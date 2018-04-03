"Турецкий поток" может обеспечить газом Юго-Восточную Европу, если она захочет - Путин

АНКАРА, 3 апр /ПРАЙМ/. Газопровод "Турецкий поток" позволит обеспечить потребности стран Юго-Восточной Европы, если они этого захотят, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в ходе своего визита в Турцию.

"Ведется прокладка двух веток морского участка (газопровода "Турецкий поток" - ред.), вскоре начнется подготовка к реализации сухопутной части проекта. Это позволит насытить рынок газа как в Турции, так и в ряде других государств Юго-Восточной Европы, если, конечно, они этого захотят, и в целом повысить энергобезопасность региона", - сказал Путин.

"Газпром" GAZP приступил к строительству морского участка газопровода "Турецкий поток" 7 мая 2017 года. Проект предполагает строительство двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям; вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Первые поставки газа планируются на конец 2019 года. "Газпром" рассматривает варианты продолжения "Турецкого потока" через Болгарию и Сербию либо через Грецию и Италию.