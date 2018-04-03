Дайджест российских СМИ – 3 апреля

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КОММЕРСАНТ

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- Конкуренция на грани преференции - Госкомпаниями изобретены уже более пяти тысяч способов договорных закупок - Половину поставок госкомпаниям осуществляли единственные поставщики — на 9,6 трлн руб. в 2017 году. Минфин, опубликовавший в понедельник мониторинг закупок госкомпаний, констатирует, что госАО придуманы уже 5 тыс. неконкурентных способов определения поставщиков, доля конкурентных закупок упала с 5% до 3,6%.

- Российскому спорту пора меняться - Спустя месяц с небольшим после завершения Олимпийских игр в Пхёнчхане почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Виталий Смирнов в статье, написанной для "Ъ", высказал свою точку зрения на реформы для повышения эффективности отечественной спортивной отрасли.

- "Газпром" GAZP обходит санкции через Лондон - "Газпром" сделал первый шаг к организации проектного финансирования для газопровода "Северный поток-2" и привлек эквивалент 90 млрд руб. у британского долгового агента Glas Trust под залог акций Nord Stream 2 AG. Схема с агентом должна снизить риски для кредиторов в случае введения санкций, полагают источники "Ъ".

- Ломбарды сработали ювелирно - Банк России выявил новую схему, которую ломбарды реализуют совместно с ювелирными магазинами. По мнению регулятора, некоторые игроки, проводящие популярные сейчас акции обмена "старого на новое", вводят граждан в заблуждение, меняя изделия высокой пробы на менее качественные. Участники рынка не видят в таком обмене ничего предосудительного, если на новых изделиях указана проба — клиент может ее рассмотреть и сделать выбор осознанно.

- Карман на четверть полон - 74,7% резервного фонда правительства РФ на этот бюджетный год фактически потрачены уже в первом квартале — из 210,7 млрд руб. приняты решения о расходовании 157,3 млрд руб. Половина средств распределено регионам, остальное — на самые разнообразные текущие проекты, от субсидий тепличным комплексам до "Русских сезонов в Италии". У нового правительства с мая в резерве будет не более 53,4 млрд руб.— под любое крупное экстренное решение потребуется фактический пересмотр бюджета.

- Инвестиционный спрос встал на паузу - Устойчивый рост инвестиционной активности, на который указывали в ЦБ и Минэкономики, в марте остановился, свидетельствуют новые оценки индекса ЦМАКП, анализирующего динамику предложения инвестиционных товаров в феврале 2018 года. Причина торможения — ослабление спроса на стройматериалы. Хотя аналитики центра считают торможение инвестактивности временным, фундаментальных факторов для устойчивого роста инвестиций до сих пор не появилось.

- Космическая конфликтология - Как стало известно "Ъ", конфликт компании Dauria Aerospace и госкорпорации "Роскосмос", вызванный разногласиями относительно успешности пуска "Союза-2.1а" в июле 2017 года, вышел на уровень правительства. В Dauria Aerospace считают, что созданные ими малые аппараты МКА-Н могли быть потеряны из-за аномалии в работе разгонного блока, и настаивают на создании специальной аварийной комиссии. В "Роскосмосе" уверены: версия об отказе бортовой аппаратуры спутников вследствие утечки топлива в одном из двигателей "разгонника" несостоятельна. По данным "Ъ", разбираться в ситуации будет глава совета по космосу коллегии ВПК Олег Фролов.

- Комитет по законодательству больше не в теме выборов - Как стало известно "Ъ", со следующей недели в Госдуме избирательным законодательством будет заниматься комитет по регламенту и контролю. Инициатором передачи темы из комитета по законодательству и госстроительству выступил, по сведениям "Ъ", спикер Госдумы Вячеслав Володин. В комитете по законодательству заявили "Ъ", что "правовыми вопросами должен заниматься правовой комитет". Эксперт не исключает, что спикеру могло не понравиться сотрудничество главы комитета по законодательству Павла Крашенинникова с кураторами внутриполитического блока Кремля.

- Екатеринбург помитинговал за выборы мэра - В Екатеринбурге в понедельник прошел митинг за сохранение выборов мэра города. По оценкам организаторов, в нем приняли участие около 3–5 тыс. человек, по оценкам властей — 1,7 тыс. человек. Парламентская оппозиция, заявившая о готовности защищать выборы, официально в митинге не участвовала. Выступившие на нем потребовали отставки губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, который внес в заксобрание законопроект об отмене выборов мэра. В "Единой России" дали понять, что решение об отмене выборов принято.

- Интернаты просят поменять на квартиры - После выступления на 19-й сессии Комитета ООН по правам инвалидов Россия получила ряд рекомендаций, направленных против сегрегации людей с инвалидностью в стране. На прошлой неделе федеральные и региональные чиновники вместе с НКО обсудили эту проблему.

- "Вы что думаете, если начнется пожар, дети в зале это услышат?" - Вчера корреспондент "Ъ" вместе с представителями столичной прокуратуры и ГУ МЧС по Москве проверил состояние пожарной безопасности в ДК на Дубровке, в котором 15 лет назад террористы захватили в заложники зрителей мюзикла "Норд-Ост". Как оказалось, недавняя трагедия в "Зимней вишне" мало чему научила сегодняшних арендаторов ДК, цирк "Аквамарин": приехавших пожарных встретили сонные охранники, система оповещения не работала, а аварийный выход был завален инвентарем.

