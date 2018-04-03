АНОНС - Путин посетит с двухдневным визитом Турцию, где встретится с Эрдоганом и Роухани

МОСКВА, 3 апр /ПРАЙМ/. Президент России Владимир Путин посетит с двухдневным визитом Турцию, где проведет переговоры с лидером республики Реджепом Эрдоганом и примет участие в саммите России, Турции и Ирана по Сирии.

Это первая заграничная поездка Путина после победы на выборах. Ожидается, что 3 апреля состоятся двусторонние переговоры лидеров России и Турции в узком составе, после чего пройдет заседание Совета сотрудничества высшего уровня.

"Состоится седьмое заседание российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня. Будут рассмотрены состояние и перспективы развития двустороннего торгово-экономического взаимодействия, ход реализации совместных стратегических проектов, в частности в области энергетики. Планируется затронуть актуальную региональную и международную тематику, включая совместную борьбу с терроризмом, ситуацию в Сирии", - сообщила пресс-служба Кремля.

В поездке Путина будут сопровождать ряд представителей ключевых ведомств и руководителей крупных компаний.

По итогам переговоров стороны подпишут ряд соглашений и дадут пресс-конференцию.

ПЕРВЫЙ ПОШЁЛ

Как рассказал помощник российского лидера по внешней политике Юрий Ушаков, визит Путина в Турцию начнется с видеоконференции по случаю старта строительных работ на АЭС "Аккую". Путин и Эрдоган по видеосвязи пообщаются с участниками проекта и , как ожидается, дадут команду на заливку бетона в основание первого энергоблока.

Ушаков напомнил, что согласно подписанному межправсоглашению не менее 51% акций должны принадлежать российским компаниям, остальные 49% акций могут быть проданы внешним инвесторам.

Представитель Кремля также сообщил, что 28 марта проектная компания "Аккую" получила в Турции статус стратегического инвестора - это позволит расширить налоговые льготы и преференции. "Экономии этой компании может составить в результате этого где-то 10 миллиардов долларов. Общая стоимость проекта "Аккую" - это 20 миллиардов долларов. Проект финансируется на 100% российской стороной", - заявил Ушаков.

АЭС "Аккую" – первый в мире проект атомной электростанции, реализуемый по модели "строю-владею-эксплуатирую" (российская сторона обеспечивает финансирование, эксплуатацию и управление станцией).

В Кремле подчеркивают, что Россия, таким образом, встает у истоков создания в Турции атомной отрасли, способствуя освоению этой страной передовых, энергоэффективных и безопасных ядерных технологий.

СОТРУДНИЧЕСТВО ВЫСШЕГО УРОВНЯ

В Кремле отмечают, что политический диалог России и Турции в целом носит весьма насыщенный характер. В 2017 году состоялись восемь личных встреч Путина и Эрдогана, а с начала 2018 года они семь раз говорили по телефону.

На повестке дня предстоящей встречи – обсуждение мер по закреплению позитивных тенденций в торгово-экономических связях. За 2017 год российско-турецкий товарооборот вырос на 40,5% и составил 22,1 миллиарда долларов (в 2016 году – 15,8 миллиарда). Объёмы встречных капиталовложений – примерно по 10 миллиардов долларов с каждой стороны.

В ходе переговоров намечено обсудить также меры по развитию сотрудничества в промышленности, строительстве и транспортных перевозках. Речь пойдет и о подготовке к проведению в 2019 году "перекрестного" года культуры и туризма.

Важное место в диалоге двух стран занимают вопросы усиления координации правоохранительных ведомств в борьбе с международным терроризмом и организованной преступностью.

Планируется также затронуть координацию в рамках многосторонних организаций – ООН, ОБСЕ, ЧЭС, ШОС.

ТУРЕЦКИЙ ПОТОК

Ключевое значение имеет сотрудничество в энергетической сфере. Турция занимает второе место по закупкам российского природного газа. В 2017 году "Газпром GAZP экспорт" поставил в эту страну 29 миллиардов кубометров газа.

Как сообщил Ушаков, работы над сооружением газопровода "Турецкий поток" идут успешно. По его словам, получено большинство разрешений, необходимых для реализации проекта в соответствии с утвержденным графиком. Газопровод состоит из двух ниток общей производительностью 31,5 миллиард кубометров газа в год (15,75 миллиарда каждая).

Поставки по первой нитке будут осуществляться турецким потребителям, а по второй – на границу Турции и ЕС, где планируется организовать точку сдачи. Ввод в эксплуатацию обеих ниток газопровода намечен до 30 декабря 2019 года.

ПОСТАВКИ С-400

На переговорах стороны также обсудят военно-техническое сотрудничество, в частности поставки вооружения.

Как заверили в Кремле, Россия предпримет усилия, чтобы удовлетворить просьбу Турции о сокращении сроков поставки комплексов С-400.

"Это вопрос, как вы знаете, турецкой стороной поднимался. И (глава МИД России Сергей) Лавров на него уже отвечал. И, насколько я знаю, с нашей стороны будут предприняты усилия эту просьбу турецкой стороны удовлетворить", - говорил Ушаков.

В декабре 2017 года в Анкаре российские и турецкие представители подписали кредитное соглашение по поставкам зенитно-ракетных комплексов С-400. Согласно заявлению секретариата оборонпрома Турции, Анкара покупает две батареи этого комплекса, которые будут обслуживаться турецким персоналом. Стороны договорились о технологическом сотрудничестве в этой области для развития производства зенитно-ракетных комплексов в Турции.

ПРЕСЛОВУТЫЕ ПОМИДОРЫ

Кроме того, на встрече ожидается дальнейшее обсуждение вопросов отмены оставшихся барьеров в двусторонней торговле и расширения номенклатуры сельскохозяйственных товаров, поставляемых из России и Турции на национальные рынки.

Россия уже сняла значительную часть ограничений на импорт турецкой сельхозпродукции (кроме томатов).

"Наверняка будут обсуждаться пресловутые помидоры. Сейчас сохраняется лимит на число поставщиков турецких томатов, 12 предприятий работают с нами, поставляют этот вид сельхозпродукции", - сказал Ушаков журналистам.

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОДПИСАНИЯ

Итогом заседания Совета сотрудничества высшего уровня станет подписание ряда документов, в частности в области связи, а также по линии Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

"По итогам (совета) имеется в виду подписать ряд двусторонних документов. Пять документов сейчас согласовано. Это меморандум о сотрудничестве в области связи и информационных технологий… меморандум о сотрудничестве в области социальной политики, прав женщин, семьи и детей, межведомственный меморандум о сотрудничестве в области спорта и также два соглашения по линии РФПИ", - сказал Ушаков.