия не дала своевременного и ясного ответа о своем участии в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. В частности, Россию покинет 60 дипломатов США, будет закрыто консульство в Санкт-Петербурге. США выслали 60 дипломатов России и закрыли консульство в Сиэтле. Американцы предлагали закрыть не петербургское, а екатеринбургское консульство США, но МИД принял более жесткое решение, сообщил "Ведомостям" человек, близкий к министерству.

- Пени ограничат долгом - "Можно было бы определить, что сумма пеней не может превышать какой-то размер к основному долгу", – предложил в пятницу на встрече с премьером Дмитрием Медведевым президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин (цитата по "Интерфаксу"). Ограничение позволило бы урегулировать безнадежные долги, накопленные в кризис 2015–2016 гг., без разрушения бизнеса, объяснил он. РСПП уже обсуждает вопрос с Госдумой и Минфином, рассказал Шохин. Представители Минфина и РСПП не ответили на запрос "Ведомостей" в пятницу вечером. Внести подобный законопроект депутаты планируют уже в весеннюю сессию, рассказывает налоговый консультант крупной компании, участвовавший в совещаниях в Госдуме на эту тему, вопрос с ними уже обсуждался.

- Китай начал оказывать экономическое давление на Северную Корею - Резкое сокращение экспорта могло заставить Пхеньян сесть за стол переговоров - Беспрецедентному визиту лидера КНДР Ким Чен Ына в Пекин на прошлой неделе предшествовало то, что Китай практически прекратил экспорт нефтепродуктов, угля и других важных товаров в Северную Корею в последние месяцы. Согласно официальной китайской статистике, Пекин сократил экспорт гораздо сильнее, чем предполагали санкции ООН. Это демонстрирует силу, с которой Пекин стал оказывать давление на Пхеньян в связи с его ядерной программой.

- Как Аман Тулеев превратился из народного трибуна в одиозного лидера - Развод с КПРФ, ручное управление бизнесом и другие факты из жизни бывшего главы Кузбасса - Аман Тулеев завершил 20-летнее правление Кузбассом: спустя неделю после пожара в торговом центре "Зимняя вишня", унесшего жизни 64 человек, он подал в отставку. Президент Путин поблагодарил Тулеева за работу. Казах по отцу Амангельды Тулеев – не коренной кемеровчанин (он переехал в Кемеровскую область с родителями в 1951 г., семилетним) и никогда не работал в ключевой для Кузбасса отрасли – угольной промышленности: с 1964 г. он трудился на железной дороге, дослужившись к 1988 г. до начальника Кемеровской железной дороги. Но общероссийскую известность он приобрел именно как яростный защитник Кузбасса и выразитель интересов шахтеров.

- Минфин предлагает поддержать региональные авиарейсы за счет Москвы - Авиакомпаниям это обойдется в 17 млрд рублей ежегодно, часть затрат они переложат на потребителей - Минфин предлагает обнулить НДС на внутренние авиаперевозки, совершаемые между региональными аэропортами, и поднять ставку налога до 18% для рейсов через Москву. Об этом говорится в письме от 28 марта помощника президента России Игоря Левитина министру транспорта Максиму Соколову. "Ведомости" ознакомились с содержанием документа, его подлинность подтвердили близкий к Минтрансу человек и топ-менеджер крупного аэропорта.

- Carprice вышел на второе место по продажам подержанных машин - Сервис онлайн-аукционов подержанных автомобилей обогнал всех, кроме "Рольфа" - В 2017 г. оборот сервиса онлайн-аукциона автомобилей с пробегом Carprice вырос на 60% по сравнению с 2016 г. и составил 32 017 шт., подсчитали аналитики журнала "Автобизнесревю", это второй показатель в России. Первым с 1,5-кратным отрывом идет лидер авторынка – холдинг "Рольф": он продал 48 158 подержанных машин. 3-е место – у казанского "Транстехсервиса": 30 741 автомобиль. Прямой конкурент Carprice – сервис Cartarget (использует схожую модель продаж, но работает только с февраля 2017 г.) продал в 2017 г. 1531 автомобиль, рассказал его представитель.

- АФК "Система" AFKS создает фонды для управления новыми активами - Компания Владимира Евтушенкова будет стремиться в каждый из них привлечь сторонних инвесторов - Совет директоров "Системы" в субботу одобрил новую концепцию развития корпорации, представленную новым президентом Андреем Дубовсковым. Об этом "Ведомостям" сообщил источник в АФК и подтвердил ее представитель Сергей Копытов. Нынешняя структура управления активами (пять инвестиционных портфелей, управляемых вице-президентами АФК) будет упразднена. Взамен будут созданы фонды, руководить которыми будут управляющие партнеры, рассказывают источник в "Системе" и знакомый с ее менеджерами человек. Планируется, что фонды будут инвестировать как в контрольные, так и в неконтрольные пакеты акций компаний, но не меньше 25% и "Система" будет не единственным пайщиком фондов.

