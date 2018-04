Дайджест российских СМИ – 4 апреля

(ПРАЙМ не несет ответственности за информацию, опубликованную российскими СМИ)

- Свобода для собраний - Как санкции ускорили принятие Госдумой закона о перемещении культурных ценностей - Угроза введения новых американских санкций ускорила принятие законодательных поправок, упрощающих возвращение в РФ предметов искусства и отправку их за рубеж. Против предоставления частным музеям такого же статуса, как государственным, а вместе с ним льгот при ввозе и вывозе предметов искусства выступали представители профессионального сообщества, в том числе директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. В долгой лоббистской игре участвовали администрация президента, правительство, Госдума. Глава НОВАТЭКа NVTK Леонид Михельсон просил президента ускорить принятие поправок, говорят источники "Ъ", а вопрос держал на "личном контроле" спикер Госдумы Вячеслав Володин. Леонид Михельсон заявил "Ъ", что "каждый коллекционер заинтересован в том, чтобы беспрепятственно ввозить и вывозить принадлежащие ему культурные ценности".

- От Турции ждут цепной реакции - Через пять лет Владимир Путин собирается открыть АЭС "Аккую" - 3 апреля президент России Владимир Путин в Анкаре встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и обменялся с ним впечатлениями о том, почему можно будет раньше срока поставить российские комплексы С-400 в Турцию, почему можно быстро закончить "Турецкий поток" и почему никак при этом не заканчивается дело Сергея Скрипаля. С подробностями из Анкары специальный корреспондент "Ъ".

- Рост цен на топливо едет к потребителям - Трейдеры просят правительство вмешаться в ситуацию на рынке - Независимые трейдеры нефтепродуктов жалуются на резкий рост цен на топливо, ожидая банкротств в своих рядах. Они предлагают правительству повысить нормативы продаж бензина на бирже, снизить акцизы и "отпустить цены в рознице". Аналитики ждут роста цен на бензин на 20–50 коп. за литр уже в ближайшее время. Но эксперты сомневаются, что власти пойдут навстречу трейдерам. Действительно, в ФАС не считают ситуацию критической, уверяя, что она находится под контролем.

- Amazon прекратил разговоры Запрещенная в РФ интернет-рация Zello сменила провайдера - Мобильное приложение Zello, заблокированное в России из-за отказа хранить сообщения поль- зователей, прекратит использование облачной платформыAmazon. Сотрудничество позволяло Zello оказывать услуги связи клиентам в РФ, но создало угрозу нарушения работы интернет-сервисов других партнеров Amazon. Теперь Zello мигрировала к принадлежащему IBM провайдеру SoftLayer, уверены участники рынка. Впрочем, требования Роскомнадзора к Zello остаются в силе.

- Посевы не укроются полисом - Господдержка страхования опять не добралась до полей - Кампанию по страхованию рисков агропромышленного комплекса в этом году уже можно назвать провальной. Как следует из последнего прогноза экспертов центра "Антистихия" при МЧС, в 30 субъектах РФ в этом году вероятно наступление "опасных природных условий", при этом, по данным страхового лобби, более половины регионов с повышенным уровнем риска чрезвычайных ситуаций отказались от агрострахования с господдержкой. Ожидаемые же перестановки в правительстве с высокой вероятностью лишат страховщиков итогов уже проведенной работы по убеждению чиновников в необходимости вывода средств господдержки агрострахования из единой субсидии.

- ЦБ разочарован в евро - В резервах Банка России его вытесняют доллар, золото и нестандартные валюты - Банк России опубликовал вчера обзор управления своими золотовалютными активами за год — с октября 2016 года по сентябрь 2017 года. Главные тренды в управлении ЦБ активами — выход из обязательств стран зоны евро, главным образом Германии, и увеличение вложений в госдолг США и нестандартные валюты — шведские кроны, канадские и гонконгские доллары. ЦБ также активно покупает золото — за отчетный период эмиссионный банк приобрел его на сумму $19,3 млрд, несмотря на удешевление главного резервного металла.

- Скрытые резервы ключевой ставки - АКРА ожидает от ЦБ ее медленного снижения на протяжении многих лет - Банк России практически завершил цикл снижения ключевой ставки, полагает в пересмотренном прогнозе до 2022 года рейтинговое агентство АКРА. На конец 2018 года оно предполагает значением ключевой ставки ЦБ6,75% годовых, но в 2019–2021 годах за счет снижения равновесной ставки она может опуститься до 6%. Структурные стимулы для роста инвестиций АКРА видит почти во всех отраслях, но выделить отрасль—конъюнктурного лидера по привлекательности вложений агентство не может; наилучший кандидат — транспорт и логистика.

- Аман Тулеев получил врачебную помощь - Экс-губернатор Кузбасса стал депутатом парламента - Ушедший 1 апреля в отставку губернатор Кузбасса Аман Тулеев получил мандат депутата совета народных депутатов Кемеровской области. На следующей неделе на внеочередной сессии он может быть избран спикером парламента. В "Единой России". "Ъ" сказали, что этот вопрос еще не обсуждался. Политологи и партийцы уверены, что назначение господина Тулеева председателем облсовета может привести к двоевластию в регионе.

- Глава Удмуртии проложил мосты к колонии - Александру Соловьеву в суде зачтут признание вины и раскаяние - СКР предъявил в окончательной редакции обвинение бывшему главе Удмуртии Александру Соловьеву. Ему инкриминируется получение взяток более чем на 140 млн руб. от участников строительства двух крупных мостов на юго-востоке республики. По версии следствия, за вознаграждение он обеспечивал подрядчикам выплаты по госконтрактам, получение разрешений на добычу песка и "общее покровительство". Сам Александр Соловьев признал вину, заключил сделку с прокурором и даже отказался от нанятых его родственниками адвокатов. Однако длительного заключения вряд ли избежит.

- В правительстве Дагестана нашли преступное сообщество - По версии следствия, членами кабинета руководил заказчик - Как стало известно "Ъ", Следственный комитет обнаружил в действиях бывших членов правительства Дагестана признаки преступления, предусмотренного ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем). Преступление уже вменяется в вину экс-директору казенного учреждения "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Шамилю Кадиеву. Недавно арестованных в Москве экс-премьера республики, двух его замов и министра, обвиняемых в мошенничестве, следствие видит в роли активных участников ОПС. Отметим, что в фабуле обвинения бывшего главы правительства Дагестана Абдусамада Гамидова появился новый эпизод — о незаконном предоставлении госгарантий на получение банковских кредитов на 1,3 млрд руб.