- Миллионы ищут пострадавших - Россияне уже отправили свыше 348 млн руб. на поддержку пострадавших при пожаре в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня". Более половины этой суммы составляет денежный перевод совладельца сгоревшего здания. Еще две крупные суммы собрали Российский Красный Крест (РКК) и кемеровские власти. В РКК еще не утвердили программу по оказанию помощи, но говорят, что лишних средств не останется. В благотворительной сфере критикуют подобные безадресные сборы, но председатель РКК Раиса Лукутцова не согласна с такой оценкой.

- Офицеров ФСБ не стали штрафовать за взятку - Как стало известно "Ъ", Московский гарнизонный военный суд вынес обвинительный приговор трем офицерам УФСБ по Москве и Московской области, которые обвинялись в получении 3 млн руб. от гендиректора АО НИТИ им. П. И. Снегирева Игоря Григорьева за непривлечение его к ответственности за выявленные в компании недостатки. Фигурантом этого расследования позже стал бывший начальник МУРа генерал-майор полиции в отставке Виктор Трутнев. Он сейчас знакомится с материалами дела.

- Имущество полковника собрали из вторых рук - Вчера стало известно об аресте имущества, принадлежащего находящемуся в розыске полковнику ФСБ Дмитрию Сенину, а также его родственникам. В общей сложности под обременение предполагаемого подельника экс-офицера ГУЭБиПК МВД Дмитрия Захарченко попали автомобили, машино-места, квартиры, дома и земельные участки стоимостью более 300 млн руб. У полковника Захарченко и его родственников в доход государства были обращены недвижимость и автомобили на 800 млн руб., а еще более 7 млрд руб. наличных.

- Президенту Египта высчитали одобрение - Вчера в Египте подвели итоги президентских выборов. Результат никого не удивил: президент Абдель-Фаттах ас-Сиси остается на второй срок. Согласно конституции, он должен быть приведен к присяге до 2 июня — дня, когда истекают его нынешние полномочия. Предполагалось, что выборы продемонстрируют всенародную поддержку президентского курса, однако невысокая явка стала для власти неприятным сюрпризом.

- "Американцы считают, что всегда и во всем правы" - В Кремле и Белом доме в понедельник подтвердили, что подготовка к саммиту президентов России и США продолжается — несмотря на кризис в двусторонних отношениях. О том, каким может быть результат этой встречи, почему благожелательные высказывания Дональда Трампа сопровождаются резкими действиями и есть ли риск прямого военного столкновения двух стран, корреспонденту "Ъ" Елене Черненко рассказал бывший посол России в США, первый зампред комитета Совета федерации по международным делам Сергей Кисляк.

- С ликвидами на жительство - Ухудшение внешнеполитической ситуации на фоне публикации "кремлевского доклада" и ужесточение британского законодательства в части контроля над сделками с недвижимостью заставляет ранее переехавших в Европу состоятельных россиян задумываться о возвращении на родину. Новая волна реэмиграции уже сказалась на рынке элитного жилья Москвы и Подмосковья: по итогам первого квартала зафиксирован рост более чем на 20% числа заявок на покупку высокобюджетных объектов от сограждан, пока живущих за рубежом.

- Граждане пересели в купе - Железные дороги вслед за авиаторами показали заметный рост пассажирских перевозок в дальнем следовании: в марте они увеличились на 14%, а в первом квартале — почти на 9%. Причина как в четырехдневных мартовских выходных, совпавших с каникулами, так и в агрессивной маркетинговой политике. Средние цены на перевозки по России по железной дороге в марте, в отличие от подорожавших авиаперелетов, снизились более чем на 8%. Эксперты полагают, что железнодорожники начинают активно бороться с авиакомпаниями за пассажиров.

- Клиентам НПФ сулят переход без потерь - На входивших ранее в коалицию негосударственных пенсионных фондов (НПФ) клиентов НПФ "ФК Открытие" началась охота со стороны бывших "союзников". Одним из аргументов является то обстоятельство, что фонды "ФК Открытие" объединяются, и поэтому при переходе их клиенты не потеряют инвестиционный доход. Впрочем, процедуры смены НПФ в таком случае сложны и четко не обозначены, поэтому решившие уйти клиенты вполне могут лишиться части пенсионных накоплений.

- "Интер РАО" IRAO— все больше просто РАО - "Интер РАО", единственная российская энергокомпания с зарубежными активами, фактически признала сворачивание планов по экспансии за границей. В минувшую пятницу на вопрос "Ъ" об интересе к покупке зарубежных активов глава блока стратегии и инвестиций "Интер РАО" Ильнар Мирсияпов ответил: "Сейчас нет, в ближайшей перспективе — нет".

- Дефицит как двигатель торговли - По итогам трех месяцев российские компании заняли через еврооблигации $4,4 млрд, что на четверть меньше показателя годичной давности. Снижение активности эмитентов произошло из-за ухудшения рыночной конъюнктуры, вызванного опасениями повышения ставки в США и ростом геополитической напряженности вокруг России. Впрочем, иностранные инвесторы компенсируют снижающийся спрос со стороны российских банков.

