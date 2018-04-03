Путин: надеюсь на положительный результат переговоров с Европой по "Северному потоку-2"

АНКАРА, 3 апр /ПРАЙМ/. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ уже долгое время ведет переговоры с Европой по реализации проекта "Северный поток-2", при этом он надеется, что они завершатся с положительным результатом.

"Мы уже много лет ведем переговоры с нашими европейскими партнерами по созданию второй очереди "Северного потока" - "Северного потока-2". Надеюсь, это тоже завершится позитивным результатом", - заявил Путин на пресс-конференции по итогам переговоров со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

При этом, говоря о переговорах по "Северному потоку-2", в качестве успешного примера Путин привел сотрудничество с Турцией по реализации проекта "Турецкий поток".

"Пока мы ведем разговоры на эту тему (о "Северном потоке-2"), с Турцией мы уже скоро закончим аналогичный проект такого же масштаба", - отметил президент.

"Газпром" GAZP приступил к строительству морского участка газопровода "Турецкий поток" 7 мая 2017 года. Проект предполагает строительство двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям; вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Первые поставки газа планируются на конец 2019 года. "Газпром" рассматривает варианты продолжения "Турецкого потока" через Болгарию и Сербию либо через Грецию и Италию.