- ИГИЛ спонсировали ремонтом - В Москве арестовали гастарбайтеров, переводивших деньги боевикам - Как стало известно "Ъ", СКР и ФСБ раскрыли в Москве целую сеть, финансировавшую запрещенную в России террористическую организацию ИГИЛ. Арестованы первые двое ее участников, которые систематически переводили заработанные ремонтом и строительством деньги в Ирак и Турцию.

- Электронные следы подкрепили биологическими - Дело о теракте в Санкт-Петербурге готовят к суду - Как следует из материалов уголовного дела, теракт 3 апреля прошлого года в метро Санкт-Петербурга, при котором 15 человек погибли, а еще более 100 получили ранения, мог быть совершен дистанционно. Согласно этой версии, предполагаемый смертник, уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов, должен был доставить бомбы в огнетушителях на места будущих терактов, очевидно, не зная, что его взорвут.

- Бизнес привлекут к лесной ответствености - Госдума обяжет всех лесопользователей восстанавливать зеленые насаждения - Госдума одобрила в первом чтении законопроект, впервые в российской практике обязывающий компании проводить посадки лесов при разработке месторождений и прокладке трубопроводов. Также обязанность восстанавливать зеленые насаждения появится при переводе лесных земель в иные категории пользования. Ежегодные расходы лесопользователей на проведение посадочных работ правительством РФ оцениваются в 887,2 млн руб. В Минприроды надеются, что ко второму чтению в законопроекте будет предусмотрена возможность денежной компенсации в бюджет вместо проведения лесовосстановления.

- На двадцатом году "дружбы" - Петр Порошенко решит судьбу "большого" договора с Россией в ближайшие месяцы - Киев решительно настроен расторгнуть Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией, подписанный в 1997 году. Президент Украины Петр Порошенко решит его судьбу в ближайшие месяцы, сказал "Ъ" источник в администрации украинского лидера. В МИД России заверили, что от Москвы инициатива о расторжении соглашения исходить не будет. При этом заместитель главы ведомства Григорий Карасин заявил "Ъ": денонсация договора приведет к еще большей непредсказуемости всего комплекса двусторонних российско-украинских отношений.

- Саудовский принц не унаследовал стереотипы - Мухаммед бен Сальман признал право евреев на землю их предков - Власти Саудовской Аравии впервые признали право Израиля на существование на территории "исторической родины" евреев. С таким заявлением, находясь в США с длительным визитом, выступил наследный принц Мухаммед бен Сальман аль-Сауд, который уже сейчас фактически единолично определяет судьбу королевства. Эксперты отмечают, что встречи Мухаммеда бен Сальмана с американской элитой — политиками и бизнесменами, а также его заявления журналистам во многом ломают представления Запада о Саудовской Аравии.

- Французская карта Москвы - Сергей Строкань о роли Парижа в "деле Скрипаля" - Созванная по инициативе России 4 апреля внеочередная сессия Организации по запрещению химического оружия, которую Москва пытается сделать моментом истины в "деле Скрипаля" и во всем нынешнем кризисе в отношениях с Западом, заставляет задуматься над тем, какую роль в этой истории играет Франция.

- Евросоюз закрывает дело "Газпрома" GAZP - Шестилетнее антимонопольное расследование может закончиться без штрафов и претензий - Еврокомиссия собирается одобрить обязательства "Газпрома" по антимонопольному делу и закрыть его без штрафа. По данным Reuters, это может произойти уже в апреле, однако собеседники "Ъ" настроены более осторожно, учитывая, что расследование стартовало еще в 2012 году. По данным "Ъ", "Газпром" в новых предложениях по урегулированию пошел на некоторые уступки, в частности по поставкам газа в Прибалтику, но в целом остался на прежней позиции.

- "Почта России" приняла товары из Китая - Объемы поставок в марте превысили предновогодние - Объем международных посылок, обработанных "Почтой России" в марте, впервые превысил традиционно пиковые значения ноября и декабря. Одним из факторов роста количества посылок "Почта России" называет выход на российский рынок интернет-магазинов китайских товаров Pandao и Joom, конкурирующих с AliExpress. Увеличение поставок из Китая могло привести к восстановлению доли предприятия на рынке международных услуг, полагают эксперты.

- Микрокредиторы взялись за квартиры - Договор займа обернулся потерей жилья - На рынке участились случаи ведения недобросовестных практик при оформлении займов под залог недвижимости, следствием которых становится потеря жилья. "Ъ" удалось ознакомиться с деталями одной из таких схем. Компания "Центр займов 365" , ранее имевшая статус микрофинансовой организации (МФО), выселяет из квартиры должницу и троих несовершеннолетних детей на основании сопутствовавшего займу соглашения об отступном с открытой датой. По словам экспертов, несмотря на заверения самой МФО, ее действия "не совсем законны". Делом уже заинтересовался Следственный комитет РФ, а ЦБ планирует ужесточить условия работы с займами под залог недвижимости.

- "Будущее" расстроило пенсионеров - Илья Усов о том, как неудачные вложения пенсионных накоплений отозвались убытками по счетам - Если вам не везет в игре на бирже, не расстраивайтесь — утешайте себя мыслью, что кто-то инвестирует хуже, чем вы. Хороший пример — пенсионные фонды ФГ "Будущее". Неизвестно, виновато ли в этом цыганское проклятие, черная кошка, с высокой частотностью переходящая дорогу управляющим компаниям, или же неудачно выбранное время для инвестиций, возможно, период ретроградного Меркурия. Но эти НПФ можно назвать чемпионами по неудачным вложениям средств будущих пенсионеров.

- Банкротство на личные нужды - Супружеские долги могут избавить бывшую совладелицу "БФГ-Кредита" от требований АСВ - Шансы Агентства по страхованию вкладов (АСВ) получить от экс-совладелицы банка "БФГ-Кредит" Тамары Хорошиловой 750 млн руб., которые, по мнению агентства, были выведены из банка незадолго до отзыва лицензии, стремительно снижаются. Как стало известно "Ъ", госпожа Хорошилова была признана банкротом по инициативе ее бывшего мужа, экс-главы МОЭК Александра Ремезова, которому она задолжала $250 млн по займу. Юристы сходятся во мнении, что оспорить этот долг другим кредиторам будет крайне сложно.

- Банки управляющих питают - Клиенты тестируют удаленные каналы продаж - Первый квартал ознаменовался новым рекордом на рынке коллективных инвестиций. В марте управляющие компании привлекли в открытые паевые фонды почти 15 млрд руб., доведя результат привлечений с начала года до 35 млрд руб. Основные притоки идут в управляющие компании, активно использующие для продажи паев родственные банки.