- HeadHunter нашел работу банкирам - Российский сервис по поиску работы HeadHunter подал заявку на IPO в Нью-Йорке. Его акционеры "Эльбрус Капитал" и Goldman Sachs рассчитывают привлечь $250 млн. По итогам 2017 года HeadHunter вернулся к прибыли и отмечает перераспределение бюджетов на поиск персонала в рунете, вызванное блокировкой LinkedIn, следует из материалов к размещению.

- "Траст" превращается в фонд - Банк "Траст", на баланс которого будут переданы проблемные активы санированных ЦБ банков "ФК Открытие", Бинбанка и Промсвязьбанка PSBR объемом 1,1 трлн руб., лишится банковской лицензии. Он будет преобразован в фонд прямых инвестиций. В рамках работы с проблемными активами регулятор планирует вернуть 40–60% от их балансовой стоимости.

- Россия не спешит заряжать батареи - Рост спроса на литий и кобальт в последние годы со стороны производителей аккумуляторов, гаджетов и электромобилей привел к удорожанию металлов в три-пять раз. Это вызвало к жизни массу проектов, и уже к 2019–2020 годам рынки будут профицитными, полагают в АКРА. Но "Росатом" и "Норникель" и так не планируют заметно наращивать объемы выпуска металлов.

- Потребители предложили реформу энергетики - Как выяснил "Ъ", крупная промышленность хочет вернуться к вопросу снижения нагрузки на потребителей энергорынка через продление сроков возврата средств по инвестконтрактам на уже построенные ТЭС, АЭС и ГЭС. В 2015 году вопрос был отклонен потребителями, ожидавшими скорого снижения уровня своих платежей после окончания инвестпрограмм генкомпаний. Но теперь правительство решило сохранить повышенные выплаты, чтобы финансировать модернизацию старой генерации. Продление сроков выплат отложит начало модернизации на несколько лет.

- Льгота с турецким акцентом - Перед визитом Владимира Путина в Турцию Анкара все же дала проекту "Росатома" — АЭС "Аккую" — налоговые и таможенные льготы, обещанные президентом Тайипом Эрдоганом еще летом 2016 года. Проект АЭС, о котором страны договорились в 2010 году, из-за различных затяжек только сейчас перейдет в стадию активного строительства. В итоге "Росатом" попадает в крайне сложную ситуацию: ему придется построить хотя бы первый блок всего за четыре с половиной года, чтобы успеть к крайне важному для Турции столетнему юбилею победы в войне с интервентами.

- Стройки разморозились - Российский рынок стройматериалов и товаров для дома после двух с половиной лет падения во второй половине 2017 года вернулся к росту. На фоне этого произошли изменения в рейтинге крупнейших DIY-ритейлеров: питерская сеть "Петрович" поднялась с третьего на второе место по обороту, обогнав немецкую OBI.

- "СТС Медиа" надеется на лучший сценарий - Холдинг "СТС Медиа" (каналы СТС, "Домашний", "Че" и др.) проведет питчинг для сценаристов. До сих пор сценарные конкурсы устраивали только телепроизводственные компании, а не крупные каналы, но сейчас у них обострилась потребность в собственном контенте. Впрочем, КПД таких проектов невелик, предупреждают продюсеры.

- РАО выкачало авторские деньги - Российское авторское общество (РАО) смогло вернуть инвестиции, которые при прежнем руководстве предполагалось направить в разработку нефтяного месторождения в Республике Коми. Экс-партнер общества инвесткомпания "КФГ Капитал" выплатила ему 82,5 млн руб., а иск к ней был отозван. Всего дочерняя структура РАО вложила в проект 250 млн руб., хотя это, как теперь считают в обществе, изначально "не имело экономической цели".

- Нефть в обмен на стройку - Резкое снижение доходности девелоперских проектов вынуждает бизнесменов искать дополнительное финансирование. Так, владелец RBI Group — одного из крупнейших застройщиков в Санкт-Петербурге — Эдуард Тиктинский планирует реализовать 49% в компании, владеющей правами на разработку нефтяного месторождения. Но шансы найти крупного покупателя на этот актив минимальны.

ВЕДОМОСТИ

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- Центробанк создает фонд плохих долгов на 1,1 трлн рублей - Регулятор рассчитывает вернуть до 40–60% этой суммы - Центробанк создаст банк плохих долгов на базе "дочки" проходящего процедуру санации банка "ФК Открытие" – "Траста", сообщил зампред ЦБ Василий Поздышев. Банк плохих долгов будет работать не как кредитная организация, а как фонд, добавил он.

- Депутаты нашли способ "навечно" блокировать сайты СМИ - Они предложили блокировать издания в интернете за отказ удалять порочащую честь и достоинство информацию - Согласно проекту, если распространители такой информации не удалили ее в установленный судом срок, судебный пристав принимает постановление об ограничении доступа к этим сведениям и передает его в Роскомнадзор.

- Из-под Евгения Ройзмана выбивают мэрское кресло - В Екатеринбурге в понедельник прошел митинг против отмены выборов мэра, на котором выступили глава города Евгений Ройзман, местные политики, а также соратник Алексея Навального Леонид Волков и экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков. Внесенный свердловским губернатором Евгением Куйвашевым законопроект о новом порядке избрания мэра областное законодательное собрание планирует принять во вторник.

