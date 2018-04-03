Путин: у РФ и Турции нет факторов, мешающих реализации проектов типа "Турецкого потока"

МОСКВА, 3 апр /ПРАЙМ/. Президент России Владимир Путин заявил, что в отношениях России и Турции нет каких-либо провокационных и негативных факторов, которые могли бы сорвать совместные проекты, включая АЭС "Аккую" и "Турецкий поток"; по мнению президента, на сегодняшний день нет ничего, что помешало бы развитию отношений двух стран.

"Вы спросили о негативных и провокационных факторах. У нас таких с Турцией нет. У нас, наоборот, очень конструктивно развиваются двусторонние отношения", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с Эрдоганом.

Путин отметил, что отражением этого является реализация таких крупных проектов, как "Турецкий поток", а также сотрудничество в атомной энергетике.

"Я не вижу сегодня никаких проблем, которые бы мешали нашему дальнейшему развитию отношений с турецкой стороной", - добавил президент.