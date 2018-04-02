Турция выдала разрешение на строительство первого блока АЭС "Аккую"

АНКАРА, 2 апр /ПРАЙМ/. Агентство по атомной энергетике Турции выдало лицензию на строительство первого блока АЭС "Аккую", сообщает в понедельник агентство Anadolu.

Отмечается, что проект АЭС, который реализует Росатом, был признан регулятором соответствующим всем принятым в Турции требованиям.

Ожидается, что церемония по закладке фундамента АЭС "Аккую" пройдет во вторник с участием президента РФ Владимира Путина и его турецкого коллеги Тайипа Эрдогана.

Проект АЭС "Аккую" включает четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200 поколения "3+", соответствующими самым высоким, так называемым "постфукусимским" стандартам безопасности. Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1200 МВт. Стоимость проекта составляет порядка 20 миллиардов долларов.

"Аккую" - первый в мире проект АЭС, реализуемый по модели BOO ("build-own-operate", "строй-владей-эксплуатируй"). В соответствии с этой моделью Россия построит станцию, будет ею владеть и ее эксплуатировать.