- Силовики не готовы отправлять осужденных за решетку лишь после вступления приговора в силу - Нынешняя практика нарушает презумпцию невиновности, считают правозащитники - Следственный комитет и Генпрокуратура не видят необходимости в изменении сложившейся практики изменения меры пресечения подсудимому при вынесении приговора судом первой инстанции. Об этом говорится в отзывах двух ведомств на инициативу президентского Совета по правам человека (СПЧ), опубликованных на сайте совета.

- Каспийская флотилия переезжает в Дагестан - Перевод главной базы из Астрахани в Каспийск укрепит позиции России в регионе - Министерство обороны приняло решение перевести главную базу Каспийской флотилии из Астрахани в дагестанский Каспийск, объявил в понедельник на селекторном совещании руководитель военного ведомства Сергей Шойгу.

- В Петербурге появится скоростной трамвай до Петергофа - Власти города готовы потратить более 10 млрд рублей - Чтобы упростить туристам посещение достопримечательностей, администрация Санкт-Петербурга готовится выбрать на конкурсе инвестора, который построит скоростную трамвайную сеть до Петергофа, рассказали "Ведомостям" два консультанта инфраструктурных проектов и подтвердила председатель комитета по инвестициям Санкт-Петербурга Ирина Бабюк.

- Минфин предложил отдать под контроль налоговиков платежи на 250 млрд рублей - Риски в этом видят и бизнес, и чиновники - Минфин предлагает включить в Налоговый кодекс все платежи, которые носят квазиналоговый характер. Среди них – курортный, экологический, утилизационный сборы и отчисления в резерв универсального обслуживания операторов связи.

- "В ритейле идеальный момент не наступает никогда" - Гендиректор "Ленты" Ян Дюннинг объясняет, почему сеть не изменяет супер- и гипермаркетам, и рассказывает, как технологии повлияют на бизнес компании.

- HeadHunter готовит IPO на $250 млн - Компания собирается провести размещение на американской бирже NASDAQ - HeadHunter подал документы в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) о проведении IPO, говорится в сообщении комиссии. Документы компания подала 2 апреля. Инвесторам будут предложены американские депозитарные акции (ADS) головной компании холдинга – кипрской HeadHunter Group. Торговаться бумаги будут на NASDAQ.

- Морозный февраль обеспечил "Газпрому" рекордный экспорт - Спросу на российский газ способствовал антициклон "Зверь с востока" - "Газпром" сообщил, что с начала 2018 г. поставил в страны дальнего зарубежья 54,4 млрд куб. м – по сравнению с тем же периодом 2017 г. рост составил 6,6% (или 3,3 млрд куб. м). А в отдельно взятом марте "Газпром" обновил максимум месячных экспортных поставок – 19,6 млрд куб. м, констатирует компания. Предыдущий рекорд (19,1 млрд куб. м) был установлен в январе 2017 г. и продержался чуть дольше года.

- "Аэрофлот" AFLT подключит пассажиров к интернету за 1000 рублей - Доступом в сеть через WiFi будет оборудован 81 самолет - Тендер "Аэрофлота" на оснащение 81 узкофюзеляжного самолета Airbus 320 и 321 оборудованием для доступа к стриминговой системе развлечений и в интернет по технологии WiFi, а также на оказание услуг связи в течение 3,5 года выиграла компания "Стэк.ком", говорится на сайте госзакупок.

- Интерес россиян к собственным торговым маркам магазинов пошел на спад - В ответ ритейлеры предлагают более дорогие товары - В 2017 г. продажи товаров под собственными торговыми марками (СТМ) розничных сетей выросли лишь на 3,1% при общем росте рынка потребительских товаров на 3,4%, подсчитали эксперты Nielsen. Тогда как годом ранее темпы роста были втрое выше – 11,5%, а сам рынок прибавил 5,3%.

- CEFC сохраняет надежду купить долю в "Роснефти" ROSN - 31 марта истек срок, до которого китайская CEFC должна была перечислить катарскому инвестфонду QIA и трейдеру Glencore 20% (около $1,8 млрд) от суммы сделки по покупке 14,16% акций "Роснефти". Если бы это условие удалось выполнить, еще около $7,3 млрд китайская компания должна была бы отдать до конца сентября 2018 г., рассказывал источник, близкий к одной из сторон сделки, и подтверждал собеседник в одном из кредиторов нынешних владельцев этих акций.

- Почему две трети жалоб на работодателей не дают результата - Каждый пятый россиянин (21%) сталкивается с нарушением трудовых прав работодателем, согласно недавнему опросу Национального агентства финансовой информации (НАФИ). Аналитический центр НАФИ опросил 1600 работников в 42 регионах России. Самые распространенные нарушения, по словам респондентов, – нарушения процедуры сокращения персонала, черная или серая зарплата, задержка зарплаты, а также работа без трудового договора.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

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- Мимо Москвы - НДС на региональных авиамаршрутах, по которым перевозчики летают, минуя Москву, могут снизить до нуля. На московских рейсах налог останется прежним. С таким предложением выступил Минтранс.

- Получили на орехи - В Китае со 2 апреля повысили торговые пошлины на 128 товаров, импортируемых из США, в ответ на повышение пошлин на китайскую сталь. Одновременно Поднебесная призвала урегулировать разногласия миром, поэтому дальнейшее обострение противостояния маловероятно, считают эксперты. И в начавшемся торге России стоит также заявить свою позицию.