- Сбербанк заработает на облаках - Вместе с интегратором "Ай-теко" госбанк предложит клиентам SberCloud - Сбербанк становится провайдером облачных IT-услуг. Вместе с системным интегратором "Ай-теко" госбанк создает облачную платформу SberCloud, которая будет предоставлять услуги как самому банку, так и внешним заказчикам, рассказали "Ведомостям" представитель Сбербанка и президент "Ай-теко" Шамиль Шакиров. Речь идет о совместном предприятии, в которое "Ай-теко" вложит свой существующий облачный бизнес, а Сбербанк поучаствует деньгами (сумма вложений не раскрывается), объясняют партнеры. Сбербанку будет принадлежать 60% предприятия.

- "Газпром" не хочет конкуренции - Концерн просит чиновников проверить, не помешают ли новые заводы его поставкам в Европу - "Газпром" просит "исключить" конкуренцию российского сжиженного и трубопроводного газа на экспортных рынках: письмо с предложением провести "анализ влияния поставок СПГ с проекта "Ямал СПГ" (50,1% у "Новатэка" NVTK. – "Ведомости") на объемы и эффективность трубопроводных поставок российского газа на целевые экспортные рынки" компания отправила министру энергетики Александру Новаку, сообщил "Интерфакс". Это подтвердил "Ведомостям" источник в Минэнерго. Представители "Газпрома", "Новатэка" и Минэнерго отказались от комментариев.

- Загорский трубный завод переходит на самообеспечение - Компания купила 250 платформ для поставок штрипса, обошлось это ей примерно в 750 млн рублей. Все это ради экономической безопасности - В конце декабря "Газпром" приостановил действие части контрактов на закупку труб большого диаметра (ТБД, нужны для магистральных трубопроводов) со всеми производителями "в связи с утратой интереса". Причиной, как рассказывали источники "Ведомостей", стал новый игрок на рынке – Загорский трубный завод (ЗТЗ). Он предложил госмонополии цены ниже, чем у конкурентов. В январе ЗТЗ получил контракт на 100 000 т ТБД, в переговорах с остальными компаниями "Газпром" настаивал на снижении цен на 20%, рассказывали собеседники "Ведомостей".

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

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- Призыв услышан - В России объявлен очередной весенний призыв в войска и на флот - Объявленный в России очередной весенний призыв в войска и на флот окажется на 10 процентов меньше по числу срочников, чем были призваны весной 2017 года. Такие данные сообщил врио начальника главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ Евгений Бурдинский.

- Отставка Тулеева принята - Многолетняя карьера кузбасского губернатора завершилась - Владимир Путин принял досрочную отставку губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, прошение о которой тот подал спустя неделю после пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня". Соответствующий указ президент подписал в воскресенье. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен вице-губернатор Сергей Цивилев. 73-летний Аман Тулеев возглавлял регион более 20 лет и являлся одним из старейших губернаторов в России.

- Дело химиков боится - Постпред России при Организации по запрещению химоружия Александр Шульгин: Как расследуют "дело Скрипаля" - Прошел почти месяц с момента происшествия в Солсбери, где четвертого марта при невыясненных обстоятельствах были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, оставшиеся, к счастью, в живых. Согласно последним данным британской стороны, 33-летняя Юлия, в отличие от своего отца, вышла из комы и идет на поправку, при этом в консульском доступе к россиянке нашим дипломатам было отказано. До сих пор не установлено, кто, как и с помощью какого яда совершил это покушение, в котором Лондон обвинил Россию, не предъявив при этом никаких доказательств.

- После пожара - Главный пожарный инспектор МЧС Ринат Еникеев о том, что обнаружили эксперты в сгоревшем торговом центре - Трагедия в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" поставила много вопросов. Главный из них, наверно: как могло случиться, что при пожаре не сработало вообще ничего, ни сигнализация, ни оповещение, ни вызов пожарных, ни пожаротушение и дымоудаление, словно огонь вспыхнул в пещере каменного века? На этот и многие другие вопросы корреспонденту "РГ" сразу по возвращении из Кемерово рассказал директор Департамента надзорной и профилактической деятельности МЧС России Ринат Еникеев.