- Инвестиции берут на ставку - Новый индикатор ЦБ предложено привязать к инфляции - Ввести подвид ключевой ставки — инвестиционную ставку Банка России, по которой кредитные организации могли бы привлекать средства ЦБ для кредитования инвестиционных проектов, предложила Ассоциация российских банков (АРБ). При этом ставка по таким ссудам для заемщиков должна составлять 4–5,5%. Впрочем, ограничение конечной ставки с учетом риска финансирования инвестпроектов делает этот инструмент неинтересным для банков даже при низкой стоимости фондирования.

- Капитальный фюзеляж - ОАК получит на Ил-96-400М 1,3 млрд рублей - Правительство готовится внести в капитал Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) 1,3 млрд руб. на проект широкофюзеляжного пассажирского Ил-96-400М. Средства, по данным "Ъ", пойдут в инфраструктуру Воронежского авиационного самолетостроительного общества (ВАСО). В авиапроме говорят, что Ил-96-400М необходим для загрузки ВАСО на "переходный" период до появления российско-китайского CR929. Поставлять самолеты предполагается специальному летному отряду "Россия" и Минобороны, но в наличии спроса на Ил-96-400М в коммерческой авиации эксперты сомневаются.

- Отходы курортов сожгут за счет всей России - ТЭС на мусоре одобрены в Сочи и Минводах - Правительство одобрило запуск второй волны мусоросжигающих ТЭС (МТЭС): две станции на 110 МВт будут построены в Краснодарском и Ставропольском краях. Подконтрольный "Ростеху" фонд "РТ-Инвест", который уже получил инвестконтракты на 335 МВт МТЭС и предлагал включить во вторую волну 790 МВт, заявил о готовности участвовать в новом отборе в этом году. Схема возврата инвестиций останется прежней, их паритетно оплатят потребители оптового энергорынка и регионов, где строят МТЭС. Это по-прежнему категорически не устраивает самих крупных потребителей, считающих, что МТЭС обойдутся рынку более чем в 45 раз дороже "старой" генерации.

- "Транснефть" дистанцировалась от "Суммы" - Государству предложено стать посредником в НМТП - На фоне уголовных дел, возбужденных против совладельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда, "Транснефть" попыталась дистанцироваться от возможных проблем с Новороссийским морским торговым портом (НМТП), который эти компании контролируют через паритетное СП. "Транснефть" приостановила сделку по выкупу доли "Суммы" в НМТП и предложила сделать председателем совета директоров порта госпредставителя. По мнению источников "Ъ", монополия акцентирует отсутствие намерений получить контроль над активом, добровольно препоручая государству роль арбитра.

- Внутренние туристы пройдут переучет - Их количество посчитали завышенным - Применяемая Ростуризмом методика оценки внутреннего турпотока вызвала вопросы со стороны бизнес-сообщества. Называвшаяся ранее цифра в 56,5 млн человек показалась экспертам необоснованно оптимистичной, поэтому "Опора Россия" попросила чиновников разъяснить методику сбора данных. Участники рынка утверждают, что оценить точно число путешествующих по стране россиян практически невозможно.

- Молочников соберут на "Перекрестке" - Доставкой их продукции в сеть займется создатель "Вкусвилла" - Основатель "Вкусвилла" Андрей Кривенко создал платформу по доставке в розницу продуктов питания с минимальным сроком годности. Одним из первых его клиентов станет "Перекресток": сеть будет получать молочные продукты от тех же поставщиков, что и "Вкусвилл", продаваться они будут под брендом "Маркет. Зеленая линия".

- Инвесторов позвали на мясо - "Черкизово" готовит SPO на $300 млн - Группа "Черкизово" GCHE, один из крупнейших российских производителей мяса, весной рассчитывает привлечь более $300 млн в ходе SPO на Московской бирже. Средства пойдут на погашение долга и приобретение активов. Free-float компании увеличится в несколько раз, что должно вернуть интерес инвесторов, ослабевший после делистинга компании с Лондонской биржи.

- "Руформ Диджитал" ставит на видеоплатформу - Компания инвестирует в проект 63 млн рублей - Владельцы компании "Руформ" приступили к очередному этапу объединения видеохостинга Rutube и сети дистрибуции легального контента в рунете Pladform. Структура "Руформ" стала резидентом особой экономической зоны "Иннополис", на базе которой создатели инвестируют в проект 63 млн руб.

- Экономисты пересчитывают рост промышленности за Росстатом - Им понятно происхождение не всех данных официальной статистики - Есть желание понимать, что происходит в российской экономике, но нет возможности делать это, пользуясь данными Росстата, сетует завлабораторией исследования проблем инфляции и экономического роста Высшей школы экономики Владимир Бессонов. Понятно, зачем очередная организация – "ВТБ капитал" – взялась рассчитывать собственный индекс промышленного производства, говорит он.

- Президентские выборы – 2018 оказались самыми неконкурентными в истории - Эксперты Алексея Кудрина подвели математические итоги избирательной кампании - Конкуренция на прошедших 18 марта выборах президента была самой низкой в истории России, полагают эксперты Комитета гражданских инициатив Алексея Кудрина. Авторы доклада КГИ об итогах выборов рассчитали эффективное число кандидатов – индекс Лааксо – Таагеперы, который является показателем уровня реальной конкуренции. В нынешней кампании он оказался равен 1,62. Это ниже, чем на всех предыдущих президентских выборах в России: в 2004 г. индекс был 1,73, в 2008 г. – 1,82, в остальных кампаниях – больше 2. Таким образом, несмотря на формально большое число кандидатов, реальный уровень конкуренции был низким, отмечают авторы доклада. "Такой индекс связан с результатами лидера – чем они выше, тем ниже эффективное число. Кто-то считает, что уровень конкурентности зависит от количества кандидатов, хотя реальная конкуренция измеряется именно эффективным числом кандидатов. Реальная конкурентность низкая, несмотря на то что формальная конкурентность выше, чем в последние три кампании", – говорит один из авторов доклада, политолог Аркадий Любарев.

- Сенаторы насчитали 10 видов вмешательства в выборы президента - Совет Федерации предлагает ужесточить правила финансирования политической деятельности - Комиссия Совета Федерации по защите российского суверенитета приступила к подготовке доклада о попытках вмешательства в выборы президента, заявил во вторник ее председатель Андрей Климов на заседании круглого стола по итогам президентских выборов. Доклад опубликуют после инаугурации, так как до этого момента электоральный процесс не завершен и "попытки злобного воздействия не прекратятся". Про итогам доклада сенаторы также готовы предложить меры по совершенствованию законодательства "в области всего, что может прямо или косвенно нарушить наш суверенитет, в том числе электоральный суверенитет".

