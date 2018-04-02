ArcelorMittal, Vedanta и группа с участием ВТБ и JSW претендуют на покупку Essar Steel

Добавлены подробности про структуры группы ВТБ и JSW (в третий абзац), информация о компании (шестой абзац).

МОСКВА, 2 апр /ПРАЙМ/. Транснациональная компания ArcelorMittal, металлургическая компания Vedanta Resources и группа инвесторов, в которую входят российский банк ВТБ и индийская JSW Steel, подали заявки на покупку обанкротившейся индийской Essar Steel, передает агентство Рейтер со ссылкой на сообщение компаний. Подача заявок завершилась в понедельник.

ArcelorMittal сообщила, что ее индийская "дочка" подала заявку в составе совместного предприятия с Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp. Однако индийский закон запрещает подавать заявки на приобретение банкрота, если у самой компании есть активы, не выплатившие задолженности по кредитам. Компания поспешно продала пакет акций индийского производителя оцинкованной стали Uttam Galva Steel, который разорился в прошлом году, для участия в новом тендере. В конце марта компания Uttam Galva объявила, что фондовые биржи, наконец, одобрили информацию о том, что ArcelorMittal уже не является основным инвестором Uttam Galva.

Индийская сталелитейная компания JSW Steel в понедельник сообщила, что присоединилась к заявке NuMetal, крупнейшим акционером которой является российский банк ВТБ, отмечает агентство. По словам содиректора компании Сешагири Рао (Seshagiri Rao), которые приводит агентство, предложение о партнерстве поступило со стороны NuMetal. При этом как сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники, JSW сменила Реванта Руйи, сына основателя Essar Steel, в группе инвесторов ВТБ NuMetal. Ранее СМИ писали о том, что заявка группы была отклонена из-за наличия среди акционеров NuMetal Реванта Руйи.

Глава Vedanta Resources миллиардер Анил Агарвал подтвердил участие своей компании в тендере на выкуп Essar Steel в эфире индийского телеканала CNBC TV18. На прошлой неделе местное подразделение компании Vedanta Ltd уже приобрело на аукционе еще одного местного банкрота - компанию Electro Steels.

В предыдущем раунде заявок кредиторы Essar Steel вынуждены были отклонить обе заявки претендентов - от ArcelorMittal и консорциума под руководством ВТБ - из-за связи претендентов с другими обанкротившимися структурами.

Essar Steel – крупнейший индийский производитель стали, обладающий производственными мощностями в 10 миллионов тонн стали в год, согласно данным с официального сайта компании. Продает сталь на рынках Азии и Северной Америки. В прошлом году компания заявила о своей неплатежеспособности.