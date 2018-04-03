Бумаги компаний РФ завершили торги в Лондоне в основном снижением

МОСКВА, 3 апр /ПРАЙМ/. Бумаги российских компаний во вторник закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) в основном в минусе, свидетельствуют данные биржи.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" ROSN снизилась на 1,09%, до 5,42 доллара, "Лукойла" LKOH - на 0,96%, до 68,24 доллара, "Новатэка" NVTK - на 1,39%, до 135,1 доллара. Бумаги "Газпрома" GAZP подешевели на 0,58% - до 4,84 доллара, "Газпром нефти" - подорожали на 0,58%, до 25,95 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" поднялась на 1,43%, до 18,8 доллара, НЛМК - осталась на уровне предыдущего закрытия в 24,9 доллара, "Северстали" CHMF - снизилась на 0,2%, до 15,06 доллара.

Бумаги ВТБ увеличились в стоимости на 1,99%, до 2 долларов, Сбербанка SBER - уменьшились на 1,05%, до 18,44 доллара. Цена расписок TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", выросла на 0,23%, до 22 долларов.

Бумаги "Магнита" MGNT подешевели на 0,6%, до 18,32 доллара, "Ленты" - на 2,35%, до 5,81 доллара. Стоимость бумаг АФК "Система" AFKS выросла на 1,34%, до 4,09 доллара.