- Протесты в регионах политизируются из-за отмены выборности мэров - Возможно, такие протесты будут лишь нарастать - Успешные для власти результаты президентских выборов позволили избежать разборов полетов в регионах и кадровых перемен, дав краткосрочное успокоение в административной системе, говорится в ежемесячном рейтинге устойчивости регионов фонда "Петербургская политика". Элиты успокоились, но напряженность в регионах начала расти, что показывают последние протесты населения. Уровень устойчивости почти всех регионов при этом впервые в истории рейтинга вырос: самыми устойчивыми названы Чукотка, Мордовия, Томская, Оренбургская и Белгородская области, ЯНАО, Калужская, Ленинградская и Тюменская области. Самыми неустойчивыми эксперты считают Самарскую, Челябинскую, Омскую, Новосибирскую области, Удмуртию, Чечню, Приморский край, Северную Осетию, Карелию, Коми, Забайкальский край, Дагестан.

- При Трампе экономическая неопределенность выросла - Это противоречит традиционным взглядам, ведь рост экономики ускоряется - Традиционно считается, что уверенность бизнеса и ситуация в экономике взаимосвязаны напрямую: одно подпитывает другое либо оба показателя вместе ухудшаются. Однако действия проводящих экономическую политику высокопоставленных чиновников могут вносить существенные коррективы в этот расклад.

- Бизнесу могут разрешить регистрацию без офиса - В качестве адреса должно хватить ближайшего почтового отделения - Такой законопроект разрабатывает Минэкономразвития, следует из уведомления на regulation.gov. Если новые правила будут одобрены, они вступят в силу с июля.

- "Вымпелком" избавился от виртуального оператора для мигрантов - Продав контрольный пакет акций компании "Сим телеком" - "Вымпелком" вышел из уставного капитала компании Eurus Holding В.V., которая контролировала компанию "Сим телеком", следует из раскрытого "Вымпелкомом" списка аффилированных лиц. Эта компания и работала под брендом Sim sim как виртуальный оператор (Mobile Virtual Network Operator, MVNO) на сети "Вымпелкома".

- Россия хочет укрепить кооперацию с ОПЕК - Но становиться членом картеля Россия не желает - России и Саудовской Аравии нужно подумать над механизмом взаимодействия между Россией и ОПЕК, считает министр энергетики Александр Новак. Стороны сейчас ищут формат взаимоотношений на долгосрочную перспективу, добавил чиновник. Странам – участницам сделки о сокращении добычи нефти между ОПЕК и не входящими в картель странами необходимо разработать механизм мониторинга рынка нефти и обмена информацией на постоянной основе. Конечная цель – иметь возможность "при необходимости реализации совместных действий, как было в конце 2016 г.", сказал министр.

- Японская Mitsui & Co. вышла из капитала одного из крупнейших российских агрохолдингов – "Содружества" - В дальнейшем планируется сотрудничество с "Русагро" Вадима Мошковича - Основной акционер агрохолдинга "Содружество", Lorino (Overseas) Limited, в декабре 2016 г. выкупил у японской Mitsui & Co., владевшей 10% акций агрохолдинга, всю ее долю, говорится в аудированной консолидированной отчетности "Содружества" за 2017 финансовый год (закончился 30 июня). Эти сведения подтвердил представитель Mitsui & Co.

- ЦБ гарантирует "жизнь" - ЦБ предлагает обязать банки и страховые компании информировать клиентов о размере выкупной суммы, которую страховщик будет готов заплатить, если клиент досрочно расторгнет договор ИСЖ, – такие поправки в законодательство регулятор уже подготовил, сообщил "Ведомостям" его представитель. Когда законопроект может быть внесен в Госдуму, он не уточнил, представитель Минфина сказал, что документ в министерство пока не поступал.

- Один из крупнейших в России производителей мяса – ГК "Черкизово" объявила о намерении разместить акции на Московской бирже - Инвесторам будут предложены бумаги на сумму свыше $300 млн - Один из крупнейших в России производителей мяса – ГК "Черкизово" объявила о намерении разместить акции на Московской бирже (SPO). Бумаги инвесторам предложат основной акционер – семья ее основателя Игоря Бабаева – и 100%-ная "дочка" "Черкизово" – АПК "Михайловский" (6,6%). Кроме того, после размещения "Черкизово" может провести дополнительную эмиссию акций, которую по цене SPO выкупит семья Бабаева.

- Зачем начальству искусственный интеллект - И что нового оно узнает о себе благодаря современным технологиям - Производитель стали SPS Companies каждый год предлагает большинству из своих 600 сотрудников пройти конфиденциальное анкетирование. Среди пунктов анкеты, в частности, есть вопрос о том, не считают ли они контроль над собой со стороны руководства чрезмерным и поощряет ли начальник стремление к профессиональному росту. Ответы помогают руководству оценить, как к нему относятся в компании.

- Пять способов защиты от переманивания сотрудников - Что делать работодателю, чтобы хедхантеры не увели у него лучших специалистов - Переманить лучшие кадры реально из любой компании – хедхантеру достаточно сделать сотруднику выгодное коммерческое предложение, предложить лучшие условия и посулить развитие в профессиональной сфере. Хедхантеры любят настоящих профессионалов. Чаще всего они интересуются руководителями, маркетологами, коммерческими директорами, директорами по персоналу и основателями стартапов. Потому что эти люди имеют опыт организации с нуля; знают, как захватить долю рынка; умеют мыслить системно и налаживать бизнес-процессы; наконец, они трудоголики. Если человек занимает высокую должность, успешно продвигается по службе, внес весомый личный вклад в финансовые результаты компании, известен на рынке и хорошо зарабатывает, рекрутеры выйдут на него рано или поздно. Еще ценнее, если он к тому же успел поработать в международных компаниях, имеет степень МВА и знает иностранные языки. Что делать работодателю, чтобы ловкие хедхантеры не увели у него лучших сотрудников?

- Как братья Магомедовы складывали "Сумму" - Их бизнес строился по классической модели: торговля, влиятельные знакомые, госзаказы и разрозненные активы - Зиявудин Магомедов и его старший брат Магомед, совладельцы группы "Сумма", обвиняются в хищении в особо крупном размере (ущерб следствие оценивает в 2,5 млрд руб.) и организации преступного сообщества. Они арестованы до 30 мая, содержатся в следственном изоляторе "Лефортово".

- Мусороповод для заработка - Ученые РАН предложили получить из отходов доход в 130 миллиардов долларов - Какие проекты по борьбе с отходами есть в портфеле Российской академии наук? Об этом корреспондент "РГ" беседует с академиком РАН Леопольдом Леонтьевым.