- Санкции не помеха - Владимир Путин обсудил работу "Транснефти" - Президент Владимир Путин встретился с председателем правления "Транснефти" Николаем Токаревым. В этом году компании исполняется 25 лет. "За эти годы она превратилась в крупнейшую мировую компанию подобного рода", — заметил глава государства. Свой отчет Токарев начал с поздравлений от всего 115-тысячного коллектива с победой на выборах президента и пожелал успехов в деле развития и укрепления страны. "Транснефть" всегда рядом, всегда будет поддерживать ваши усилия в этом направлении. Можете на нас полностью рассчитывать", — заверил он.

- Сделали выводы - КПРФ на пленуме оценила итоги выборов - На пленуме в субботу КПРФ проанализировала результат своего кандидата Павла Грудинина на выборах президента РФ. Лидер коммунистов Геннадий Зюганов сделал вывод, что компартии удалось доказать свой статус реальной оппозиции. Он поставил задачи на будущее — и, в частности, на региональные выборы, в которых анонсировал участие Грудинина. Зюганов выступил с докладом "Об итогах выборов президента РФ и задачах по проведению избирательной кампании в сентябре 2018 года".

- Первое сито - "Единороссы" начинают отбор кандидатов на выборы - "Единая Россия" начинает отбор кандидатов для предстоящих в сентябре региональных выборов. Сегодня стартует выдвижение участников предварительного внутрипартийного голосования, а само оно состоится 3 июня. Процедура праймериз уже зарекомендовала себя как эффективный способ отбора кандидатов для выборов разного уровня — не только региональных, но и федеральных (в Госдуму). Потенциальными кандидатами на все посты, желающими получить поддержку партии, могут стать как ее члены, так и беспартийные.

- В пользу бизнеса - Дмитрий Медведев предостерег ведомства от "изобретения" неналоговых платежей - Система неналоговых платежей должна быть прозрачной, считает премьер-министр Дмитрий Медведев, — недопустимо, чтобы ведомства могли сами приумножать их. Председатель правительства обсудил интересующие бизнес вопросы с главой Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александром Шохиным. Шохин, в частности, обратил внимание на позицию бизнеса, что все решения о неналоговых платежах должны утверждаться не позднее чем за шесть месяцев до начала финансового года.

- Апрель. Вступает в силу - Расходы на отопление сократятся - Новые требования энергетической эффективности для многоквартирных домов начнут действовать с 6 апреля. Также в апреле собственники квартир должны получить право заключать "прямые" договоры в обход управляющих компаний с организациями, поставляющими воду, газ и другие ресурсы.

- Поторопитесь заявить о льготах - С 1 апреля все граждане, имеющие в собственности дома, квартиры, автомобили или земельные участки, будут получать налоговые уведомления по новой форме. А Федеральная налоговая служба рекомендует в апреле заявить о своих льготах по налогу на имущество.

- Чертовы колеса - В большинстве российских регионов аттракционы не проверяют к летнему сезону. В этом году ситуация должна измениться. С 18 апреля вступит в силу технический регламент Евразийского экономического союза, который, по мнению представителей отрасли, способен существенно улучшить контроль за парковой техникой.

- Прибавили почти четырем миллионам - С 1 апреля на 2,9 процента вырастут пенсии по гособеспечению, в том числе — социальные. Коснется это 3,9 миллиона россиян, 3,1 миллиона из которых — получатели социальных пенсий. Их увеличение зависит от того, как изменился прожиточный минимум пенсионеров в стране за предыдущий год. Если он остался прежним или понизился, пенсии не меняются, если стал больше — увеличиваются.

- Письма подорожали - Правление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) установило новые, повышенные, тарифы на услуги почты. Прежними они остались лишь на простые письма и бандероли. Новые тарифы начинают действовать с 1 апреля. При установлении тарифов на регулируемые государством почтовые услуги одним из критериев расчета была социальная значимость.

- Начинаются полеты в Каир - С 11 апреля российский и египетский назначенные перевозчики начнут полеты по регулярному маршруту Москва — Каир. Полеты между Москвой и Каиром будут выполняться еженедельно по понедельникам, средам и субботам. Из Каира в российскую столицу — по вторникам, четвергам и воскресеньям.

- Начали действовать новые ставки утилизационного сбора - С 1 апреля в России на 15—90 процентов выросли ставки утилизационного сбора, который касается не только легковых, но и грузовых автомобилей, а также прицепов. Сумма утилизационного сбора по новым ставкам будет добавляться к цене всех машин, которые сошли с конвейера внутри страны или въехали в пределы России после нуля часов 1 апреля 2018 года вне зависимости от степени готовности сопроводительных документов.

