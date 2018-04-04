Нефть слегка растет в цене, реагируя на разнонаправленные факторы

МОСКВА, 4 апр /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть перешли к незначительному росту в среду вечером, так как инвесторы оценивали разнонаправленные факторы - введение новых пошлин на американские товары со стороны КНР и данные по запасам сырья в США.

По данным торгов по состоянию на 22.42 мск стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,1%, до 68,19 доллара за баррель, цена майских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,02% - до 63,52 доллара за баррель.

В среду Госсовет Китая принял решение о введении пошлин в размере 25% на 106 наименований товаров, импортируемых из США в ответ на публикацию Вашингтоном обширного списка китайских товаров, на которые предлагается ввести новые пошлины. Среди товаров — соевые бобы, автомобили, самолеты, химическая продукция. По данным торгового ведомства, в 2017 году импорт из США этой продукции составил 50 миллиардов долларов.

На этом фоне инвесторы в среду избавлялись от рисковых активов, предпочитая покупать "надежные" золото и иену. Нефть и базовые металлы также сильно дешевели в ходе более ранних торгов.

Позднее минэнерго США отчиталось о запасах нефти в стране за неделю. По данным ведомства, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 30 марта, снизились на 4,6 миллиона баррелей, или на 1,1%, до 425,3 миллиона баррелей. Аналитики, напротив, ожидали роста запасов на 0,3%, или на 1,4 миллиона баррелей - до 431,3 миллиона баррелей.

Сразу после публикации этих данных цены на нефть слегка замедлили снижение. Позднее они изменили динамику и перешли к росту.