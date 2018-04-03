ЕК может принять уступки "Газпрома" по антимонопольному делу - СМИ

Добавлены подробности об отказе от претензий к BEH, сроках действия уступок и о жалобе PGNiG (третий-пятый абзацы).

МОСКВА, 3 апр /ПРАЙМ/. Еврокомиссия может принять ряд уступок "Газпрома" GAZP по антимонопольному делу уже в этом месяце, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

"Газпром" предложил привязать цены на газ к таким бенчмаркам, как западноевропейские газовые хабы и цены на границе Германии, Франции и Италии, а также разрешить пересмотр цен каждые два года", - пишет агентство.

По его данным, компания также обязалась отказаться от всех контрактных ограничений, запрещающих клиентам перепродавать или реэкспортировать газ, а также позволить болгарскому оператору газотранспортной сети отвечать за транзит газа из Балканских стран в Грецию. "Газпром" откажется от претензий к своему партнеру по проекту газопровода "Южный поток" Bulgarian Energy Holding (BEH) в размере 70 миллионов долларов после отмены проекта в 2014 году", - добавляет агентство.

Отмечается, что "Газпром" внес изменения в свое первоначальное предложение после получения негативных отзывов от стран ЕС и клиентов, однако основные его элементы остались без изменений. "Пересмотры в основном были техническими, такими как более низкие тарифы на услуги, взимаемые "Газпромом", - пишет агентство, добавляя, что предложенные уступки будут действовать восемь лет под мониторингом уполномоченных органов.

Два других источника агентства сообщили, что ЕС отклонил жалобу польской PGNiG, требующей от "Газпрома" продажи контрольного пакета акций в компаниях, которые владеют ключевой газовой инфраструктурой в ЕС, включая газопровод "Ямал — Европа". Как ЕС отмечал ранее, этот вопрос не относится к полномочиям антимонопольного регулятора, так как предыдущие договоренности были достигнуты непосредственно между правительствами Польши и России.

"Газпром" в конце 2016 года направил ЕК предложения по урегулированию антимонопольного расследования, инициированного Еврокомиссией в 2012 году. В рамках этого дела ЕК в 2015 году выдвинула российскому холдингу официальные обвинения в нарушениях в Болгарии, Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литве, Польше и Словакии. В прошлом году ЕК предварительно одобрила предложения "Газпрома" и после этого проверяла реакцию рынка. ЕК получила ряд критических замечаний на эти предложения. В феврале представитель пресс-службы ЕК Рикардо Кардосо сообщал, что Еврокомиссия продолжает консультации с "Газпромом" по антимонопольному делу на техническом уровне. У антимонопольных расследований нет пределов по срокам. Их длительность зависит от ряда факторов, в том числе от сложности дела, а также от степени, в которой компании сотрудничают с ЕК, напомнил он.