"Национальная медиа группа" исключена из списка аффилированных лиц "Сургутнефтегаза"

МОСКВА, 2 апр /ПРАЙМ/. "Национальная медиа группа" (НМГ) исключена из списка аффилированных лиц "Сургутнефтегаза" SNGS, говорится в документах нефтяной компании.

Согласно документу, ЗАО "Национальная медиа группа" исключено из списка аффилированных лиц "Сургутнефтегаза" 28 февраля. Оно входило в список аффилированных лиц, так как "Сургутнефтегаз" имел право распоряжаться более чем 20% акций НМГ.

В пресс-службах нефтяной компании и НМГ отказались от комментариев по этому сообщению.

НМГ - крупнейший в России частный медиахолдинг, созданный в 2008 году путем объединения медийных активов ОАО "АБ Россия", Алексея Мордашова, ОАО "Сургутнефтегаз" и страховой группы "Согаз". Согласно данным "Сургутнефтегаза", по состоянию на конец 2017 года ему принадлежало 23,97% акций НМГ.

В состав НМГ входят "Первый канал", РЕН ТВ, "Пятый канал" и "78", газеты "Известия", "Спорт-экспресс", "Metro-Петербург", мультимедийный информационный центр IZ.ru. В 2014 году холдинг вышел на рынок производства телевизионного и киноконтента за счёт приобретения доли в компании Art Pictures Vision. В 2015 году было создано совместное предприятие НМГ и Discovery Communications "Медиа Альянс", под управлением которого находятся российские каналы Discovery Networks, Eurosport, Turner. В 2016 году НМГ заключила партнерство с Viasat World по развитию в России каналов группы.