- Книжная база - К школьным учебникам сегодня есть претензии, поскольку они содержат ляпы, перегружены деталями, методически не выверены. "РГ" рассказывает о предложениях по изменению экспертизы учебников.

- Предъявите сотки - Верховный суд РФ дал разъяснения о правилах и порядке регистрации домов на дачных сотках. При этом суд уточнил, какие документы чиновники вправе требовать от гражданина при регистрации недвижимости.

- Центры притяжения - Владимир Путин обсудил с губернатором Ставрополья развитие края. Глава региона рассказал о медицине, обустройстве городов и поселков, а также о будущем домов культуры.

- Контроль за доходами сотрудников госкорпораций будет усилен - Президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, который совершенствует контроль за соблюдением законодательства о противодействии коррупции.

- Бросят якорь в Дагестане - Каспийская флотилия будет целиком переведена из Астрахани в дагестанский город Каспийск. Перевод флотилии сыграет важную роль в обеспечении безопасности Каспийского региона.

- Варианты для Дамаска - Президенты России, Турции и Ирана в Анкаре обсудят будущее Сирии - 3 апреля Владимир Путин отправится с двухдневным визитом в Анкару. Это первый выезд президента из страны после победы на выборах, подчеркнули в Кремле.

- Каникулы закончились - Руководство МЧС на встрече с предпринимателями предложило проводить проверки объектов вместе с сотрудниками Федеральной налоговой службы. Это поможет выявить предприятия, сменившие юридическое лицо для ухода от налогов.

- Счет на минуты - Дмитрий Медведев на совещании со своими заместителями предложил публиковать тарифы на ЖКХ. Это поможет жильцам узнать стоимость услуг в других компаниях и выбрать наиболее выгодный вариант.

- Госты на обман - В России появятся новые критерии для выявления фальсификата - Роспотребнадзор и Федеральное агентство научных организаций (ФАНО) разрабатывают специальные критерии для выявления фальсификации пищевой продукции.

- Приемное разделение - Банк России создаст фонд непрофильных и "плохих" активов на базе банка "Траст". Об этом заявил в понедельник зампред ЦБ Василий Поздышев. По его словам, общий объем фонда составит 1,1 триллиона рублей.

- На диспетчеров поступил заказ - Агрегаторы такси будут обязаны проверять у водителей наличие действующих разрешений на перевозки, а также вести журнал регистрации заказов, как это делают таксомоторные парки.

- Честнее будет дешевле - В Кодекс об административных правонарушениях предлагается внести изменения, которые увеличат штрафы за введение потребителей в заблуждение. С такой инициативой выступила группа сенаторов.

- За ценой не постоит - До 1 января 2019 года правительство внесет в Госдуму законопроекты, которые изменят тарифную политику в России и реформируют законодательство о естественных монополиях. Документы разрабатывает Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Они поставят во главу угла проконкурентные элементы регулирования и интересы потребителя - от оптовиков до граждан, которые смогут влиять на тарифообразование.

- Платеж средь бела дня - Хакерская группа JokerStash, также известная как Fin7, объявила в даркнете о продаже данных свыше пяти миллионов платежных карт, похищенных с мая 2017 года по март 2018 года у старейшей североамериканской торговой компании Hudson"s Bay Company. Инцидент обнаружила компания Gemini Advisory. Это одна из крупнейших атак на розничную торговлю, ущерб от нее может стать рекордным, поскольку жертвами стали, в частности, состоятельные клиенты "дочки" HBC Saks Fifth Avenue, торгующей люксовыми брендами. Пострадали в основном жители Нью-Йорка и Нью-Джерси.

- Патруль ответит по-английски - До 5 мая в Санкт-Петербурге, Казани и Сочи в составе строевых подразделений патрульно-постовой службы полиции будут образованы подразделения туристической полиции. При этом численность подразделений останется прежней.

- Скидка на шесть соток - На дворе апрель, а значит, начинается ежегодный массовый расчет имущественных налогов для физических лиц. В этом году он пройдет по новым правилам - в число льготников, имеющих право на налоговое послабление при уплате земельного налога, впервые внесли пенсионеров, которым предоставили налоговый вычет за шесть соток земли.

- У ЧОПа не было документов - Сотрудников Центра лицензионно-разрешительной работы и госконтроля, выдавших лицензию охранникам торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерово, могут привлечь к уголовной ответственности. Стало известно, что именно с такой просьбой обратилось руководство Росгвардии к Следственному комитету России.

- Отдохнул – заплати - Дума Ставропольского края в первом чтении приняла законопроект о введении штрафов за неуплату курортного сбора. Рублем накажут как туристов, которые откажутся платить за пользование инфраструктурой городов Кавминвод (Ессентуков, Железноводска, Пятигорска и Кисловодска), так и гостиницы со здравницами, если их руководство в срок не сдаст отчетность.

- За чей счет укол? - В охотничьих хозяйствах прививки диким животным будут делать за счет казны. С решением обязать государственные органы обеспечивать вакцинацию выступил Конституционный суд РФ.