- На далеком берегу со своим уставом - Президенты России и Турции благословили подачу бетона под АЭС "Аккую" - Заливка бетона в основание головного энергоблока АЭС "Аккую", в чем лично поучаствовали, пусть и в режиме телемоста, Владимир Путин и Реджеп Эрдоган во вторник, 3 апреля, знаменовала не просто начало полноценного строительства первого такого объекта в Турецкой Республике. По большому счету, это перевал, точка невозврата в трансграничном проекте с большим экономическим потенциалом, технологическим заделом и ясным геополитическим посылом.

- Диссертация не продается - Предлагается ввести запрет на рекламу услуг по написанию научных работ - Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу, запрещающую рекламировать услуги по подготовке рефератов и диссертаций.

- Стены не помогают - Конституционный суд РФ защитил бизнесмена от неправомерного наказания - Если фигуранту уголовного дела не грозит реальное лишение свободы, помещать его под домашний арест можно лишь в исключительных случаях, и наступление такой ситуации необходимо доказать.

- Отдохнем по расписанию - Роструд напомнил про майские и июньские праздники - На первое мая россияне будут отдыхать четыре дня - с 29 апреля по 2 мая, отработав в последнюю неделю апреля шестидневку с 23 по 28 апреля включительно, напоминает Роструд.

- Полное доверие - Владимир Путин на встрече с Эллой Памфиловой дал оценку прошедшим выборам - Владимир Путин на встрече с председателем Центризбиркома Эллой Памфиловой назвал прошедшие президентские выборы самыми чистыми и прозрачными за всю историю России. В свою очередь Памфилова вручила президенту удостоверение главы государства на новый срок полномочий.

- Презент от фирмы - Предложено арестовывать имущество юрлиц, подозреваемых в подкупе - В отечественном законодательстве может появиться новая мера - арест имущества юридического лица. Президент внес в Госдуму законопроект. Он касается изменений в КоАП об аресте имущества юрлиц за взятки или подкуп.

- Поддержка без минуса - Выплаты на детей освободят от налога - Ежемесячные выплаты, получаемые гражданами в связи с рождением или усыновлением первого и второго ребенка, освободят от налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Законопроект кабмина на эту тему прошел первое чтение в Госдуме.

- Приравняли к грибам - Россиянам разрешили собирать валежник без оформления разрешения - Гражданам со следующего года разрешат безнаказанно заготавливать валежник для собственных нужд. Закон, которого многие годы ждали сельчане и дачники, принят Госдумой окончательно.

- Только в путь - Госдума приняла закон о невозвратных билетах на поезда - На поезда дальнего следования, начиная со следующего года, можно будет покупать невозвратные билеты. Нововведение позволит снизить цену билета на 30%, говорилось в Госдуме в ходе обсуждения закона, который прошел окончательное чтение.

- Нет слов - Госдума предложила меры в ответ на школьную реформу в Латвии - Бойкот ряда товаров, ограничение транзита сырья - этими и другими санкциями Госдума предлагает ответить Латвии на школьную реформу, в результате которой серьезно ограничивается обучение на русском языке.

- Подстроиться к законам роста - Дмитрий Медведев ожидает скорого внесения новой редакции Бюджетного кодекса - Премьер-министр Дмитрий Медведев хочет, чтобы правительство вместе со Счетной палатой (СП) быстрее завершили разработку новой редакции Бюджетного кодекса.

- Трудовые резервы - Пособие по безработице повысят - Пособие по безработице может стать выше. Минтруд России уведомил общественность на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов о том, что разрабатывает законопроект на эту тему.

- Мимо цели - Сенаторы рассказали о вмешательствах извне в выборы президента - В ходе кампании по выборам президента России предпринимались многочисленные попытки иностранного вмешательства, но в подавляющем числе случаев они не достигли цели. К такому выводу пришла временная комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению попыток вмешательства в дела России.

- Получил мандат - Экс-глава Кузбасса стал депутатом - Бывший губернатор Кузбасса Аман Тулеев пополнил ряды Совета народных депутатов области. Как рассказал "РГ" секретарь избирательной комиссии Кемеровской области Михаил Пименов, вакантный мандат ему передали на заседании избиркома. "Было принято соответствующее постановление", - сообщил Михаил Пименов.

- Возьмемся за руки, судья - В судах Москвы планируют проверять истцов по отпечаткам пальцев - Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова сообщила о двух технических новациях, которые планируется в порядке эксперимента опробовать в столичных судах. Первое: идентифицировать участников гражданских процессов по отпечаткам пальцев. Второе: подключить искусственный интеллект к подготовке судебных решений.

- Долгам добавят срока - Займы "до зарплаты" могут исчезнуть с рынка - Просроченная задолженность по микрозаймам в прошлом году выросла до 15 миллиардов рублей, посчитали в "Эксперт РА". При этом доля безнадежных долгов (просроченных на 90 дней и более) увеличилась до 40 процентов от общего портфеля в среднем по рынку. Особенно заметным стал рост таких долгов в сегменте займов "до зарплаты" - с 45 процентов в прошлом году до 60 процентов к началу этого года.

- Заправки ждут перемен - Биржевые цены на бензин побили рекорд - Стоимость автобензина в России побила исторический рекорд в оптовом звене: биржевая цена тонны Аи-92 достигла 44 233 рублей, тонна Аи-95 - ровно 46 тысяч (национальный индекс). На заправках рост оптовых цен еще не сказался, но с приближением высокого сезона и ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) медленный рост неизбежен, считают эксперты.

- Успеть за пять минут - Новые правила для аварийных служб не отразятся на размере платежей - Диспетчеры аварийных служб ЖКХ обязаны принять звонок граждан в течение пяти минут в соответствии с новыми стандартами сервиса, утвержденными правительством.

- Чистые помыслы - В прошлом году Архангельский ЦБК исключен из списка "горячих точек" северного региона - Можно ли, наращивая производство, снижать его вред для окружающей среды? Зачем бизнесу вкладывать средства в социальную инфраструктуру? Об этом рассуждает генеральный директор Архангельского целлюлозно-бумажного комбината Дмитрий Зылёв.

- Деньги обсудят предметно - Минфин предложил изучать финграмотность на уроках литературы и истории - Минфин хочет сделать основы финансовой грамотности обязательным элементом таких предметов, как математика, история, литература, право в школах и вузах. Учить детей попробуют на ошибках таких героев, как Раскольников и Чичиков.

