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ConocoPhillips договорилась о продаже непрофильных активов на $250 млн


Энергосети / Мировая экономика

МЕХИКО, 3 апр /ПРАЙМ/. Американская ConocoPhillips в первом квартале 2018 года договорилась о продаже активов, которые считает непрофильными, на 250 миллионов долларов. Об этом компания сообщила в понедельник.

Закрыты небольшие сделки по продаже в сланцевом басейне Permian, во втором квартале будет завершена сделка по активам в Южном Техасе.

В феврале Conoco объявила о покупке сланцевых активов в штате Луизиана площадью 245 тысяч акров (99 тысяч гектаров), где в этом году планирует пробурить несколько разведочных скважин.

Кроме того, компания купила участки в Канаде площадью 35 тысяч акров (14 тысяч гектаров) за 120 миллионов долларов.

Американская нефтегазовая компания ConocoPhillips была основана в 1917 году и базируется в Хьюстоне, штат Техас. Численность сотрудников составляет около 15 тысяч человек.

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