- Остались вне игры - Россиянам, которым не исполнилось 18 лет, теперь не будут продавать лотерейные билеты, а также выплачивать им выигрыши. Соответствующий закон вступает в силу с 7 апреля 2018 года.

- Разъедемся по-хорошему - Свыше миллиона водителей в 2017 году воспользовались подсказками ГИБДД в отношении поведения во время ДТП. Ежедневно к ним обращаются от 2 до 3 тысяч посетителей сайта госавтоинспекции.

- Нашли по току - Подмосковные наркополицейские при поддержке бойцов спецназа "Гром" задержали трех подозреваемых в сбыте наркотиков. Об этом сообщила глава пресс-службы подмосковной полиции Татьяна Петрова.

- Летит быстрее пули - Минобороны России сообщило об успешном испытании противоракеты. Военное ведомство даже опубликовало видео пуска. Он впечатляет - ведь ракета вылетает из шахты быстрее пули.

- Видите, что говорят - Кабмин поддержал проект поправок в УПК, разрешающий допрос свидетелей с помощью систем видеосвязи. Это позволит решить проблему, когда нужно допросить человека, находящегося в другом городе.

- Человек – змея - Известный 53-летний российский актер кино и цирка Мухтар Гусенгаджиев приговорен к 22 годам колонии строгого режима. Артиста судили за педофилию.

- Крутое добро - Суд в Москве выдал санкцию на арест имущества объявленного в розыск за дезертирство и взятки полковника ФСБ Дмитрия Сенина. Общая сумма арестованного имущества составляет более 300 миллионов рублей.

- Как заблокировать трупоедов - В Думу внесен законопроект о блокировке в Сети сведений, порочащих честь и достоинство. Ограничивать доступ к информации будут в случаях, когда ресурс добровольно не убрал ее в установленные сроки.

- € 45000 за фейк - Как уже писала "Российская газета", во французском министерстве культуры разработан план по борьбе с фейковыми новостями, о чем в феврале этого года сообщила глава этого ведомства Франсуаз Ниссен - Стало известно, что проект закона, который получил название "О надежности и доверии к информации", должен быть представлен этой весной на одном из ближайших заседаний Национального собрания.

- Жуков: А ты кто такой? - Улица Маршала Жукова в украинской столице будет переименована в улицу "Кубанской Украины". Предложение внес мэр Киева Виталий Кличко. Профильная комиссия Киевсовета постановление согласовала.

- Русского все меньше - Президент Латвии Раймондс Вейонис, несмотря на протесты русскоязычного населения (а это 40 процентов жителей страны), все же утвердил поправки в закон об образовании. Они предусматривают переход к обучению в средних школах только на государственном языке.

- Ответят фунтом - Британских лейбористов обвинили в отрицании Холокоста - Лейбористская партия теряет источники финансирования из-за неспособности ее руководства разобраться с антисемитскими настроениями однопартийцев.

- "Соруш" сменит Telegram - В Иране намерены закрыть Telegram и перейти на собственный мессенджер - По словам главы парламентского комитета ИРИ по нацбезопасности Алаэддина Буруджерди, это произойдет 20 апреля.

- Понедельник без колес - Такого во Франции еще не было. Глава национальной железнодорожной компании SNCF Гийом Пепи обратился к французам, призвав их в ближайшие дни "отказаться от поездов и использовать иные виды транспорта".

- Яйца Белого дома - В понедельник южная лужайка официальной резиденции президента США на Пенсильвания-авеню, 1600, открыла свои ворота для публики и на день превратилась в огромную площадку для детей, которые приняли участие в традиционной пасхальной забаве - катании яиц. В прошлом году на праздник пришли около 21 тысячи человек, а в этом году их ожидалось до 30 тысяч.

- Охране повысят разряд - Охранников школ обяжут проходить специальное обучение. Также их могут вооружить электрошокерами. Такие предложения могут появиться на рассмотрении российских законодателей.

- Все равно авария - Суд лишил прав водителя, который скрылся после наезда на детский велосипед. В аварии никто не пострадал: транспорт ребенка лежал на дороге. Однако отмахнуться от происшествия, мол, какие мелочи, автомобилист не имел права.

- Сироте уступят место - В России упростят порядок предоставления жилья детям, которые остались без попечения родителей. Госдума рассмотрит в первом чтении соответствующий законопроект. Документ также важен и для опекунов.

- Взяли в расчет - Минстрой разработал методику расчета платы за содержание жилого помещения. Документ прошел общественные обсуждения с регионами, экспертами, участниками рынка.

- Прощено и забыто - В рамках налоговой амнистии ФНС предложила службе судебных приставов списать долги россиян на 750 миллионов рублей. Речь идет о долгам по имущественным налогам физических лиц, образовавшимся до 1 января 2015 года.

- Иди к врачу, пока не болен - В департаменте здравоохранения Москвы подведены первые итоги скринингового исследования на онкозаболевания, прошедшего в столице 17-18 марта. Напомню, сбор анализов крови с целью выявить признаки рака простаты (у мужчин) и предрасположенности к раку молочной железы и яичников (у женщин) был организован в 10 поликлиниках города и медкабинетах школ в каждом округе столицы. В исследовании приняли участие более 16 тысяч москвичей.

- На пороге умного дома - К 2020 году число умных устройств в мире вырастет до 50 млрд, уверены эксперты. Они прогнозируют, что применение Интернета вещей к 2025 году может принести экономике России до 2,8 триллиона рублей.

