FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

ArcelorMittal, Vedanta и группа с участием ВТБ и JSW претендуют на покупку Essar Steel


Рынки / Мировая экономика

Добавлены подробности про структуры группы ВТБ и JSW (в третий абзац), информация о компании (шестой абзац).

МОСКВА, 2 апр /ПРАЙМ/. Транснациональная компания ArcelorMittal, металлургическая компания Vedanta Resources и группа инвесторов, в которую входят российский банк ВТБ и индийская JSW Steel, подали заявки на покупку обанкротившейся индийской Essar Steel, передает агентство Рейтер со ссылкой на сообщение компаний. Подача заявок завершилась в понедельник.

ArcelorMittal сообщила, что ее индийская "дочка" подала заявку в составе совместного предприятия с Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp. Однако индийский закон запрещает подавать заявки на приобретение банкрота, если у самой компании есть активы, не выплатившие задолженности по кредитам. Компания поспешно продала пакет акций индийского производителя оцинкованной стали Uttam Galva Steel, который разорился в прошлом году, для участия в новом тендере. В конце марта компания Uttam Galva объявила, что фондовые биржи, наконец, одобрили информацию о том, что ArcelorMittal уже не является основным инвестором Uttam Galva.

Индийская сталелитейная компания JSW Steel в понедельник сообщила, что присоединилась к заявке NuMetal, крупнейшим акционером которой является российский банк ВТБ, отмечает агентство. По словам содиректора компании Сешагири Рао (Seshagiri Rao), которые приводит агентство, предложение о партнерстве поступило со стороны NuMetal. При этом как сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники, JSW сменила Реванта Руйи, сына основателя Essar Steel, в группе инвесторов ВТБ NuMetal. Ранее СМИ писали о том, что заявка группы была отклонена из-за наличия среди акционеров NuMetal Реванта Руйи.

Глава Vedanta Resources миллиардер Анил Агарвал подтвердил участие своей компании в тендере на выкуп Essar Steel в эфире индийского телеканала CNBC TV18. На прошлой неделе местное подразделение компании Vedanta Ltd уже приобрело на аукционе еще одного местного банкрота - компанию Electro Steels.

В предыдущем раунде заявок кредиторы Essar Steel вынуждены были отклонить обе заявки претендентов - от ArcelorMittal и консорциума под руководством ВТБ - из-за связи претендентов с другими обанкротившимися структурами.

Essar Steel – крупнейший индийский производитель стали, обладающий производственными мощностями в 10 миллионов тонн стали в год, согласно данным с официального сайта компании. Продает сталь на рынках Азии и Северной Америки. В прошлом году компания заявила о своей неплатежеспособности.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