- В одном ряду с Токио и Гамбургом - Казань стала первым российским городом-номинантом престижной международной премии Ли Куан Ю - Столица Татарстана удостоилась специальной номинации Всемирной городской премии Ли Куан Ю, оказавшись в одном ряду с Гамбургом и Токио. Она стала единственным российским городом, который выделило жюри престижной премии. Почетная международная награда вручается раз в два года руководителям мегаполисов за успехи в управлении и внедрении инноваций, улучшающих городское хозяйство.

- Не пейте под окном - Депутаты предложили ограничить продажу алкоголя в кафе и ресторанах - Группа депутатов внесла на рассмотрение своих коллег законопроект, дающий право регионам вводить полный запрет на продажу алкоголя в кафе и ресторанах, расположенных на первых этажах жилых домов. Как поясняют авторы документа, к ним обращаются жители многоэтажек, недовольные, что у их подъездов постоянно стоят подвыпившие посетители кафе. Они и ведут себя шумно, и подают дурной пример детям.

- Риск у Мельпомены - Директору Молодежного театра Алтая не продлили контракт... Очевидно, потому, что она добивалась надежной защиты на случай пожара - Трагедия в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" заставила обратить внимание на систему противопожарной безопасности всех торгово-развлекательных центров страны. Но ТРЦ и расположенные в них кинотеатры не единственные места массового скопления людей. Нельзя забывать и об обычных театрах. Один из них Молодежный театр Алтая им В.С. Золотухина (официальное название — Алтайский государственный театр для детей и молодежи им. В.С. Золотухина). К его противопожарной оснащенности в свое время было много вопросов как у пожарных, так и у бывшего руководства театра.

- Страховая защита в долевом строительстве - Директор страховой компании А. Артамонов предлагает разумные вещи для наведения порядка в жилищном строительстве - Страховая компания "Респект" существует с 2000 года, и двенадцать последних лет активно работает с рисками в строительной отрасли. О том, каких перемен ждет на рынке компания, которую называют экспертным лидером в отрасли, рассказал генеральный директор СК "Респект" Александр Артамонов.

- Будем дружить с братом - Ни белорусов, ни россиян не надо убеждать в необходимости развивать союзную интеграцию - Накануне Дня единения народов Беларуси и России гостем "РГ" был Посол Республики Беларусь в Российской Федерации Игорь Петришенко.

- Высокий тариф - Прокуроры проверили жилье и квартплату граждан - Генеральная прокуратура подвела итоги проверки соблюдения жилищного законодательства и защиты жилищных прав граждан. Как итог — многочисленные нарушения, выявленные прокурорами по всей стране. "Практика прокурорского надзора свидетельствует о многочисленных нарушениях жилищного законодательства в деятельности региональных органов государственной власти, органов местного самоуправления и управляющих многоквартирными домами организаций", — сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Генпрокуратуры.

- Наркотики мимо - Усилен контроль за веществами, из которых можно синтезировать запрещенные препараты - Правительство усиливает контроль за оборотом некоторых химических веществ, которые могут послужить сырьем для изготовления наркотических и психотропных препаратов. На переход к новому порядку использования таких веществ отведено 180 дней. Постановление об этом подписал премьер Дмитрий Медведев. Речь идет о химикатах 1-фенил-2-нитропропене и дифенилацетонитриле, которые могут быть использованы в качестве прекурсоров (то есть веществ-предшественников) для получения запрещенных к свободному обороту в нашей стране наркотических средств, в частности амфетамина.

- Ответили зеркально - Москва высылает дипломатов из 24 стран Запада - Дипломатическое противостояние из-за так называемого "дела Скрипаля" стало очередным витком в нисходящей спирали в отношениях России и стран Запада. В минувшие выходные несколько сотен российских дипломатов в столицах от австралийской Канберры до канадской Оттавы спешно паковали чемоданы. Скоординированная антироссийская акция почти трех десятков государств во главе с Британией и США и зеркальный ответ Москвы стали одним из наиболее масштабных выдворений дипломатов, который по географии и количеству высылаемых людей не имел аналогов даже в годы "холодной войны".

- Мусор made in Switzerland - Альпийская республика захламляет Францию отходами - Ив Луврие, мэр небольшого городка Ла-Клюз-э-Мижу, что во французском департаменте Ду, рядом со швейцарской границей, вне себя от возмущения. Мусорные контейнеры на подвластной ему территории наполняются с необычайной скоростью. Причем многие мешки с отходами не местного, а заграничного происхождения — из соседней альпийской республики. "Если это не остановить, то нам придется повышать налог на уборку мусора", — разделяет его негодование коллега Бернар Мамэ из горного поселка ЛеРусс (департамент Юра), также расположенного в нескольких десятках километров от границы со Швейцарией.

