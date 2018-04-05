ОБЗОР: "Русалу" придется сотрудничать с "Русгидро" по Тайшетскому заводу - эксперты

МОСКВА, 5 апр /ПРАЙМ/. ОК "Русал" придется продолжить сотрудничество с "Русгидро" по проекту строительства Тайшетского алюминиевого завода (ТаАЗ), хотя условия предложенные электрогенерирующей компанией не слишком привлекательны, полагают эксперты, опрошенные РИА Новости.

Строительство ТаАЗ проектной производительностью 750 тысяч тонн алюминия ежегодно началось в 2006 году, но было практически заморожено в 2009 году на фоне кризиса. Общая стоимость проекта оценивалась в 1,4-1,6 миллиарда долларов. Сейчас "Русал" ищет средства на реализацию проекта. Необходимое проектное финансирование для достройки оценивалось в 700 миллионов долларов.

"Русгидро" решило войти в проект ТаАЗ на паритетной основе, оценив инвестиции в сумму до 319,5 миллиона долларов, однако денежные вложения энергокомпании по факту составят 19,5 миллиона долларов, и то после выхода завода на проектную мощность. Согласие "Русгидро" предусматривает еще несколько условий, в частности, компания отказывается от совместной достройки Богучанского алюминиевого завода (БоАЗ).

ОБРЕЧЕНЫ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

"Условия участия "Русгидро" в проекте строительства ТаАЗ действительно не слишком привлекательны для "Русала", поскольку практически не предусматривают новых денег. Причем, оставляют за "Русгидро" половину участия и право выхода из проекта. Такие условия могут не устроить "Русал", и вскоре мы увидим встречные предложения и новый раунд согласования позиций", - полагает эксперт-аналитик "Финама" Алексей Калачев.

Вместе с тем, он отмечает, что сменить партнера, способного обеспечить финансирование строительства будет сложно и потребует времени. Однако получение новых кредитов и вовсе вряд ли возможно – у "Русала" и без того большая долговая нагрузка.

"Русал" и "Русгидро" - естественные стратегические партнеры, обреченные на взаимодействие. Производство алюминия требует большого потребления недорогой электроэнергии, обеспечить которую заводам "Русала" могут только ГЭС, принадлежащие "Русгидро". Тем более в регионах, где они расположены. Они в советское время для этого там и строились", - считает Калачев.

Он также отмечает, что пункт "Русгидро" об отказе от участия в строительстве БоАЗ не вызовет разногласия между партнерами. "Стороны еще в конце прошлого года согласились заморозить строительство третьей и четвертой очередей БоАЗ, отказавшись от них в пользу Тайшетского алюминиевого завода", - поясняет эксперт.

Аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, в свою очередь, отмечает, что интеграция бизнеса по добыче алюминия и производства электроэнергии является конкурентным преимуществом "Русала" на мировом рынке. Соответственно, сотрудничество "Русгидро" и "Русала" выгодно алюминиевому гиганту.

"Другое дело, что в краткосрочной перспективе для "Русгидро" любые побочные инвестиции становятся обременительными. В то же время "Русгидро" прочно привязывает непосредственного потребителя своей электроэнергии. В долгосрочном плане подобная кооперация пойдет обеим компаниям на пользу", - полагает Кочетков.

"Иных вариантов привлечения партнеров по развитию проекта пока нет. В Китае свои проблемы, связанные с сокращением неэффективных производств. На глобальном рынке возводятся всё новые торговые барьеры, включая недавние пошлины на поставку алюминия в США. Соответственно, "Русгидро" и "Русалу" придется доводить проект совместно", - добавил эксперт.