- Скидка на вылет - С 10 апреля в России заработает система tax free - Система возврата НДС за приобретенные в России иностранцами товары (tax free) заработает в пилотном режиме с 10 апреля в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае, сообщил заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

- Игра под проводами - СКР продолжает находить грубые нарушения при строительстве "Зимней вишни" - Во вторник следователи СК, работающие по уголовному делу о страшном пожаре в кемеровском торговом центре, не просто рассказали, а показали, как выглядит одно из диких нарушений, из-за которых, вероятно, и погибло столько людей.

- Выход рядом - Кинотеатры и игровые комнаты в новых торговых центрах откроются на первых этажах - Депутаты Госдумы готовят предложения об ужесточении безопасности торговых центров. Одна из инициатив - законодательно запретить размещать кинотеатры и игровые зоны на верхних этажах. Об этом "Российский газете" рассказал зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

- Армия поможет - Шойгу пригласил детей из семей пострадавших в кемеровском пожаре в кадетские училища - Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу принял решение помочь детям из семей пострадавших при пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово. Об этом во вторник сообщила пресс-секретарь главы военного ведомства Россиияна Марковская.

- Много на себя взяли - Охранники "Зимней вишни" не имели права обслуживать торговый центр - Изучением трагических обстоятельств в кемеровском торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" занималась в том числе и представитель Росгвардии полковник полиции Светлана Тернова. Это опытнейший сотрудник, эксперт-специалист Главного управления Госконтроля и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии.

- Наводил мосты - Экс-главе Удмуртии Соловьеву предъявлено окончательное обвинение - Следственный комитет РФ предъявил обвинение в окончательной редакции бывшему губернатору Удмуртии Александру Соловьеву.

- Электронный след - В СКР рассказали, как нашли преступников, взорвавших метро в Петербурге - Во вторник исполнился ровно год, как прогремел взрыв в питерском метро. Следственный комитет рассказал, как оперативники и следователи смогли раскрыть это преступление, и сообщил, что расследование завершается.

- Без бумажки - Минтруд начал эксперимент с электронными документами - Минтруд начал эксперимент по переводу компаний на электронный кадровый документооборот. Приказ о проведении эксперимента подписал министр труда и соцзащиты России Максим Топилин.

- Школа самообороны - Когда дети в школах будут чувствовать себя в безопасности? - Находка, Екатеринбург, Нижнекамск, Ивантеевка, Пермь, Улан-Удэ, Шадринск - в этих городах дети пришли в школу с оружием, есть жертвы. Причины специалистам известны: агрессивная среда и невнимание взрослых, неконтролируемый поток информации в Сети и безответственное отношение ответственных лиц к безопасности школьников. Справиться с ними должна помочь "дорожная карта", которую совместными усилиями разработали аппарат Уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой, Минобрнауки, Минздрав, Следственный комитет, Генеральная прокуратура и МВД России.

- Сняли сливки - Половина сыра на нашем рынке сделана не из молока - На рынке может присутствовать до 60 процентов сырного фальсификата, который становится опасным для здоровья, говорят эксперты. Навести порядок президент поручил правительству России.

- Бомба планирует тихо - Новый авационный боеприпас создан специалистами НПО "Базальт". Впервые под названием "Дрель" его показали на прошлогоднем военно-техническом форуме "Армия-2017". Тогда же было сказано, что бомба проходит госиспытания, и, вполне вероятно, начнет серийно выпускаться с 2018 года. Так и произошло.

- Назначение в эфире - Андрей Кондрашов стал первым заместителем гендиректора ВГТРК - Российский журналист и телеведущий Андрей Кондрашов стал первым заместителем генерального директора холдинга ВГТРК.

- Кто установит истину - Китай поддержал ответ Москвы на высылки российских дипломатов - Громкое дело об отравлении в Солсбери английского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, за которым последовала кампания стран ЕС и США по массовой высылке российских дипломатов, получило широкий резонанс на международной арене.

- Смягчили тон - Саудовский кронпринц хочет мирного договора между Израилем и Палестиной - Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман сделал ряд заявлений, которые мало кто ожидал от будущего короля страны, известной достаточно радикальной позицией в отношении Израиля.

- На случай "ядерной зимы" - Барак Обама построил бункер под Белым домом - Секретный защищенный бункер для президента США, его близких и советников на случай "судного дня" был построен под лужайкой рядом с Белым домом. О существовании тайного укрытия рассказывается в книге журналиста Рональда Кесслера "Белый дом Трампа: Меняя правила игры", которая во вторник появилась на прилавках магазинов в США.

- Месье, нам не по пути? -Железнодорожники создали проблемы для миллионов французов - Странное зрелище представляли cобой во вторник многие французские вокзалы. Одни, как Лионский или Северный в Париже, были переполнены народом, другие, как в Страсбурге, Нанте, Марселе и ряде других городов блистали почти полным отсутствием пассажиров.

- Не сочла теракт трагедией - Оправдание терроризма в соцсетях может привести в тюрьму в Европе - К семи месяцам тюрьмы условно осудил французский суд некую Мириам-Серж Жуглет, позволившую себе в социальных сетях неуважительные высказывания об одной из жертв недавнего теракта в городе Треб. Об этом резонансном деле сообщают французские СМИ.

- По гамбургскому счету - 20 процентов институтов РАН признаны аутсайдерами - Около 35 процентов академических институтов признаны лидерами в своей научной области, 45 процентов - "середняками", остальные 20 процентов попали в число аутсайдеров. Эти выводы сообщил академик РАН Валерий Рубаков, который возглавлял комиссию по оценке эффективности работы научных организаций. Правда, к аутсайдерам академик применил более мягкий термин - "требующие пристального внимания". Он особо подчеркнул, что экспертиза проводилась жестко, по гамбургскому счету.

- Чистый бифштекс - Антибиотикам в сельском хозяйстве есть альтернатива - Сразу несколько российских научных центров занимаются разработкой альтернативы антибиотикам в животноводстве. Их могут заменить фитобиотики, безвредные для человека.

- Мэр по конкурсу - В столице Урала отменили прямые выборы главы города - Почти единогласно приняли депутаты Заксобрания Свердловской области поправки, отменяющие прямые выборы мэра Екатеринбурга. Из 46 депутатов только четверо отказались поддержать изменения.

- Мой любимый город! - Московские дороги четырежды очистят с шампунем - В среду на Садовом кольце пройдет первая из четырех запланированных весенних моек московских трасс. Как рассказал заместитель руководителя ГБУ "Автомобильные дороги" Андрей Соколов, вышедшие целой колонной поливальные машины сначала спрыснут полотно средством "Торнадо", чтобы стереть с асфальта следы шин и бензина.