- На сигналы не отвечал - Китайская орбитальная станция увеличила скорость падения на Землю - Китайская орбитальная станция "Тяньгун-1" ("Небесный дворец") могла столкнуться с Землей в ночь на понедельник. Такой прогноз опубликовало Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD). По оценке военных, "Небесный дворец" должен был упасть на планету в 00.52 по Гринвичу с интервалом плюс-минус 14 часов. Более точно предположить время и место приземления "Тяньгун-1" не позволяли неточности моделирования сопротивления атмосферы.

- Циничный туризм - "Гардиан" оскорбила греков - Британская газета "Гардиан" попыталась организовать "циничные" с этической точки зрения турпоездки в Грецию. За 2500 фунтов стерлингов издание сделало своим читателям "эксклюзивное предложение": провести семидневный образовательный тур по Греции с акцентом на знакомство с последствиями экономического кризиса. С 2010 года ВВП страны упало на 25 процентов, без работы осталась почти треть местного населения. Саму постановку вопроса об извлечении англичанами прибыли из столь чувствительной для греков темы в самой Греции немедленно назвали оскорбительной и аморальной.

- Лондон инспирировал "дело Скрипаля" - Экс-премьер Японии раскрыл планы Терезы Мэй - Британия инспирировала дело с отравлением нервнопаралитическим веществом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Такую точку зрения в своем Twitter высказал бывший премьер-министр Японии Юкио Хатояма. "Если подумать, четыре года назад, непосредственно перед Олимпиадой в Сочи, Запад незаконными методами сверг пророссийски настроенную власть на Украине. В результате Крым, где живет большое количество русских, принял на референдуме решение о присоединении к России, — напомнил японский политик и продолжил: -— В этот раз, незадолго до начала чемпионата мира по футболу в России, Англия опять-таки инспирировала инцидент с нервно-паралитическим веществом А234, и отношения между Западом и Россией деградировали".

- Прогноз на три года - Минприроды предложило расформировать Росгидромет и создать единую компанию - Вместо Росгидромета может быть создана отдельная госкомпания, заявил глава минприроды Сергей Донской на коллегии ведомства. А к 2021 году города России должны быть освобождены от лишнего транспорта — такую задачу в своем выступлении поставил специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

- Долги напрокат - Проверить заложенные автомобили можно будет через портал госуслуг- Новый законопроект упрощает процедуру проверки автомобиля на чужие долги. Теперь гражданин сможет получить соответствующую информацию в Федеральной нотариальной палате через портал Госуслуг. Документ разработан министерством финансов при экспертном участии Федеральной нотариальной палаты. Напомним, что реестр уведомлений о залоге ведет нотариат. Сегодня справку можно получить через любого нотариуса. Также сведения можно узнать в режиме онлайн на официальном сайте Федеральной нотариальной палаты.

- Фискальное притяжение - Легендарному Саратовскому аэроклубу грозит закрытие - Легендарный Саратовский аэроклуб ДОСААФ, где учился летать первый космонавт планеты Юрий Гагарин, может закрыться из-за неподъемного земельного налога. В прошлом году налоговая инспекция по итогам проверки насчитала недоимку на критическую для этой некоммерческой организации сумму. Только за 2016 год аэроклуб должен с учетом пеней заплатить более 3 миллионов рублей.

- В полет за полцены - На Дальнем Востоке выстроились очереди за льготными авиабилетами - В конце прошлой недели крупный российский перевозчик первым открыл продажи субсидированных из федеральной казны авиабилетов для жителей Дальнего Востока. По ценам значительно ниже обычных. Программы субсидируемых полетов из различных регионов России в центральную ее часть действует почти десять лет, с 2009 года, и многие пенсионеры и студенты с нетерпением ждут начала продаж билетов за полцены.

- Обследуют каждый дом - Пожарную безопасность многоэтажек планируется проверять раз в пять лет - В России предлагается проводить техническое обследование многоквартирных домов каждые пять лет. В том числе в рамках таких проверок будет проверяться соблюдение противопожарных норм. Минстрой разработал соответствующий проект поправок в Жилищный кодекс, сообщил министр строительства и ЖКХ Михаил Мень на коллегии ведомства.

