ОБЗОР: Действие системы НДД может затронуть 5-6% всего объема добычи нефти в РФ

МОСКВА, 3 апр /ПРАЙМ/. Действие системы налога на дополнительный доход (НДД) в нефтяной отрасли с принятием соответствующего закона может затронуть месторождения, на долю которых приходится 5-6% всего объема добычи нефти в стране, сообщил замминистра финансов РФ Илья Трунин в ходе рассмотрения законопроекта об НДД в Госдуме.

"Объемы добычи, которые будут охвачены новым налоговым режимом, зависят от групп. По третьей группе это 15 миллионов тонн в год по данным 2016 года. По четвертой группе - это другая величина. По первой группе мы пока сказать не можем, потому что добыча там не началась. С точки зрения нашей оценки всего объема добычи, которая будет облагаться новым налогом, это 5-6% всего объема добычи нефти в стране", - сообщил Трунин.

Первый замминистра энергетики РФ Алексей Текслер пояснил журналистам, что Минэнерго также считает эту оценку справедливой, цифра может быть чуть больше или меньше по мере принятие компаниями решения о переходе на НДД.

Законопроект о введении НДД был внесен в Госдуму правительством РФ в ноябре 2017 года. Предполагается, что этот налог будет взиматься не с объемов нефти, а с денежного потока. Базой для исчисления НДД будет расчетная выручка от операционной и инвестиционной деятельности по разведке и добыче сырья на лицензионном участке, уменьшенная на величину фактических расходов, НДПИ, экспортной пошлины, транспортных расходов и так далее. Налоговая ставка НДД - 50%.

Во вторник Госдума приняла законопроект об НДД в первом чтении.

Предполагается, что НДД будет распространяться на четыре группы месторождений. Первая группа — новые месторождения в Восточной Сибири с выработанностью менее 5%; вторая — месторождения, пользующиеся льготой по экспортной пошлине; третья — действующие месторождения в Западной Сибири с выработанностью от 10% до 80% (квота не более 15 миллионов тонн в год по фактическим заявкам компаний); четвертая — новые месторождения в Западной Сибири с выработанностью менее 5% с совокупными запасами не более 50 миллионов тонн в год.

По словам Трунина, фактически правительство предлагает, с учетом сложности режима НДД, использовать его в первые годы в случае его одобрения и введения в пилотном режиме. Для этого предлагается отнести НДД к федеральным налогам, установить налогоплательщиками пользователей участков недр в соответствии с предоставленными им лицензиями и распространить этот налог на четыре группы участков недр.

ДОБРОВОЛЬНОЕ УЧАСТИЕ В СИСТЕМЕ НДД

"Первая группа - это новые месторождения в новых нефтегазоносных районах. Это те месторождения, которые сейчас имеют право на налоговые каникулы или в перспективе на льготную ставку экспортной таможенной пошлины. Для первой группы участков недр предусмотрен добровольный переход на НДД, но только до 31 март года, следующего за годом принятия закона", - пояснил замминистра.

Вторая группа участков недр, для которой предлагается применять НДД, это новые месторождения, но при экспорте нефти с которых уже применяется льготная ставка вывозной таможенной пошлины. В течение первого года после введения НДД для них также предлагается установить добровольный режим перехода на новый налог.

По словам Трунина, в ходе обсуждения законопроекта в правительстве с отраслью был достигнут своего рода компромисс. Минфин предлагал универсальную систему налогообложения вместо разрозненных льгот. Часть недропользователей была довольна текущим своим положением. Чтобы у них была возможность оценить прежний налоговый режим и НДД, им предлагается дать возможность однократно, "один раз выбрать раз и навсегда", будут они работать по системе НДД или не будут и вернутся к прежней системе.

РЕГИОНЫ ТРАДИЦИОННОЙ ДОБЫЧИ

"Третья группа месторождений - это месторождения в традиционных регионах добычи нефти, зрелые месторождения, то есть добыча нефти на которых уже осуществляется, для которых нет смысла устанавливать какие-то индивидуальные налоговые льготы. Они расположены на территории Тюменской области, Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого автономных округов, республики Коми. Эти участки недр определены в законопроекте. Совокупный объем добычи за 2016 год по всем участкам не должен превышать 15 миллионов тонн в год, именно этот был критерий для выбора", - рассказал замминистра.

Четвертая группа - участки недр, которые включают новые месторождения нефти в традиционных регионах добычи, то есть в Тюменской области, ХМАО, ЯНАО, Коми. Эти участки недр также определены в законопроекте. "Новые", как отметил Трунин, означает, что степень выработанности запасов на 1 января 2017 года не должна превышать 5%. Третья и четвертая группы включают конкретные пилотные участки недр, обозначенные в законопроекте, и для них, в случае принятия закона, введение НДД будет обязательным.

Первый замминистра энергетики РФ Алексей Текслер пояснил журналистам, что Минфин и Минэнерго обсуждают сейчас увеличение квоты по начальным извлекаемым запасам для конкретного участка недр из четвертой группы месторождений с 10 до 20-30 миллионов тонн, а общую квоту по группе - с 50 до 150 миллионов тонн. Добыча на таких участках оценивается в 300 тысяч тонн в год.

Текслер также пояснил, что результаты работы пилотных проектов из третьей группы позволят ответить на вопрос, стоит ли распространять НДД на другие действующие месторождения в Западной Сибири. Результаты пилотов из четвертой группы ответят на тот же вопрос для новых месторождений.