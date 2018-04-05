Кабмин РФ обсудит проект о проведении торгов на участки на шельфе

МОСКВА, 5 апр /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит законопроект об исключении из законодательства безаукционного порядка предоставления в пользование участков недр континентального шельфа, сообщила пресс-служба кабинета министров.

Сейчас правительство РФ может выдавать лицензии на разработку шельфовых месторождений РФ только "Роснефти" ROSN и "Газпрому" GAZP, однако законодательством не предусмотрена процедура выдачи лицензий на шельфовые участки, на которые претендуют обе компании.

Критерии выбора конкретного юридического лица законодательством о недрах не установлены, отмечает кабмин. Нередко возникают ситуации, когда на одни и те же участки недр федерального значения континентального шельфа претендуют различные юрлица. Вместе с тем законодательством не установлен порядок разрешения таких спорных ситуаций.

По мнению правительства, сложившаяся правоприменительная практика показала несовершенство существующей процедуры безаукционного предоставления права пользования участками недр: это негативно сказывается на освоении недр континентального шельфа в современных экономических условиях.

В сентябре 2016 года правительство РФ ввело временный мораторий на выдачу лицензий на новые месторождения на шельфе РФ. В конце октября того же года замминистра природных ресурсов и экологии - руководитель Роснедр Евгений Киселев заявил, что мораторий может продлиться три-четыре года.