- Восход заката - Жительница Екатеринбурга отсудила у застройщика полмиллиона за квартиру без света - Жительница Екатеринбурга отсудила компенсацию в 483 тысячи рублей у застройщика, который лишил ее солнечного света, построив рядом с ее домом 16-этажку. Жильцы затененного дома начали хлопотать об освещенности своих квартир еще на стадии фундамента, летом 2015-го. Когда многоэтажка накрыла-таки своей тенью соседний дом, расследование Роспотребнадзора обнаружило нарушения санитарного законодательства, а именно: в одной из "темных" комнат "продолжительность непрерывной инсоляции составляет 28 минут" (при двухчасовой норме).

- Поразительно точно - Начинается серийный выпуск нового снайперского комплекса - Руководитель Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) Дмитрий Семизоров сообщил, что подразделения Росгвардии, ФСБ и ФСО скоро получат суперсовременный снайперский комплекс. Речь идет именно о комплексе, названном "Точность", а не просто о снайперской винтовке.

- Из снежного плена - Под Калугой участковый спас пенсионерку - В Калужской области участковый уполномоченный откопал одинокую старушку, дом которой засыпало снегом под самую крышу. Возможно, никто бы об этом и не узнал, но родственники пенсионерки написали благодарственное письмо. "За неравнодушие и должное отношение к исполнению своих служебных обязанностей родственники 90-летней жительницы Ульяновского района выражают благодарность старшему участковому уполномоченному полиции Александру Владимировичу Власкину", — говорится в их письме руководству регионального УМВД.

- Деньгам сбивают цену - Сергей Бодрунов: Ключевая ставка должна быть снижена почти вдвое - Ключевую ставку целесообразно снизить до 4 процентов, а значительную часть валютных резервов направить на реализацию прорывных проектов — такое мнение выразил президент Вольного экономического общества России, директор Института нового индустриального развития имени С.Ю. Витте Сергей Бодрунов на "Деловом завтраке" в "Российской газете". Он состоялся в преддверии IV Санкт-Петербургского международного экономического конгресса, посвященного будущему нового индустриального общества.

- Трасса секонд-хенд - Росавтодор предложил узаконить вторичное использование асфальта при ремонте дорог - Росавтодор намерен ввести в России стандарт, который нормативно закрепит вторичное использование асфальта. "Вторичный асфальтобетон используется подрядными организациями Росавтодора на федеральных трассах только при ремонте и капитальном ремонте некоторых участков трасс, где это действительно целесообразно", — пояснили "Российской газете" в агентстве.

- В детский сад — с пеленок - В Хабаровском крае в ясли начнут принимать детей с двух месяцев - Детей с двух месяцев готова принимать первая в регионе группа в поселке Солнечный Солнечного района. Ясли откроют в детском саду "Лучик". С появлением яслей для таких крохотных детей в крае начали реализовывать президентскую инициативу об удовлетворении потребности населения в услугах дошкольного образования для детей младшего возраста.

- Заслали клопа - Запрет ввоза фруктов из Абхазии может быть вызван биологической диверсией - 2 апреля ввоза из Абхазии фруктов и орехов вызван наличием коричнево-мраморного клопа. При этом Россельхознадзор не исключает применение биологического оружия. Если такие факты подтвердятся, ведомство готово обратиться в Интерпол для дальнейшего расследования. "Пока абхазская сторона не дает гарантий, что сможет справиться с заразой в кратчайшие сроки", — пояснила в беседе с "РГ" официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано.

ИЗВЕСТИЯ

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- Спасение улетающих - Пассажиров, оставшихся за границей по вине авиакомпаний, вывезут за госсчет - Новый порядок вывоза пассажиров, застрявших в аэропортах по вине недобросовестных перевозчиков, разработали российские авиационные власти. Действующие нормы оказались неэффективными в прошлом году, когда прекратила работу "ВИМ-Авиа". Тысячи ее клиентов долгое время не имели возможности вылететь по купленным билетам. Теперь же государство возьмет на себя оплату перевозки пассажиров в ситуациях, когда авиакомпания окажется банкротом и потеряет все возможности продолжать выполнение рейсов.

- Проверка иском - Россия в скором времени подаст иск в американский суд для возвращения дипсобственности в США. Как рассказал "Известиям" высокопоставленный источник в дипломатических кругах РФ, для защиты своих интересов Москва уже наняла американских юристов. По словам собеседника, подача иска на фоне дипломатического конфликта с рядом западных стран — возможность для американского правосудия "доказать свою независимость и политическую непредвзятость". Бывший посол РФ в США Сергей Кисляк и заместитель главы МИДа Сергей Рябков также заверили "Известия": Москва не собирается отступать и доведет дело до конца.