- Терапия фа мажор - Врачи в поликлиниках начали включать младенцам Моцарта и Шопена - Произведения Моцарта, Шопена и российских композиторов начали включать младенцам в московских поликлиниках. Такое музыкальное сопровождение появилось в комнатах здорового ребенка, которые открылись во всех детских амбулаториях, рассказала "РГ" глава комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова.

- Просчитают риски - В Сочи проверят все введенные через суд самострои - После ЧП в сочинской пятиэтажке все узаконенные через суд самовольно возведенные многоквартирные дома проверят на соблюдение норм пожарной безопасности.

- Так карта выпала - ФСБ пресекла вывоз за рубеж секретных военных документов - Сотрудники Федеральной службы безопасности России пресекли попытку передать иностранцам секретные военные карты. Об этом во вторник сообщили в управлении спецслужбы по Свердловской области.

- Прибавят за опыт - На Сахалине работающих на пенсии медиков ждут доплаты - Власти Сахалинской области выплатят дополнительные деньги медицинским работникам, достигшим пенсионного возраста и продолжающим трудиться. Суммы будут зависеть от того, сколько лет человек проработает по специальности после выхода на пенсию.

- О новых правилах игры с деньгами и без - Александр Кибовский, глава столичного департамента культуры, настаивает: деньги на культуру выделяем, цензурой не занимаемся - Журналисты, пишущие о культуре, любят слушать творцов и не очень внимать чиновникам: у первых все слишком проблемно, практически ужасно - и это интересно! - у вторых все прекрасно, то есть в чем интрига?

- Давши слово - держись - КС РФ обязал региональные власти исполнять обещания, данные гражданам - Конституционный суд РФ запретил региональным властям отменять законы, связанные с материальной помощью жителям, без предоставления компенсации.

- Выселены без возврата - Верховный суд РФ отказал Центру Рерихов - Коллегия по экономическим спорам Верховного суда РФ вынесла определение на жалобы Международного Центра Рерихов о его выселении из двух исторических московских зданий - зданий усадьбы Лопухиных, в которых ранее располагался общественный Музей имени Н.К. Рериха.

- Свежая голова - Сергей Смирнов, доктор экономических наук, академик РАЕН - Я обеими руками "за" инициативу минфина, предлагающего сделать основы финансовой грамотности обязательными для преподавания в школах и вузах ("РГ", 5-я полоса). Правда, это предложение запоздало лет этак на 15-20. Еще в двухтысячном году стоило задуматься о чем-то подобном, когда в нашей стране начался бум потребительского кредитования.

- Вмешательство на миллионы - США ежегодно тратят на попытки оказать влияние на внутренние дела России огромные суммы, заявили в Совете Федерации - Вмешательством во внутренние дела России организованно занимается целая сеть по всему миру, но особенно активны на этом направлении США. Соединенные Штаты ежегодно тратят на данные цели десятки миллионов долларов. Об этом "Известиям" заявил глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Андрей Климов. В 2018 году, во время президентских выборов в РФ, Вашингтон потратил на попытки распространить свое влияние больше, чем обычно, но при этом менее успешно, отметил член научного совета при Совбезе РФ Андрей Манойло. По его мнению, во многом это произошло из-за законодательного противодействия Москвы.

- Для выборов ищут идеальный сезон - Эксперты предложили перенести единый день голосования с сентября на более удобное для избирателей время - Единый день голосования (ЕДГ), который проводится во второе воскресенье сентября, необходимо перенести на более позднее время. К такому выводу пришли эксперты Комитета гражданских инициатив в аналитическом докладе, посвященном итогам выборов президента и основным электоральным тенденциям (есть в распоряжении "Известий"). Обсуждается несколько вариантов, в том числе введение двух ЕДГ — в марте-апреле и в октябре-ноябре, рассказал "Известиям" один из авторов доклада Андрей Максимов. Прошлой осенью глава ЦИК Элла Памфилова отмечала, что дату, возможно, действительно нужно перенести, чтобы выборы не совпадали с сезоном отпусков.

- За откаты при госзакупках накажут по-новому - Злоупотребления и подкуп работников контрактных служб будут караться согласно Уголовному кодексу - Лишение свободы до восьми лет и штраф в размере 40-кратной суммы взятки — такое наказание будет грозить за подкуп работников контрактных служб в особо крупном размере при проведении государственных и муниципальных закупок. Соответствующие поправки в Уголовный кодекс РФ намерен сегодня рекомендовать к принятию комитет ГД по госстроительству и законодательству, рассказали "Известиям" в комитете. Эксперты отмечают, что проект является логическим продолжением борьбы государства с картелизацией экономики и злоупотреблениями в сфере госзакупок.

- Два в одном - Сенаторы России и Франции впервые в истории подготовили совместный доклад - В Париже 5 апреля состоится заседание комитетов по международным делам Совета Федерации РФ и сената Франции. На мероприятии впервые в истории двустороннего межпарламентского взаимодействия будет представлен совместный доклад, посвященный отношениям Москвы и Парижа. Об этом "Известиям" сообщил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

- Энергетика сотрудничества - Президенты России и Турции дали старт строительству АЭС "Аккую" и обсудили дальнейшее развитие двусторонних отношений - Президент РФ Владимир Путин посетил с визитом Анкару, где состоялось заседание Совета сотрудничества высшего уровня с участием лидеров России и Турции. Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган также провели отдельную встречу и по видеосвязи приняли участие в церемонии закладки атомной электростанции "Аккую". По словам российского президента, АЭС могут ввести в строй уже в 2023 году. Кроме того, Владимир Путин пообещал ускорить поставки зенитно-ракетных комплексов С-400. По мнению экспертов, у двух стран есть все предпосылки для дальнейшего укрепления отношений.

- Охрана без опасности - Эксперты рассказали о том, как избежать повторения кемеровской трагедии - В России началась разработка профессиональных стандартов для охранников мест массового посещения граждан. В них будет детально прописано, как им вести себя в экстремальных ситуациях. Кроме того, будет создан стандарт обеспечения безопасности в торгово-развлекательных центрах. А новая редакция закона об архитектурной деятельности может вернуть архитекторам право принимать построенные объекты. О том, как еще можно предотвратить трагедии, подобные пожару в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня", эксперты рассказали на круглом столе "Известий".