- График наехал на трафик - В последние годы в Москве и других крупных городах такие понятия, как утренний и вечерний часы пик, становятся все более расплывчатыми. И на дорогах, и в общественном транспорте многолюдно на протяжении всего дня. Эксперты связывают это с изменением трудового ритма горожан.

- Товар стирает границу - В правительстве вновь обсуждается снижение порога беспошлинной интернет-торговли. Здесь столкнулись интересы рядовых потребителей, которые с удовольствием заказывают дешевые китайские товары, и отечественных продавцов, чей бизнес не выдерживает такого демпинга.

- Зачет за модуль - С этого года начнется эксперимент по отработке финансирования академической мобильности студентов. Проект постановления правительства об этом сейчас находится на общественном обсуждении.

- Работа над ошибками - В Рособрнадзоре сообщили, что запрещен прием в Институт социально-экономического прогнозирования и моделирования и в Гуманитарный институт в Москве. Запрет приема - не самая жесткая мера, которая принимается по отношению к нарушителям, но это сигнал для руководства вуза срочно принять меры.

- Не даром учатся - Жители крупных городов России могут тратить на дополнительное образование детей до трети зарплаты. При этом каждый пятый родитель оплачивает ребенку занятия с репетитором.

ИЗВЕСТИЯ

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- Профессиональные няни должны появиться в России уже в этом году - В 2018 году в России должен вступить в силу профстандарт для нянь. Чтобы соответствовать ему, частным сотрудникам и детсадовским помощникам воспитателей нужно будет пройти подготовку. Их научат оказывать малышам первую помощь, следить не только за физическим, но и за психическим состоянием подопечных. Уже стартовал пилотный проект в трех регионах.

- К ЧМ-2018 расширится аккредитованный парк такси - Эти автомобили смогут подъезжать максимально близко к стадионам и фан-зонам - К лету в городах, принимающих матчи ЧМ-2018, расширят аккредитованные таксопарки. В Москве, например, количество таких машин увеличится в шесть раз по сравнению с прошлым годом, когда город принимал Кубок конфедераций. Только автомобили, прошедшие аккредитацию, смогут работать вблизи стадионов и фан-зон.

- Пенсии и страховки возьмут под усиленный контроль - Контроль за расходованием бюджетных средств предлагается усилить. Для этого полномочия правительственной комиссии по повышению эффективности госрасходов планируется расширить, говорится в проекте постановления правительства, подготовленного Минэкономразвития (есть у "Известий"). В частности, правкомиссия станет следить за реализацией уже существующих госпрограмм, созданием новых, а также рассматривать проект федерального бюджета.

- Следственный комитет изъял серверы "Трансаэро" TAER - Сотрудники Следственного комитета (СК) России изъяли серверы авиакомпании "Трансаэро", размещенные в столичном дата-центре. Содержащаяся в них информация может помочь отследить финансовые операции бывших собственников и руководства компании-банкрота. Следственные действия проводятся в рамках уголовного дела о невыплате пособий бывшим сотрудникам "Трансаэро" на общую сумму более 300 млн рублей.

- С-400 смогут поражать цели на дистанции 400 км - Новая дальнобойная ракета для ПВО скоро отправится в войска - Российские комплексы ПВО С-400 "Триумф" получат возможность перехватывать цели на дальних рубежах и даже в космосе. Испытания ракет 40Н6 перешли в завершающую стадию, уже летом они должны поступить в войска для опытной эксплуатации. Эти изделия предназначены для поражения крылатых ракет, самолетов и маневрирующих боеголовок на дистанции до 400 км.

- Небо Крыма в безопасности - Размещенные в Крыму российские радиолокационные станции (РЛС) позволяют контролировать обстановку в воздушном пространстве над всем Черным морем. Высокоточные системы 55Ж6М "Небо-М" способны обнаруживать широкую номенклатуру сложных целей — от самолетов и вертолетов до крылатых ракет и гиперзвуковых аппаратов. Такие комплексы монтируются на машинах и могут быть оперативно развернуты в любой части полуострова. В Сирии 55Ж6М доказали свою высокую эффективность на авиабазе Хмеймим.

- Российский флот пополнится резервами - Российский флот получит сменные экипажи. Их будут при необходимости направлять на корабли, несущие службу в дальней морской и океанской зоне. Это позволит обеспечить постоянное присутствие российского ВМФ в ключевых районах Мирового океана. По мнению экспертов, новация увеличит эффективность использования надводного флота.

- Квалификацию военных определят по точным критериям - Минобороны разработало методику оценки профессиональных навыков специалистов - От уровня классности напрямую зависят перспективы их служебного роста и размер ежемесячной премии. Новый порядок будет также распространяться на ФСБ, Росгвардию и МЧС.

- Белград призвали к ОДКБ - Сербская оппозиция предлагает властям страны отказаться от военного нейтралитета - Оппозиционная Сербская радикальная партия (СРП) на прошлой неделе призвала Белград отказаться от военного нейтралитета и вступить в ОДКБ. Об этом "Известиям" рассказал один из лидеров СРП Александр Шешель. Обращение последовало после ареста высокопоставленного сербского чиновника на территории Косово и обострения ситуации в регионе.