- Забвение в Сети - Роскомнадзор ограничит в интернете доступ к информации, которая по решению суда была признана порочащей честь, достоинство или деловую репутацию гражданина или юрлица. Блокировка будет проводиться в случаях, если ресурс не исполнил постановление в установленный срок. Соответствующий законопроект подготовлен депутатами от "Единой России". Собеседник во фракции заявил "Известиям", что документ ("Известия" ознакомились с текстом) планируется внести в начале недели, его рассмотрение в первом чтении намечено на середину апреля. Эксперты полагают, что нововведения связаны в том числе с трагедией в Кемерово: в Сети появилось много непроверенной информации, которая вызвала негативную реакцию общества.

- Волоколамск снимет маски - Система дегазации на полигоне Ядрово под Волоколамском поможет избавить жителей от неприятных запахов, считают опрошенные "Известиями" эксперты. Она должна заработать к 15 июня, обещают подмосковные власти. В минувшее воскресенье жители города вновь собрались на митинг против свалки.

- Трагедия ускорила отставку Тулеева - Президент назначил врио губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева - Владимир Путин принял отставку губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Врио главы региона назначен его заместитель, экс-руководитель угольной компании "Колмар" Сергей Цивилев. Сам Аман Тулеев объяснил свой уход трагедией в ТЦ "Зимняя вишня": по его словам, с таким "тяжелейшим грузом" на этом посту оставаться нельзя. Эксперты полагают, что губернатор принял непростое для себя решение с учетом общественного мнения: после пожара в торговом центре горожане потребовали от Амана Тулеева уйти в отставку. Позиции нынешнего врио во многом будут зависеть от расследования дела.

- Управленцы изучили антикоррупционный опыт Гонконга - Участники тренингов для высшего управленческого кадрового резерва, организованных на базе РАНХиГС, проходят обучение противодействию коррупции в Гонконге. Об этом "Известиям" сообщили два слушателя программы, еще два собеседника в Госдуме подтвердили, что депутаты — участники курса находятся в Гонконге. По словам одного из них, обучение завершится в апреле. Эксперты полагают, что в России имеется достаточно инструментов для борьбы с коррупцией, однако изучение восточного опыта — на примере Гонконга и Сингапура — тоже может оказаться полезным.

- За неимением доказательств - Суд над российским программистом Петром Левашовым, находящимся в американской тюрьме, перенесен на 3 декабря 2018 года. Об этом "Известиям" сообщил адвокат россиянина Игорь Литвак, отметив, что рассмотрение дела присяжными займет несколько месяцев. Поэтому приговора, по его словам, не стоит ждать ранее 2019 года. Адвокат также подчеркнул, что прокуратура до сих пор не предоставила никаких доказательств вины "российского хакера".

- ЦБ роняет ставки - Банки смогут снизить ставки по кредитам на 0,5–1 п.п. благодаря сокращению издержек на обработку персональных данных клиентов. Без согласия на эту процедуру кредитные организации не дают займы. Но хранить документы приходится в течение пяти лет, что требует больших затрат. Центробанк решил сократить срок до трех лет, рассказали "Известиям" в регуляторе. Там уже разработали проект поправок к закону "О кредитных историях".

- "Мы уже начали заваривать мусоропроводы" - Эксперты не раз говорили, что мусорную проблему Московского региона можно решить с помощью приграничных областей — Ивановской, Тульской, Тверской, Калужской. О том, как обстоят дела с утилизацией коммунальных отходов в Калужской области, что уже предпринято властями для раздельного сбора и чего именно ждут инвесторы, готовые вложить средства в налаживание системы раздельного сбора мусора и его переработку, в интервью "Известиям" рассказал губернатор области Анатолий Артамонов.

- "Сумма" хищений - В ближайшие два дня арестованных по делу группы "Сумма" навестят правозащитники. Об этом "Известиям" рассказали в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы. Ее представители хотят проверить, в каких условиях содержатся совладельцы группы Зиявудин и Магомед Магомедовы, а также руководитель компании "Интэкс" (входит в группу) Артур Максидов. В СИЗО их поместили в субботу. Бизнесменам вменяют в вину мошенничество в особо крупном размере, растрату и организацию преступного сообщества.

- Луне поставят градусник - Уникальный прибор определит температуру и состав грунта естественного спутника Земли - Российскую космическую станцию "Луна-27" оснастят высокочувствительным градусником. Посадочный аппарат высадится на естественном спутнике Земли в 2022 году. Ранее температуру поверхности Луны измеряли лишь дистанционно — радиоизлучением с Земли. Прибор также определит магнитные свойства породы и ее плотность. Это даст информацию о наличии льда под поверхностью. Тепловой поток внутри Луны позволит больше узнать о происхождении и эволюции естественного спутника Земли.

