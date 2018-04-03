Дворкович не стал комментировать завершение сделки по продаже доли "Суммы" в НМТП

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 апр /ПРАЙМ/. Заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович во вторник отказался комментировать журналистам вероятные проблемы с завершением сделки по продаже группой "Сумма" ее доли в НМТП "Транснефти".

"Я ее буду это комментировать", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Тверской суд Москвы в субботу санкционировал арест до 30 мая совладельца и председателя совета директоров группы "Сумма" Зиявудина Магомедова в рамках дела о хищениях, растрате и создании преступного сообщества.

Группа "Сумма" ведет переговоры с "Транснефтью" о продаже своего пакета акций в порту. В феврале Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ сообщила, что одобрила получение "Транснефтью" контроля над 50,1% голосующих акций НМТП, с предписанием. В марте состоялось заседание совета директоров "Транснефти", на котором совет обсудил расширение деятельности в НМТП.

На конец 2017 года 50,1% акций НМТП принадлежало кипрской Novoport Holding Ltd (контролируется на паритетных началах "Транснефтью" и группой "Сумма"). "Транснефть" самостоятельно контролирует еще 10,5% акций портового оператора. Росимуществу принадлежат 20% акций порта. Структуры РЖД владеют 5,3% НМТП. Остальные акции порта находятся в свободном обращении.