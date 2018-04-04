Камчатские энергетики потратят на подготовку к следующей зиме более 1 млрд руб

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 апр /ПРАЙМ/. Более 1 миллиарда рублей потратят камчатские энергетики на подготовку объектов к следующему осенне-зимнему периоду, сообщает пресс-служба компании "Камчатскэнерго" KCHE.

"Компания планирует направить на ремонтные работы в 2018 году 1,172 миллиарда рублей, что почти на 150 миллионов рублей больше, чем годом ранее. Специалисты компании уже ведут ремонт теплового оборудования и сетей в соответствии с ранее утвержденным графиком. По состоянию на начало апреля завершен ремонт двух турбин, двух турбогенераторов и одного котла на станции ТЭЦ-1", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в рамках подготовки энергокомплекса Камчатки к будущей зиме запланирован ремонт 6 турбин, 8 котлов и 6 турбогенераторов на Камчатских ТЭЦ. Также предусмотрены ремонты тепловых сетей, воздушных и кабельных линий электропередачи и другие работы.

Компания планирует завершить подготовку к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов к 10 октября. Готовность "Камчатскэнерго" оценит специальная комиссия, которая должна выдать энергокомпании паспорт готовности к работе в зимних условиях.