- Орбитальные ПДД - Предприятия госкорпорации "Роскосмос" создают систему для предотвращения столкновений космических аппаратов (КА) на орбите. В случае вероятности "небесного ДТП" катастрофы можно избежать за счет маневра КА. Проект "Космический навигатор" будет готов предоставлять необходимую для этого информацию операторам спутниковых группировок.

- Непорочное сердце - Российские ученые приступили к созданию искусственной системы кровообращения для новорожденных. Биотехнический комплекс должен обеспечить работу сердца в случае наличия только одного желудочка. Это даст возможность значительно облегчить состояние таких больных. В ряде случаев можно будет избежать серии сложных операций. Специалисты Первого МГМУ имени Сеченова приступили к разработке системы поддержки жизнедеятельности для детей, родившихся с не полностью сформированными желудочками сердца или отсутствием одного из них.

РБК RBCM daily

www.rbcdaily.ru

- Организованное бизнес-сообщество - Почему арестовали братьев Магомедовых - Тверской суд Москвы в субботу, 31 марта, арестовал на два месяца владельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова, занявшего в 2017 году 63-е место в рейтинге российского Forbes с состоянием в $1,4 млрд. Он подозревается в создании преступного сообщества и ряде эпизодов мошенничества и растраты. Вместе с миллиардером взяты под стражу его старший брат, экс-сенатор от Смоленской области Магомед Магомедов, и глава компании "Интэкс", входящей в структуру "Суммы", Артур Максидов. В компаниях группы по всей стране от Якутии до Дагестана продолжаются различные следственные действия.

- Врио с угольным прошлым - Каковы шансы Сергея Цивилева остаться во главе Кемеровской области - В воскресенье, 1 апреля, президент Владимир Путин принял отставку главы Кемеровской области Амана Тулеева, который возглавлял регион более 20 лет. Временно исполняющим обязанности главы области назначен вице-губернатор Сергей Цивилев. Комментируя свое назначение, Цивилев сказал, что вступает в должность "в тяжелый момент", и пообещал, что виновные в пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" не будут "выгорожены или спрятаны".

- Итальянцы уплыли вслед за американцами - Eni заморозила совместный с "Роснефтью" проект в Черном море - Геологоразведочная деятельность "Роснефти" на участке Вал Шатского в Черном море приостановлена на время действия санкций, пока не появится необходимое для этого технологическое оборудование, заявил РБК в пятницу, 30 марта, руководитель Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) Евгений Киселев. "Мы не будем обязывать компанию бурить скважину, не имея технических средств, которые бы надежно гарантировали безопасность такого бурения", — сказал он.

- Пожарная тревожность - Почему контрольно-надзорная деятельность МЧС не смогла предотвратить трагедию в Кемерово - Пожар в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня", в котором погибли 64 человека, вызвал предсказуемую реакцию российских властей: президент пообещал найти и наказать всех виновных, Генпрокуратура поручила начать тотальные внеплановые проверки торговых центров, а МЧС попросило себе больше надзорных полномочий. Трагедия в Кемерово — не случайность, а следствие системных проблем, говорят опрошенные РБК эксперты в сфере пожарной безопасности: невозможно выполнить все 100 тыс. требований, содержащихся в нормативных документах, иногда проще заплатить штраф или взятку инспектору, качество проверок и проверяющих страдает, а бизнес сам часто экономит на элементарных вещах, которые могли бы снизить пожарные риски.

- "Магнит" MGNT поднял рынок M&A - Эксперты Thomson Reuters оценили объем сделок с российскими активами в начале 2018 года - Объем сделок слияния и поглощения в России за первый квартал 2018 года увеличился почти в два с половиной раза, говорится в обзоре Thomson Reuters. Основной вклад в этот рост внесла покупка 29% акций "Магнита" госбанком ВТБ.

- Абдель ас-Сиси вне конкуренции - Как глава Египта обеспечил себе победу в президентской гонке - Президент Египта Абдель ас-Сиси переизбран почти с рекордной поддержкой. При ас-Сиси отношения с Россией значительно активизировались, курс на сближение с Москвой продолжится, говорят эксперты. Согласно предварительным данным, ас-Сиси набрал 96,9% голосов, его соперник — всего 3,1%, явка составила 42%, сообщила 30 марта государственная египетская газета Al-Ahram.