- Бизнес сможет удаленно открывать счета и получать кредиты - Банки будут идентифицировать предпринимателей по Единой биометрической системе - Представители компаний смогут удаленно открывать в банках счета и получать кредиты уже в следующем году. Об этом "Известиям" рассказал близкий к ЦБ источник, информацию подтвердили два банкира, знакомых с ситуацией. Предприниматели будут идентифицироваться через Единую биометрическую систему.

- У малого бизнеса отнимают пиво - Росалкогольрегулирование хочет зачистить "серый" рынок - Росалкогольрегулирование (РАР) предлагает запретить продажу пива индивидуальным предпринимателям. Об этом говорится в документе службы, с которым ознакомились "Известия". В ведомстве хотят, чтобы бизнесмены, продающие пенный напиток, перерегистрировались из ИП в юрлица.

- Победившие в Италии партии осудили высылку российских дипломатов - Ведущие партии страны считают решение уходящих властей незаконным - Правые политические силы, победившие на парламентских выборах в Италии, выступают против высылки российских дипломатов. Об этом "Известиям" заявили в партиях, входящих в правую коалицию. Более того, "Вперед, Италия!" планирует внести в парламент страны предложение об отмене антироссийского решения, не дожидаясь формирования нового правительства.

- Свидетелей допросят онлайн - Следователи смогут проводить допросы свидетелей по уголовным делам через видео-конференц-связь. Соответствующие поправки в Уголовно-процессуальный кодекс РФ планирует на этой неделе внести в Госдуму сенатор Андрей Кутепов. Документ уже поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности ("Известия" ознакомились с текстом проекта и отзывом на него). Эксперты полагают, что реализация инициативы поможет сократить сроки расследования, а также повысит раскрываемость преступлений.

- За коррупцию расплатятся юрлица - В минувшие выходные президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму сразу несколько антикоррупционных законопроектов. В частности, руководству регионов и федеральных органов власти, внебюджетных фондов, а также председателю ЦБ при проверке потенциальных сотрудников предлагается выдавать справки по счетам не только физических, но и юридических лиц. Еще один проект предусматривает арест имущества юрлиц, если от их имени предлагалась взятка.

- Путин и Трамп обсудили возможность переговоров в России - В ходе телефонного разговора 20 марта президент РФ Владимир Путин и глава США Дональд Трамп обсудили возможность двусторонней встречи в Вашингтоне, Москве или на нейтральной территории. Об этом "Известиям" сообщил помощник главы государства по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков. Дональд Трамп предложил провести первую встречу в Вашингтоне, российский лидер пригласил американского президента в РФ. Вчера о готовности принять саммит в Белграде заявила Сербия.

РБК RBCM daily

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- Госкомпании выше конкуренции - КонтрольМинфин провел мониторинг закупок товаров и услуг - Госкомпании, по данным Минфина, проводят менее 4% закупок на конкурентной основе, а число способов провести неконкурентную закупку растет. Эксперты связывают низкий уровень конкуренции в закупках госкомпаний с методикой подсчета.

- "Сумму" писали полгода - РБК узнал подробности дела братьев Магомедовых - МВД и ФСБ полгода прослушивали телефоны братьев Магомедовых и отслеживали их интернет-переписку, рассказали источники РБК. Через Интерпол направлено больше ста запросов в страны, где могут находиться офшоры владельцев "Суммы".

- Оздоровление до известного предела - ЦБ обнародовал прогноз по стоимости санируемых банков - ЦБ рассчитывает за 3–4 года нарастить стоимость трех санируемых банков в 1,5 раза и вернуть 40–60% из средств, направленных на выкуп их проблемных активов. Обычно взыскивается до 15% долгов проблемных банков, говорят эксперты.

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- Вопросы на тройку - Что обсудят лидеры Ирана, России и Турции на встрече в Анкаре - Президент России посетит Турцию с визитом, это его первая зарубежная поездка после выборов. В центре переговоров будут отношения двух стран и ситуация в Сирии.

- Преступление с благими целями - Обвиняемые в госизмене частично признали вину - Двое из четырех обвиняемых по делу о госизмене, включая экс-сотрудника Центра информационной безопасности ФСБ, подписали досудебные соглашения с частичным признанием вины, подтвердив передачу информации зарубежным спецслужбам.

- Дагестан получает свой флот - Минобороны объявило о выводе Каспийской флотилии из Астрахани - Каспийская флотилия перебазируется из Астрахани в Каспийск, объявил министр обороны Сергей Шойгу. Эксперты связывают это решение с неудобным расположением нынешней базы, в том числе с климатическим фактором.

- Банкир встал на сторону аниматоров - Борьбой за спорные товарные знаки "Союзмультфильма" займется новая компания - Артем Оболенский, председатель совета директоров СМП Банка, стал партнером "Союзмультфильма". Структура бизнесмена и "дочка" киностудии будут совместно заниматься лицензионной очисткой спорных товарных знаков.

- НБКИ вошло в контакт с заемщиками - Mail.Ru Group разрешила анализировать профили пользователей своей соцсети - Mail.Ru Group разрешила Национальному бюро кредитных историй анализировать профили заемщиков в социальной сети "ВКонтакте". Ранее соцсеть через суд запретила компании "Дабл" заниматься сбором такой информации.

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