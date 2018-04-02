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Все системы румынской АЭС во время неполадок сработали штатно – проектировщик


Энергосети / Мировая экономика

ВАШИНГТОН, 2 апр /ПРАЙМ/. Все системы румынской АЭС сработали должным образом во время неполадок с электроснабжением, сообщили РИА Новости в канадской компании SNC-Lavalin, преемнице проектировщика румынской атомной станции. Ее специалисты оказывают поддержку Румынии для обеспечения надлежащей работы АЭС.

На прошлой неделе был остановлен второй энергоблок румынской АЭС "Чернавода" из-за проблем в его электрической части. Произошедший инцидент стал вторым за последние несколько дней. В компании-операторе этой АЭС S.N. Nuclearelectrica SA (SNN) сообщили, что инцидент не влияет на ядерную безопасность. Энергоблок был вновь подключен к сети 30 марта.

"Согласно нашему пониманию, второй блок "Чернавода" был остановлен из-за неполадки насоса электрической, неатомной части станции. Что касается первого блока, то прекратилась подача энергии, что повлияло на систему регулирования одного из реакторов. Все системы сработали в соответствии со своей проектировкой", - сообщили РИА Новости в SNC-Lavalin, дочернее предприятие которой в 2011 году выкупило активы промышленных ядерных реакторов у государственной Atomic Energy of Canada Limited (AECL), спроектировавшей румынскую АЭС.

"Реактор был отключен оператором (станции – ред.), подача энергии была восстановлена, и энергоблок был вновь включен", - сообщили в компании.

В пресс-службе заверили, что технические специалисты SNC-Lavalin поддерживают контакты с компанией-оператором SNN для обеспечения надлежащей работы АЭС.

"Чернавода" — крупнейший производитель электроэнергии Румынии и единственная атомная электростанция в стране. Она была спроектирована канадской AECL, которая в 2011 году передала управление промышленными ядерными реакторами коммерческой Candu Energy Inc., дочернему предприятию SNC-Lavalin.

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