- СМИ обяжут содействовать борьбе с экстремизмом - Для борьбы с пропагандой терроризма депутаты предлагают создать "народные дружины" из числа гражданских активистов - Материалы в СМИ начнут проверять на предмет содержания экстремистской и террористической идеологии, а за выявленные нарушения — штрафовать и закрывать. "Опасный" контент будут вычислять и в социальных сетях, для чего планируется создать "народные дружины" из числа интернет-активистов. Такие меры могут быть приняты на основе модельного закона "Об информационном противоборстве терроризму и экстремизму", разработанного для стран — членов ОДКБ с учетом предложений заинтересованных ведомств, в том числе НИЦ ФСБ. Ожидается, что документ будет принят на ближайшем заседании Парламентской ассамблеи ОДКБ осенью 2018 года. В дальнейшем на его основе разработают национальный закон, заявил "Известиям" замглавы комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный ("Единая Россия"). Эксперты называют закон "актуальным", однако призывают четко прописать критерии "экстремистских действий".

- "Безвизовый" режим - Рост очередей за визой в США для россиян в Москве назвали "политическим моментом" - Очередь на собеседование для получения американской визы в Москве и Екатеринбурге стремительно приближается к году. В посольстве США утверждают, что происходящее связано исключительно с сокращением возможностей оказывать консульские услуги. Однако экс-посол РФ в США Сергей Кисляк в беседе с "Известиями" столь резкое увеличение срока ожидания назвал "политическим моментом". По его словам, российские дипломаты в Соединенных Штатах успевают справляться с визовыми запросами американцев, имея такое же количество дипперсонала.

- Купить подержанную машину станет проще - Граждане и банки получат доступ к реестру движимого имущества через портал госуслуг - В следующем году граждане и банки смогут получить доступ к реестру движимого имущества через портал госуслуг — это следует из законопроекта, разработанного Минфином (есть у "Известий"). Министерство предлагает новацию в рамках повышения позиций России в рейтинге Doing Business. По словам экспертов, нововведение позволит гражданам и кредитным организациям оперативно получать выписки о юридической чистоте машин: процесс займет несколько минут, а не дней. В итоге банки будут быстрее выдавать кредиты на подержанные машины, а граждане — продавать авто друг другу.

- Антитабачный закон улучшил здоровье россиян - Смертность от болезней органов дыхания снизилась почти на 14% - Россияне стали реже умирать от болезней органов дыхания. Об этом свидетельствуют данные Минздрава. По мнению экспертов, улучшению ситуации способствовала реализация антитабачного закона — люди стали меньше курить, за счет этого сократилось и число пассивных курильщиков.

- Цифровой колхоз - На поля по всей стране запустят сотни роботов-исследователей - В следующем году в России планируется запустить программу "Цифровизация сельского хозяйства". Ее сейчас разрабатывают в Минсельхозе, рассказали "Известиям" в министерстве. В частности, планируется создание систем учета сельхозземель и отслеживания всех продуктов, производимых в АПК. Аграриям обещают возмещение части затрат на закупку программного обеспечения и техники. Эксперты утверждают, что внедрение цифровых технологий позволит повысить продуктивность сельхозпроизводства и привлечет в агробизнес молодые кадры.

- Облигации идут в народ - Минфин намерен расширить список банков по размещению ОФЗ для населения - Количество агентов, которые смогут продавать облигации федерального займа для населения (ОФЗ-н), планируется увеличить. Об этом "Известиям" рассказали в Минфине. Сейчас "народные" облигации размещают только премиальные отделения Сбербанка SBER и ВТБ. В Центробанке считают, что граждане должны получить максимальный доступ к таким бумагам, а финансовые организации — реализовывать их на равных правах. Для этого им понадобится лицензия на осуществление брокерско-дилерской и депозитарной деятельности. Пока обсуждается возможность привлечь к размещению ОФЗ-н Почта-банк, сообщил "Известиям" замминистра финансов Сергей Сторчак и подтвердил глава "Почты России" Николай Подгузов.

- Центробанк займется мониторингом соцсетей - На прямой контакт с гражданами в интернете регулятор потратит 25 млн рублей - ЦБ будет ежедневно следить за информацией в соцсетях, как сейчас он делает это в СМИ, сообщили "Известиям" в регуляторе. Это позволит говорить с людьми напрямую, а также влиять на их поведение и ожидания, считают эксперты. Кроме того, через соцсети Банк России будет повышать финансовую грамотность населения. Мониторинг социальных медиа также позволит Центробанку предотвращать распространение ложных сведений о трудностях в тех или иных банках.

- Центробанк займется мониторингом соцсетей - На прямой контакт с гражданами в интернете регулятор потратит 25 млн рублей - До конца апреля детские лагеря и оздоровительные центры проверят на готовность к пожароопасному сезону. Такое поручение МЧС дала правительственная комиссия. Важно оценить работоспособность аварийных выходов, систем оповещения и пожарной сигнализации, отмечают эксперты, вспоминая трагедию в Кемерово.

- Инвестиционный крест - АКРА проанализировало возможность ускорения экономики - Конъюнктурные факторы российского рынка помешают в ближайшие годы обеспечить экономический рывок за счет инвестиций, рассчитали аналитики АКРА. Положительное влияние на инвестиции могут оказать импортозамещение и рост экспорта.

- Трамп поднял балтийскую волну - О чем договаривались лидеры Латвии, Литвы и Эстонии с президентом США - Президент США принял в Вашингтоне лидеров трех балтийских стран, чтобы обсудить противодействие России, а именно усиление военного сотрудничества и диверсификацию поставок газа. Это ухудшит их отношения с Москвой, говорят эксперты.

- Атомный старт - Россия начала в Турции строительство АЭС "Аккую" - Президенты России и Турции дали старт строительству первой в стране АЭС "Аккую". Однако расходы "Росатома" и заключенные контракты уже превысили объём вложенных средств.

- Дума вместо урны - В Екатеринбурге отменили прямые выборы мэра - Мэра Екатеринбурга будут избирать не жители, а депутаты гордумы. Действующий мэр Евгений Ройзман покинет пост осенью, политологи считают, что он попробует присоединиться к федеральной оппозиции.

- $300 млн на мясо и птицу - Группа "Черкизово" объявила о проведении SPO - "Черкизово" проведет вторичное размещение акций на Московской бирже: бумаги продадут как семья основателей группы, так и сама компания. Вместе они могут привлечь не менее $300 млн.

- Игра по новому стандарту - "МегаФон" MFON расширяет частотный диапазон в Москве - Сотовый оператор "МегаФон" объявил о покупке компании, владеющей частотами, подходящими для развития связи 5G в столице. Ресурс предполагается использовать уже на чемпионате мира по футболу для создания опытной зоны.

- Мультфильмы перевели в другую часть света - "Ростелеком" RTKM и ВГТРК запустили детский видеосервис в Америке - ВГТРК и "Ростелеком" запустили в Северной и Южной Америке специализирующийся на детской анимации видеосервис Moolt. Конкурировать за аудиторию ему придется с такими гигантами, как Netflix и Hulu, говорят эксперты.