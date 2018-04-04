FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Камчатские энергетики потратят на подготовку к следующей зиме более 1 млрд руб


Энергосети

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 апр /ПРАЙМ/. Более 1 миллиарда рублей потратят камчатские энергетики на подготовку объектов к следующему осенне-зимнему периоду, сообщает пресс-служба компании "Камчатскэнерго" KCHE.

"Компания планирует направить на ремонтные работы в 2018 году 1,172 миллиарда рублей, что почти на 150 миллионов рублей больше, чем годом ранее. Специалисты компании уже ведут ремонт теплового оборудования и сетей в соответствии с ранее утвержденным графиком. По состоянию на начало апреля завершен ремонт двух турбин, двух турбогенераторов и одного котла на станции ТЭЦ-1", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в рамках подготовки энергокомплекса Камчатки к будущей зиме запланирован ремонт 6 турбин, 8 котлов и 6 турбогенераторов на Камчатских ТЭЦ. Также предусмотрены ремонты тепловых сетей, воздушных и кабельных линий электропередачи и другие работы.

Компания планирует завершить подготовку к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов к 10 октября. Готовность "Камчатскэнерго" оценит специальная комиссия, которая должна выдать энергокомпании паспорт готовности к работе в зимних условиях.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